La France se qualifie pour les demi-finales : Mbappé et Dembélé éliminent le Maroc. Prochain adversaire : l’Espagne ou la Belgique

88' – Barcola s'infiltre sur la gauche et tire, Bono repousse.





84' – Le Maroc répond : tête sur corner d'El Aynaoui, le ballon frôle la lucarne de Maignan.





73' – Danger pour les Bleus : Upamecano dégage mal et manque de tromper Maignan, concédant un corner.





66' – LA FRANCE DOUBLE LA MISE, DEMBÉLÉ ! Cette fois, Mbappé sert son coéquipier et lui libère deux défenseurs ; tir du droit chirurgical depuis l'entrée de la surface : 2-0, cinquième but de l'attaquant du PSG.





60' – LA FRANCE OUVRE LE SCORE, MBAPPÉ EN GRAND MAÎTRE ! Après avoir manqué son penalty, le n° 10 profite de la récupération de Rabiot et de la passe de Doué pour enrouler du droit depuis l'entrée de la surface et battre Bono. Huitième but en Coupe du monde, à égalité avec Messi, 20e réalisation en 20 matchs dans l'épreuve.





56' – Action splendide d'Olise, qui s'échappe puis sert Mbappé dans l'espace : la frappe du numéro 10, trop haute, ne trouve pas le cadre, mais l'arbitre signale hors-jeu.





54' – Dembélé sert Doué, dont la frappe centrée est repoussée par Bono.





45'+2' – LA BARRE TRANSVERSALE SAUVE LE MAROC ! Digne, ex-arrière gauche de la Roma, enroule sa frappe gauche depuis l'extérieur de la surface ; Bono touche le ballon qui vient heurter la barre.





35' - Encore Bono ! Superbe arrêt face à Doué, qui s'était démarqué et avait tiré du droit, tout juste entré dans la surface : le gardien marocain, déjà décisif, s'interpose.





32' – Dembélé revient dans le jeu et tente un tir enroulé du gauche, mais le ballon passe à côté.





28' – MBAPPÉ MANQUE SON PÉNALTY, BONO ARRÊTE ! Tir ras de terre à gauche, le gardien marocain plonge et capte le ballon. Le numéro 10 est furieux d'avoir dû attendre trop longtemps après la consultation de la VAR.





27' – PÉNALTY POUR LA FRANCE ! Hakimi perd le ballon, le capitaine français s’envole dans la surface, tente un dribble et est fauché par Mazraoui. L’arbitre siffle le penalty.





4' - Nouvelle occasion française ! Le ballon arrive au second poteau, Upamecano reprend de la tête et Bono réalise un arrêt décisif qui maintient son équipe dans le match.





3' – D’emblée, Mbappé ! Superbe frappe du droit du capitaine français, repoussée par Bono.