La France offre à Yamal l’occasion de tenir sa grande promesse

« La France n'est pas meilleure que l'Espagne »… Telle est la phrase prononcée par Lamine Yamal au début du mois, et mardi prochain, il aura l'occasion d'en prouver la justesse pour la troisième fois de sa carrière.

Le jeune attaquant s’est déjà illustré face aux Bleus, notamment lors de la demi-finale de l’Euro 2024, tant par ses performances sur le terrain que par ses déclarations à la veille de la rencontre.

Le journal Mundo Deportivo a d’ailleurs consacré un article à ces duels. L’histoire entre Yamal et les Bleus commence en 2023, lors du Championnat d’Europe des moins de 17 ans.

Lors de cette compétition, l’ailier du FC Barcelone, déjà plus avancé que ses pairs dans sa progression, avait inscrit un but à la 69e minute, une réalisation presque identique à celle qu’il a rééditée un an plus tard lors du Championnat d’Europe : démarrage sur le côté droit, entrée dans la surface, puis frappe puissante vers le poteau lointain qui a battu le gardien.

En U17, les Bleus l’avaient emporté 3-1 ; en Allemagne, les Rouges avaient renversé la vapeur (2-1). Dans les deux cas, l’équipe qui avait ouvert le score a finalement été éliminée en demi-finale.