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La future star de Liverpool ? Une légende des Reds est « un grand fan » d’Adam Wharton, alors que les principales qualités du milieu de terrain de Crystal Palace sont mises en avant sur fond de rumeurs de transfert grandissantes
Manchester City a besoin d’un remplaçant pour le champion du monde Rodri
Manchester City aurait inscrit le talentueux joueur de 22 ans sur sa liste de recrutement, après avoir déjà déboursé 116 millions de livres sterling (158 M$) pour Elliot Anderson lors du dernier mercato. Une autre opération majeure pourrait se profiler après avoir vu le lauréat du Ballon d’Or et vainqueur de la Coupe du monde Rodri quitter l’Etihad Stadium pour Barcelone.
Wharton pourrait être appelé à rejoindre un coéquipier de l’Angleterre dans le Nord-Ouest, lui dont la cote a explosé au fil de deux saisons et demie à Selhurst Park, où il a goûté à des sacres en FA Cup, au Community Shield et en Conference League.
Si City est sur le coup, les liens avec Liverpool ne sont jamais bien loin. Liverpool suit les progrès de Wharton et se joindrait probablement à la lutte pour une signature très convoitée si une bataille d’enchères venait à s’ouvrir.
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Wharton serait-il un ajout judicieux pour Liverpool ?
Houghton, qui a autrefois tenu le milieu de terrain à Anfield et à Selhurst Park, comprend pourquoi ce milieu omniprésent serait accueilli à bras ouverts sur le Merseyside. Interrogé sur un futur transfert, l’homme qui a remporté deux titres de First Division avec Liverpool, et qui s’exprimait en exclusivité pour GOAL, avec l’aimable concours de Football Betting, qui couvre tous les aspects en 2026-27, a déclaré : « J’écoute les gens avec qui j’ai joué et qui ont un bon œil pour les milieux de terrain. Je connais Jan Molby, c’est un grand admirateur d’Adam. Il a parlé de lui en termes très élogieux à de nombreuses reprises et je fais confiance au jugement de Jan. Il connaît le jeu, il connaît le poste. Il pense qu’il y a là un vrai joueur capable de bien faire.
« J’ai parlé à Adam, en fait, quand ils [Palace] ont battu Liverpool la saison dernière. J’étais au match et après la rencontre, je discutais avec Mark Bright et Adam est sorti. C’est un garçon vraiment terre-à-terre, un vraiment, vraiment adorable gamin. Ça a été un plaisir de lui parler, de simplement l’écouter, et il veut juste être le meilleur possible.
« Il a une excellente attitude. Si quelqu’un me demandait ce que je pense d’Adam Wharton, je dirais qu’il a une excellente attitude. Il veut réussir. Il a tous les ingrédients pour devenir un joueur de tout premier plan.
« En ce moment, la seule inquiétude avec Palace, c’est qu’ils ne peuvent pas continuer à vendre des joueurs. [Marc] Guehi est parti et maintenant [Maxence] Lacroix est parti, et ils font bouger les joueurs. Pour avoir ne serait-ce qu’un minimum de succès, on ne peut pas continuer comme ça. Quand on regarde ce qu’ils ont gagné, les trois trophées dans lesquels ils ont été impliqués. Une chose qu’on ne veut pas faire, c’est continuer à changer de joueurs.
« Si un club comme Liverpool vient frapper à votre porte, vous allez être tenté, non ? C’est aussi simple que ça si vous êtes Adam Wharton. Tout dépendra simplement de savoir s’il correspond au manager et c’est à cela que ça se résumera. À l’heure actuelle, je pense toujours que Liverpool a besoin de quelques renforts avant de vraiment passer à la vitesse supérieure. »
Mercato : combien coûtera Wharton, la star de Crystal Palace ?
Palace a arraché Wharton à Blackburn pour seulement 18 M£ (25 M$), et devrait en obtenir au moins quatre fois plus si une vente venait à être autorisée. Il se pourrait que le montant total du transfert exigé pour un atout aussi précieux se rapproche de la barre des 100 millions, voire l’atteigne.
L’ancien attaquant des Eagles Clinton Morrison avait précédemment expliqué à GOAL ce qu’il faudrait pour arracher Wharton au sud de Londres : « Oui, 60 M£, 70 M£... si quelqu’un veut payer 80 M£, je pense qu’ils sauteraient sur l’occasion. Mais oui, au moins 60 à 70 millions de livres, c’est sûr.
« Si vous regardez à quel point il est jeune, le talent qu’il a et les clubs qui viendront frapper à sa porte, alors Palace a raison de réclamer 60 à 70 millions de livres. C’est une belle somme pour un autre joueur qu’ils ont développé. C’est un top joueur.
« Mais oui, il a toutes les qualités, et il arrivera un moment où il devra rejoindre l’une des quatre ou cinq meilleures équipes, ou peut-être aller jouer en Europe, parce qu’il faut continuer à progresser en tant que joueur. »
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Le remuant Wharton veut devenir un titulaire régulier avec l’Angleterre
Wharton a disputé 96 matches avec Palace, dont 70 en Premier League, et a inscrit son premier but pour le club lors d’un match nul 2-2 contre Brentford en fin de saison 2025-2026. Ces performances n’ont pas suffi à lui valoir une place dans la sélection de l’Angleterre pour la Coupe du monde.
Un transfert très médiatisé pourrait l’aider à remonter dans la hiérarchie, Thomas Tuchel suivant de près sa progression, et il est possible que des offres alléchantes de Manchester et de Liverpool soient bientôt formulées.
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