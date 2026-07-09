La France se qualifie pour les demi-finales : Mbappé et Dembélé éliminent le Maroc. Prochain adversaire : l’Espagne ou la Belgique

Quarts de finale de la Coupe du monde 2026
France - Maroc 2-0
Buteurs : 60' Mbappé (F), 66' Dembélé (F)
Un match qui dépasse le simple cadre du football. La France de Didier Deschamps, l’une des favorites au titre, s’impose 2-0 et élimine, à 22 heures au Gillette Stadium de Foxborough, le Maroc de Mohamed Ouahbi, lors du premier quart de finale de la Coupe du monde 2026, une réédition de la demi-finale disputée au Qatar il y a quatre ans et remportée par les Bleus sur le même score : Mbappé, fidèle à son habitude, a fait la différence : après avoir vu son penalty repoussé, il a ensuite inventé un tir enroulé sensationnel, qui a permis d’ouvrir le score (1-0) et de signer son vingtième but en vingt matchs de Coupe du monde, ainsi que son huitième but dans ce tournoi, à l’instar de Messi, tandis que Dembélé a inscrit son cinquième but de la compétition d’un tir à ras de terre. Les Bleus, trop forts, ont dominé de bout en bout face à un Maroc trop défensif et maintenu en vie par Bono, lors d’un match riche en enjeux culturels, plusieurs joueurs marocains étant nés en France. Cette victoire leur ouvre les portes d’une demi-finale programmée mardi 14 juillet face au vainqueur d’Espagne-Belgique.