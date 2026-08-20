Houghton, qui a autrefois tenu le milieu de terrain à Anfield et à Selhurst Park, comprend pourquoi ce milieu omniprésent serait accueilli à bras ouverts sur le Merseyside. Interrogé sur un futur transfert, l’homme qui a remporté deux titres de First Division avec Liverpool, et qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL, avec l’aimable concours de Football Betting, qui couvre tous les aspects en 2026-27, a déclaré : « J’écoute les gens avec qui j’ai joué et qui ont un bon œil pour les milieux de terrain. Je connais Jan Molby, c’est un grand admirateur d’Adam. Il a parlé de lui en termes très élogieux à de nombreuses reprises et je fais confiance au jugement de Jan. Il connaît le jeu, il connaît le poste. Il pense qu’il y a là un vrai joueur capable de bien faire.

« J’ai parlé à Adam, en fait, quand ils [Palace] ont battu Liverpool la saison dernière. J’étais au match et après la rencontre, je discutais avec Mark Bright et Adam est sorti. C’est un garçon vraiment terre-à-terre, un vraiment, vraiment adorable gamin. Ça a été un plaisir de lui parler, de simplement l’écouter, et il veut juste être le meilleur possible.

« Il a une excellente attitude. Si quelqu’un me demandait ce que je pense d’Adam Wharton, je dirais qu’il a une excellente attitude. Il veut réussir. Il a tous les ingrédients pour devenir un joueur de tout premier plan.

« En ce moment, la seule inquiétude avec Palace, c’est qu’ils ne peuvent pas continuer à vendre des joueurs. [Marc] Guehi est parti et maintenant [Maxence] Lacroix est parti, et ils font bouger les joueurs. Pour avoir ne serait-ce qu’un minimum de succès, on ne peut pas continuer comme ça. Quand on regarde ce qu’ils ont gagné, les trois trophées dans lesquels ils ont été impliqués. Une chose qu’on ne veut pas faire, c’est continuer à changer de joueurs.

« Si un club comme Liverpool vient frapper à votre porte, vous allez être tenté, non ? C’est aussi simple que ça si vous êtes Adam Wharton. Tout dépendra simplement de savoir s’il correspond au manager et c’est à cela que ça se résumera. À l’heure actuelle, je pense toujours que Liverpool a besoin de quelques renforts avant de vraiment passer à la vitesse supérieure. »