Par la suite, en conférence de presse, il a ajouté :





«Atteindre les demi-finales est toujours une satisfaction. C’est une étape majeure pour notre groupe, et nous en sommes très heureux. Pour nos joueurs expérimentés, c’est la troisième fois. Maintenant, je me concentre uniquement sur la récupération et la préparation du prochain match. Nous regarderons bien sûr la rencontre, comme nous le faisons toujours, mais sans préférence particulière pour l’adversaire. Quoi qu’il arrive, ce sera une revanche : les Belges voudront prendre leur revanche, et si c’est l’Espagne, ce sera à nous de le faire. »





« Je me sens bien. C’est une équipe, un groupe, auquel je suis très attaché. Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe qui sont des amis, que je connais depuis des années. Il y a aussi des jeunes joueurs qui me voient un peu comme un vétéran. Je dois toujours montrer l’exemple à l’équipe sur le plan émotionnel, car au stage de préparation, je suis un joueur qui sait jouer au football, et aussi parce que je suis le joueur ayant le plus grand nombre de sélections au monde au sein de l’équipe. Je sais ce que signifie jouer au plus haut niveau et je dois transmettre cela à mes coéquipiers. »