Au coup d’envoi de la Coupe du monde, les regards se tournent vers les drapeaux nationaux, les hymnes retentissent et la compétition s’embrase entre les sélections, incarnant avec force l’identité nationale.

Pourtant, derrière cette image traditionnelle se cache une réalité plus complexe : plusieurs stars de la compétition sont nées à l’étranger ou sont issues de familles immigrées, et contribuent aujourd’hui de manière décisive au succès de leurs sélections.

Cette question, qui alimente les débats depuis des années, a donné lieu à une expérience numérique captivante : imaginer un Mondial privé de tous les joueurs nés à l’étranger ou issus de l’immigration.

Les résultats sont édifiants : la France perd son statut de meilleure équipe du monde, tandis que l’Espagne prend la tête du classement ; le Maroc figure parmi les nations les plus affectées, alors que le Brésil et l’Argentine conservent globalement leur rang.

Cette analyse s’appuie sur un indicateur baptisé « facteur d’immigration », conçu pour évaluer l’apport réel des joueurs issus de l’immigration dans la force des sélections mondiales, comme le rapporte le quotidien espagnol Marca.

Le principe est simple : on calcule la moyenne des notes de l’ensemble des joueurs de chaque sélection, puis on réévalue la puissance de l’équipe après avoir exclu tous les joueurs nés à l’étranger ou issus de l’immigration.

Dans le même temps, ces joueurs sont virtuellement réaffectés à leur pays d’origine (lorsque celui-ci est qualifié) et les autres sélections sont complétées par des joueurs mieux notés si besoin.

L’exercice ne prétend pas prédire les résultats du tournoi ni porter un jugement définitif ; il vise simplement à fournir une illustration chiffrée de l’apport de l’immigration dans la puissance des sélections nationales lors de cette édition.