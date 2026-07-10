La France retient son souffle pour Kylian Mbappé. Décisif contre le Maroc, où il avait ouvert le score avant la qualification des Bleus en demi-finale, l’attaquant, meilleur buteurdu Mondial, a dû céder sa place en fin de match après un choc. Filmé sur le banc, il a été montré avec une attelle et de la glace sur la cheville. L’attaquant du Real Madrid a toutefois rapidement rassuré les Bleus, affirmant qu’il se sentait bien et qu’il serait très probablement aligné d’entrée lors du prochain match des champions du monde 2018, qui affronteront l’Espagne ou la Belgique.
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La France retient son souffle pour Mbappé : après une séance de glace sur sa cheville et un remplacement forcé, quel est son état ? Sa présence face à l’Espagne ou la Belgique est-elle menacée ?
Interrogé sur beIN Sports, Mbappé a fait le point sur son état de santé et expliqué le moment où il a demandé à être remplacé :« Je vais bien, j'ai pris un coup à la cheville, mais je vais bien. À ce moment-là, Mateta était plus en forme que moi pour disputer les 15 dernières minutes, je suis sorti et il est entré. C'est une bonne chose, il a failli marquer lui aussi. »
Par la suite, en conférence de presse, il a ajouté :
«Atteindre les demi-finales est toujours une satisfaction. C’est une étape majeure pour notre groupe, et nous en sommes très heureux. Pour nos joueurs expérimentés, c’est la troisième fois. Maintenant, je me concentre uniquement sur la récupération et la préparation du prochain match. Nous regarderons bien sûr la rencontre, comme nous le faisons toujours, mais sans préférence particulière pour l’adversaire. Quoi qu’il arrive, ce sera une revanche : les Belges voudront prendre leur revanche, et si c’est l’Espagne, ce sera à nous de le faire. »
« Je me sens bien. C’est une équipe, un groupe, auquel je suis très attaché. Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe qui sont des amis, que je connais depuis des années. Il y a aussi des jeunes joueurs qui me voient un peu comme un vétéran. Je dois toujours montrer l’exemple à l’équipe sur le plan émotionnel, car au stage de préparation, je suis un joueur qui sait jouer au football, et aussi parce que je suis le joueur ayant le plus grand nombre de sélections au monde au sein de l’équipe. Je sais ce que signifie jouer au plus haut niveau et je dois transmettre cela à mes coéquipiers. »
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