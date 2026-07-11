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FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP
Karim Malim

Traduit par

La France recule et le Maroc s'effondre… Comment l'immigration a-t-elle bouleversé la donne de la Coupe du monde ?

FEATURES
A. Hakimi
Kylian Mbappé
L. Yamal
H. Kane
France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
France vs Espagne
Espagne
Brésil vs Norvège
Brésil
Norvège
Maroc
France
Espagne
Angleterre
É.-U.
Argentine
Égypte
Brésil
Norvège
Irak
Algérie
Jordanie

L'autre facette de la Coupe du monde

Au coup d’envoi de la Coupe du monde, les regards se tournent vers les drapeaux nationaux, les hymnes retentissent et la compétition s’embrase entre les sélections, incarnant avec force l’identité nationale.

Pourtant, derrière cette image traditionnelle se cache une réalité plus complexe : plusieurs stars de la compétition sont nées à l’étranger ou sont issues de familles immigrées, et contribuent aujourd’hui de manière décisive au succès de leurs sélections.

Cette question, qui alimente les débats depuis des années, a donné lieu à une expérience numérique captivante : imaginer un Mondial privé de tous les joueurs nés à l’étranger ou issus de l’immigration.

Les résultats sont édifiants : la France perd son statut de meilleure équipe du monde, tandis que l’Espagne prend la tête du classement ; le Maroc figure parmi les nations les plus affectées, alors que le Brésil et l’Argentine conservent globalement leur rang.

Cette analyse s’appuie sur un indicateur baptisé « facteur d’immigration », conçu pour évaluer l’apport réel des joueurs issus de l’immigration dans la force des sélections mondiales, comme le rapporte le quotidien espagnol Marca.

Le principe est simple : on calcule la moyenne des notes de l’ensemble des joueurs de chaque sélection, puis on réévalue la puissance de l’équipe après avoir exclu tous les joueurs nés à l’étranger ou issus de l’immigration.

Dans le même temps, ces joueurs sont virtuellement réaffectés à leur pays d’origine (lorsque celui-ci est qualifié) et les autres sélections sont complétées par des joueurs mieux notés si besoin.

L’exercice ne prétend pas prédire les résultats du tournoi ni porter un jugement définitif ; il vise simplement à fournir une illustration chiffrée de l’apport de l’immigration dans la puissance des sélections nationales lors de cette édition.

  • FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

    La France prend l’avantage… avant que les plans ne soient bouleversés

    Avant le début de l’expérience, la France occupait la tête du classement avec une note moyenne de 83,2 points, juste devant l’Espagne (82,8). Le Brésil pointait à la troisième place (81,8), devant l’Allemagne (81,7), puis le Portugal (81,5), l’Angleterre (81,3), l’Argentine (80,6) et les Pays-Bas (80,5), tandis que la Belgique (78,8) et la Croatie (77,1) complétaient le top 10.

    Côté équipes arabes et africaines, l’Égypte pointe à la 11e place avec 76,9 points, devant le Sénégal, puis la Suisse, le Maroc et la Côte d’Ivoire, avant que le classement ne se poursuive jusqu’à l’Australie, lanterne rouge.

    Mais lorsque l’option « exclure les joueurs immigrés » a été activée, le classement mondial a commencé à changer de manière frappante. L’équipe de France, qui était en tête du classement au départ, a perdu sa première place, tandis que l’équipe d’Espagne s’est hissée au sommet ; c’est l’équipe du Maroc qui a été la plus durement touchée, reculant de dix-huit places d’un seul coup. Le Brésil et l’Argentine, en revanche, restent quasi indemnes, illustrant l’impact variable de l’immigration selon la composition de chaque sélection.

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  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La France, une équipe forgée par la diversité

    L'expérience le démontre : l'équipe de France illustre de manière éclatante l'influence de l'immigration sur le football moderne. Depuis des décennies, le palmarès des Bleus s’appuie sur des générations successives de joueurs issus de l’immigration, acteurs clés des grands succès, de l’épopée de 1998 au sacre de 2018.

    Ce succès n’est pas le fruit du hasard : il découle d’un système footballistique capable de valoriser la diversité culturelle et sociale de la France, transformant les centres de formation et les quartiers populaires en viviers de talents inépuisables.

    Artur Scartazini, l’un des développeurs de l’outil « facteur d’immigration », souligne que l’équipe de travail s’attendait à un recul plus important du niveau de la France après l’exclusion des joueurs issus de l’immigration, mais que les résultats se sont avérés moins marqués que prévu.

    Cette atténuation s’explique par l’inclusion, dans le modèle statistique, de joueurs liés à la France par leurs origines mais évoluant pour d’autres sélections.

    Malgré tout, l’équipe tricolore recule de la première à la cinquième place, ce qui atteste, chiffres à l’appui, de l’importance cruciale de l’immigration dans la construction de sa puissance footballistique au cours des dernières décennies.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pourquoi l’Espagne est-elle en tête du classement ?

    À l’inverse, l’Espagne a affiché un profil nettement distinct. Selon les critères de l’étude, la sélection de « La Roja » ne compte que trois joueurs pouvant être qualifiés d’immigrés ou de fils d’immigrés : Lamine Yamal, Nico Williams et Émerick Laporte.

    Bien que ce trio figure parmi les piliers de la « Roja », le reste de l’effectif possède une telle profondeur technique que l’impact de leur éventuelle absence s’en trouve atténué, contrairement à ce qui s’est passé avec la France, ce qui permet à l’Espagne de se hisser en tête de ce nouveau classement.

    La sélection espagnole aligne en effet plusieurs stars très bien cotées, emmenées par Rodri et Pedri, David Raya, Fabián Ruiz, Dani Olmo et Unai Simón, sans oublier Mikel Merino, Gavi, Zubimendi, Koke, Ferran Torres, Éric García et d’autres éléments qui assurent une profondeur remarquable à chaque ligne.

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  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yamal part, mais Hakimi fait son retour.

    L'un des aspects les plus intéressants de cette expérience est qu'elle ne se contente pas d'exclure les joueurs, mais les renvoie dans les pays auxquels ils sont liés selon ses propres critères.

    Ainsi, si l’Espagne perd Lamine Yamal, elle récupère en contrepartie Achraf Hakimi, formé au Real Madrid et né sur le sol espagnol avant d’opter pour le Maroc.

    Scarazzini rappelle que cette simulation ne vise pas à réécrire les règles de la FIFA ni à contester les choix des joueurs, mais à souligner l’ampleur des transferts de talents entre pays de naissance, d’origine et d’adoption sportive.

    Ainsi, même si Yamal venait à manquer à l’Espagne dans ce scénario hypothétique, la présence de Hakimi compenserait en grande partie cette perte, permettant à l’Espagne de rester en tête du nouveau classement.

  • FBL-WC-2026-MATCH98-ESP-BELAFP

    La force de l’Espagne ne se limite pas à ses statistiques

    Selon cette étude, la supériorité de l’équipe nationale espagnole ne s’explique pas seulement par la profondeur de son vivier local, mais aussi par sa capacité à intégrer des joueurs issus de divers horizons culturels au sein d’un même projet sportif.

    Flamin Yamal, né en Espagne d’un père marocain et d’une mère originaire de Guinée équatoriale, est devenu l’une des figures de proue de la nouvelle génération, tandis que Nico Williams, fils de parents ghanéens, incarne une autre histoire d’intégration et de réussite au sein de la société espagnole.

    Quant à Aymeric Laporte, né en France avant d’obtenir la nationalité espagnole, il illustre le choix d’un joueur de porter les couleurs d’une sélection autre que celle de son pays natal.

    L’étude conclut que cette diversité, loin d’éroder l’identité de la Roja, en offre une traduction plus fidèle, illustrant la capacité de l’Espagne moderne à valoriser à la fois son vivier local et le métissage de sa société, pour tirer pleinement parti de cette expérience virtuelle.

  • France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Le Maroc est, sans conteste, le pays le plus affecté par cette expérience.

    Si la France a perdu la tête du classement, c’est le Maroc qui a été le grand perdant de ce scénario hypothétique. En effet, la sélection, qui avait entamé la compétition à la 14^e place avec une note moyenne de 75,4 points, a plongé de 18 rangs d’un seul coup après l’exclusion des joueurs nés à l’étranger ou issus de l’immigration, soit la plus forte baisse parmi toutes les équipes étudiées.

    Ce recul n’étonne guère les observateurs, car la Fédération marocaine de football a déployé, ces dernières années, une stratégie claire visant à attirer les joueurs d’origine marocaine établis en Europe, principalement en France, en Espagne, en Belgique et aux Pays-Bas.

    Cette stratégie, l’un des principaux moteurs de la réussite des « Lions de l’Atlas », a permis à la fédération de convaincre de nombreux jeunes talents de choisir le Maroc plutôt que les sélections européennes de leur pays de résidence, comme en attestent les performances remarquables de ces dernières années.

    Arturo Scartazini souligne que le Maroc illustre de manière flagrante cette tendance : un grand nombre de ses joueurs sont nés à l’étranger, d’où la chute brutale au classement après leur exclusion hypothétique.

    Il précise toutefois qu’un lieu de naissance à l’étranger n’invalide pas l’identité nationale de ces joueurs, qui restent attachés à leurs racines et ont librement opté pour le maillot des Lions de l’Atlas.

  • FBL-WC-2026-MATCH91-BRA-NORAFP

    Brésil et Argentine : les moins impactés

    À l'inverse, l'étude révèle que les sélections du Brésil et de l'Argentine sont celles qui ont le moins souffert de l'exclusion des joueurs immigrés.

    Le Brésil, initialement troisième du classement de base, a pratiquement conservé sa position, tout comme l’Argentine, car ces deux sélections s’appuient avant tout sur des joueurs nés et formés localement, sans compter outre mesure sur les enfants de la diaspora ou les footballeurs nés à l’étranger.

    Selon les auteurs de l’étude, ce modèle traduit une certaine autosuffisance dans la production de talents, ce qui a limité l’impact de l’immigration sur ces deux sélections par rapport à d’autres.

    L’étude souligne toutefois que l’impact de l’immigration ne saurait être généralisé : il dépend de l’histoire sociale et des flux migratoires propres à chaque pays.

    En Europe de l’Ouest, les vagues successives d’immigration ont permis l’émergence de nouvelles générations de joueurs désormais pleinement intégrés dans leurs sélections nationales, tandis que plusieurs nations africaines s’appuient sur le recrutement au sein de leurs diaspora européennes pour constituer un pilier de leurs projets footballistiques.

    Au final, le football contemporain se nourrit d’une interaction permanente entre pays d’origine, pays de résidence et attaches familiales, illustrant davantage les flux migratoires que les frontières géographiques.

  • Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Bien plus que de simples statistiques

    Cette étude ne se contente pas d’analyser ce classement sous l’angle sportif ; elle met aussi en lumière une dimension sociale majeure : l’identité nationale dans le football est plus complexe qu’il n’y paraît.

    Un joueur peut ainsi naître à Madrid, se former au Real Madrid puis opter pour le Maroc, tandis qu’un autre, né en France, devient pilier de la sélection espagnole ; un troisième, élevé en Europe, choisit même de défendre les couleurs d’une nation africaine au vu de ses origines familiales.

    Ces trajectoires illustrent une réalité : les sélections nationales transcendent désormais le simple critère du lieu de naissance pour incarner des parcours humains mêlant immigration, appartenance et pluralité culturelle.

    Malgré ces résultats frappants, les auteurs rappellent qu’il s’agit d’une hypothèse reposant sur une évaluation moyenne des joueurs, non d’une vérité absolue.

    En effet, le modèle ne prend pas en compte plusieurs paramètres déterminants dans le football : la cohésion entre les joueurs, les stratégies tactiques, l’expérience, la condition physique, les blessures, le rôle de l’entraîneur et la pression psychologique propre à une épreuve comme la Coupe du monde.

    Enfin, la notion même de « joueur immigrant » demeure discutée : naître hors d’un pays ne suffit pas à faire de lui un immigrant ou à lui attribuer une double identité, comme le reconnaissent les auteurs de l’étude.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'immigration… une composante essentielle de l'identité du football moderne

    Malgré ces réserves, l’expérience met en évidence une réalité incontournable : le football international reflète davantage les flux migratoires que les frontières nationales.

    Exclure les joueurs issus de l’immigration ne se contente pas de changer les effectifs : cela redessine la carte de la compétition, modifie les rapports de force et remet en cause les chances de titre.

    La puissance de sélections comme la France, l’Espagne, le Maroc, l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas ou la Suisse ne repose pas uniquement sur les talents formés chez elles, mais aussi sur leur capacité à intégrer des joueurs aux multiples identités culturelles et aux parcours variés.

    Au bout du compte, cette étude confirme que, privée de ses joueurs issus de l’immigration, la Coupe du monde serait un tournoi très différent : moins diversifié, moins riche et plus éloigné de la réalité du football en 2026.

    Les hiérarchies entre sélections seraient redessinées, les favoris au titre bouleversés, mais une évidence demeure : le football contemporain reflète des sociétés façonnées par la mobilité et la diversité culturelle.

    Les sélections nationales ne sont plus de simples entités géographiques : elles incarnent des histoires humaines entremêlées, où chaque joueur porte plusieurs appartenances culturelles avant même d’opter pour un maillot. L’immigration n’est donc plus un facteur secondaire du football mondial : elle en façonne désormais le paysage, en forge les héros et en multiplie les exploits.