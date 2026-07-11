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La France offre à Yamal l’occasion de tenir sa grande promesse

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France vs Espagne
France
Espagne
Coupe du monde
L. Yamal
France
Espagne

« La France n'est pas meilleure que l'Espagne »… Telle est la phrase prononcée par Lamine Yamal au début du mois, et mardi prochain, il aura l'occasion d'en prouver la justesse pour la troisième fois de sa carrière. 

Le jeune attaquant s’est déjà illustré face aux Bleus, notamment lors de la demi-finale de l’Euro 2024, tant par ses performances sur le terrain que par ses déclarations à la veille de la rencontre.

Le journal Mundo Deportivo a d’ailleurs consacré un article à ces duels. L’histoire entre Yamal et les Bleus commence en 2023, lors du Championnat d’Europe des moins de 17 ans. 

Lors de cette compétition, l’ailier du FC Barcelone, déjà plus avancé que ses pairs dans sa progression, avait inscrit un but à la 69e minute, une réalisation presque identique à celle qu’il a rééditée un an plus tard lors du Championnat d’Europe : démarrage sur le côté droit, entrée dans la surface, puis frappe puissante vers le poteau lointain qui a battu le gardien.

En U17, les Bleus l’avaient emporté 3-1 ; en Allemagne, les Rouges avaient renversé la vapeur (2-1). Dans les deux cas, l’équipe qui avait ouvert le score a finalement été éliminée en demi-finale.

  • Spain v France - UEFA Nations League 2025 Semi-finalGetty Images Sport

    Yamal, en pleine forme, répond à Rabiot en 2024

    Mais Yamal avait déjà montré les signes d'une grande star dès son plus jeune âge, avant de s'imposer avec force. Il ne lui a fallu qu'un an pour passer de l'équipe des moins de 17 ans à la sélection espagnole senior, où il est devenu un joueur influent et incontournable.

    Le 9 juillet 2024, avant même le coup d’envoi de la demi-finale de l’Euro entre la France et l’Espagne, Yamal était déjà sous les projecteurs. Le Français Adrien Rabiot a alors jeté de l’huile sur le feu en déclarant « Yamal gère bien la pression et possède de grandes qualités, mais gérer un match de demi-finale est toujours difficile. Tout dépendra de notre capacité à lui mettre la pression, à l’empêcher de se sentir à l’aise et à lui prouver que s’il veut disputer la finale, il devra faire bien mieux que ce qu’il a montré jusqu’à présent. »

    Ces propos sont parvenus aux oreilles de Lamine Yamal, et ses proches les lui ont rappelés juste avant le coup d’envoi pour aiguiser sa motivation.

    L’ailier espagnol a répondu de la meilleure façon : il a inscrit l’égalisation, reproduisant ainsi le but qu’il avait marqué un an plus tôt avec les moins de 17 ans, puis a lancé un message direct à la caméra en célébrant : « Parle maintenant. » L’Espagne s’est qualifiée pour la finale après avoir éliminé la France, avant de remporter le titre.

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    Yamal… 3 buts en deux matchs contre la France

    Un an plus tard, en demi-finale de la Ligue des Nations, l’Espagne et la France se sont à nouveau affrontées lors d’un match à élimination directe.

    Les Espagnols ont démarré la rencontre sur les chapeaux de roue, menant 4-0, avant de connaître un passage à vide en fin de match et de l’emporter finalement 5-4, grâce notamment à un doublé de Lamine Yamal.

    Yamal porte ainsi son total à trois buts en deux matchs face aux Bleus, tous décisifs pour propulser sa sélection en finale. Un scénario qui pourrait bien se répéter mardi à Dallas, cette fois dans le cadre de la plus grande compétition internationale, la Coupe du monde.

    Une affiche attendue par tous, au point que Yamal en avait déjà discuté lors d’une rencontre informelle avec son ami Nico Williams.

    « On les a déjà battus deux fois, mon frère », a lancé Nico avec assurance. Yamal a alors répliqué, encore plus convaincu : « Alors on va les battre une nouvelle fois. »

    Des propos qui traduisent la confiance affichée par Yamal, confiance nourrie par ses performances passées et qu’il devra confirmer au plus haut niveau, même s’il cherche encore à atteindre son meilleur niveau offensif dans l’épreuve.

    Ce bilan ne l’inquiète guère : après son titre de meilleur joueur face à la Belgique, il déclarait : « Je ne suis pas déçu. J’ai gagné l’Euro en marquant un seul but. Si je gagne la Coupe du monde sans en marquer d’autre, après mon but contre l’Arabie saoudite lors de la 2^e journée, personne ne m’en tiendra rigueur. »

    Il a réitéré son assurance avant d’affronter les Bleus, rappelant les deux succès précédents et insistant sur son envie de jouer ce match, véritable sésame pour la finale, tout en ayant à cœur de tenir sa grande promesse.

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