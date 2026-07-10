Par la suite, en conférence de presse, il a ajouté :





«Atteindre les demi-finales est toujours une satisfaction. C’est une étape importante pour notre groupe, et nous sommes très heureux. Pour les vétérans, c’est la troisième fois. Maintenant, je me concentre uniquement sur la récupération et la préparation du prochain match. Bien sûr, nous regarderons cette rencontre, comme nous le faisons pour toutes, mais je n’ai pas de préférence. Quoi qu’il arrive, ce sera une revanche : si c’est la Belgique, elle voudra prendre sa revanche ; si c’est l’Espagne, ce sera à nous de le faire. Donc non, aucune préférence particulière. »





« Je me sens bien. C’est une équipe, un groupe, auquel je suis très attaché. Il y a beaucoup de joueurs dans cette équipe qui sont des amis, que je connais depuis des années. Il y a aussi des jeunes joueurs qui me voient un peu comme un vétéran. Je dois toujours montrer l’exemple à l’équipe sur le plan émotionnel, car au stage de préparation, je suis un joueur qui sait jouer au football, et aussi parce que je suis le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matchs au monde au sein de cette équipe. Je sais ce que signifie jouer au plus haut niveau et je dois transmettre cela à mes coéquipiers. »