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France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La France se qualifie pour les demi-finales : Mbappé et Dembélé éliminent le Maroc. Prochain adversaire : l’Espagne ou la Belgique

France vs Maroc
Coupe du monde
France
Maroc

Suivez en direct avec nous les quarts de finale de la Coupe du monde 2026.

Quarts de finale de la Coupe du monde 2026

France - Maroc 2-0

Buteurs : 60' Mbappé (F), 66' Dembélé (F)



Un match qui dépasse le simple cadre du football. La France de Didier Deschamps, l’une des favorites au titre, s’impose 2-0 et élimine, à 22 heures au Gillette Stadium de Foxborough, le Maroc de Mohamed Ouahbi, lors du premier quart de finale de la Coupe du monde 2026, une réédition de la demi-finale disputée au Qatar il y a quatre ans et remportée par les Bleus sur le même score : Mbappé, fidèle à son habitude, a fait la différence : après avoir vu son penalty repoussé, il a ensuite inventé un tir enroulé sensationnel, qui a permis d’ouvrir le score (1-0) et de signer son vingtième but en vingt matchs de Coupe du monde, ainsi que son huitième but dans ce tournoi, à l’instar de Messi, tandis que Dembélé a inscrit son cinquième but de la compétition d’un tir à ras de terre. Les Bleus, trop forts, ont dominé de bout en bout face à un Maroc trop défensif et maintenu en vie par Bono, lors d’un match riche en enjeux culturels, plusieurs joueurs marocains étant nés en France. Cette victoire leur ouvre les portes d’une demi-finale programmée mardi 14 juillet face au vainqueur d’Espagne-Belgique.



  • LES OBJECTIFS ET LES POINTS FORTS :

    88' – Barcola s'infiltre sur la gauche et tire, Bono repousse.


    84' – Le Maroc répond : tête sur corner d'El Aynaoui, le ballon frôle la lucarne de Maignan.


    73' – Danger pour les Bleus : Upamecano dégage mal et manque de tromper Maignan, concédant un corner.


    66' – LA FRANCE DOUBLE LA MISE, DEMBÉLÉ ! Cette fois, Mbappé sert son coéquipier et lui libère deux défenseurs ; tir du droit chirurgical depuis l'entrée de la surface : 2-0, cinquième but de l'attaquant du PSG.


    60' – LA FRANCE OUVRE LE SCORE, MBAPPÉ EN GRAND MAÎTRE ! Après avoir manqué son penalty, le n° 10 profite de la récupération de Rabiot et de la passe de Doué pour enrouler du droit depuis l'entrée de la surface et battre Bono. Huitième but en Coupe du monde, à égalité avec Messi, 20e réalisation en 20 matchs dans l'épreuve.


    56' – Action splendide d'Olise, qui s'échappe puis sert Mbappé dans l'espace : la frappe du numéro 10, trop haute, ne trouve pas le cadre, mais l'arbitre signale hors-jeu.


    54' – Dembélé sert Doué, dont la frappe centrée est repoussée par Bono.


    45'+2' – LA BARRE TRANSVERSALE SAUVE LE MAROC ! Digne, ex-arrière gauche de la Roma, enroule sa frappe gauche depuis l'extérieur de la surface ; Bono touche le ballon qui vient heurter la barre.


    35' - Encore Bono ! Superbe arrêt face à Doué, qui s'était démarqué et avait tiré du droit, tout juste entré dans la surface : le gardien marocain, déjà décisif, s'interpose.


    32' Dembélé revient dans le jeu et tente un tir enroulé du gauche, mais le ballon passe à côté.


    28' – MBAPPÉ MANQUE SON PÉNALTY, BONO ARRÊTE ! Tir ras de terre à gauche, le gardien marocain plonge et capte le ballon. Le numéro 10 est furieux d'avoir dû attendre trop longtemps après la consultation de la VAR.


    27' – PÉNALTY POUR LA FRANCE ! Hakimi perd le ballon, le capitaine français s’envole dans la surface, tente un dribble et est fauché par Mazraoui. L’arbitre siffle le penalty.


    4' - Nouvelle occasion française ! Le ballon arrive au second poteau, Upamecano reprend de la tête et Bono réalise un arrêt décisif qui maintient son équipe dans le match.


    3' – D’emblée, Mbappé ! Superbe frappe du droit du capitaine français, repoussée par Bono.

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  • LE BILAN DU MATCH :

    France-Maroc 2-0

    Buteurs : 60' Mbappé (F), 66' Dembélé (F)


    France (4-2-3-1) : Maignan ; Koundé (Gusto, 87^e), Upamecano, Saliba, Digne ; Koné (Zaire-Emery, 70^e), Rabiot ; Dembélé, Olise, Doué (Barcola, 78^e) ; Mbappé (remplacé à la 78^e par Mateta). Sélectionneur : Didier Deschamps.


    Maroc (4-2-3-1) : Bono ; Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah Eddine (El Ouahdi, 74^e) ; Bouaddi (Amrabat, 62^e), El Aynaoui ; Talbi (Sbai, 85^e), Ounahi, El Khannouss (Rahimi, 62^e) ; Brahim Diaz (remplacé par Yassine à la 74^e). Sélectionneur : Ouahbi


    Avertissements : Diop (MAR)

    Expulsés : aucun

    Passe décisive : Doué (F)

    Arbitre : Tello (ARG)

    Remarques : Mbappé (F) manque un penalty à la 28^e minute.

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