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Colombia v France - International FriendlyGetty Images Sport

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La France fait peur : 3-1 contre la Colombie avec une équipe de remplaçants, doublé de Doué et but de Thuram

Colombie vs France
Colombie
France
Matchs Amicaux

Un test important pour les deux équipes : les Français ont le sourire

La France s'impose une nouvelle fois et signe un sans-faute lors de cette série de matchs amicaux en préparation de la Coupe du monde 2026 : aux États-Unis, après avoir battu le Brésil 2-1, les Bleus écrasent la Colombie 3-1, Deschamps ayant aligné de nombreux remplaçants qui ont répondu présent de manière très convaincante.

  • LE MATCH

    Un match passionnant dès les premières minutes, ponctué de nombreux duels acharnés sur le terrain. Doué a ouvert le score à la demi-heure de jeu d'une frappe lointaine déviée par Munoz derrière Montero. À la 41e minute, Marcus Thuram, l'attaquant de l'Inter qui n'avait plus marqué en sélection depuis 2023, a trouvé le chemin des filets d'une tête sur un centre venu de la droite d'Akliouche, profitant d'une sortie ratée du gardien.

    En deuxième mi-temps, Doué signe son doublé sur une passe décisive de Thuram lui-même, puis des changements sont effectués dans les deux équipes et l'un d'entre eux, Campaz, marque le but d'honneur pour les Cafeteros à la 77e minute. À la fin du temps réglementaire, un but de Mbappé est annulé pour hors-jeu.


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  • LE RÉSUMÉ DU MATCH

    COLOMBIE-FRANCE 1-3

    BUTEURS : 30' Doué (F), 41' Thuram (F), 56' Doué (F), 77' Campaz (C)

    COLOMBIE (4-2-3-1) : Montero ; Munoz, Sanchez, Cabal, Mojica (63' Machado) ; Rios (46' Puerta), Lerma ; Arias (46' Gomez), Rodriguez (63' Quintero), Diaz (63' Campaz) ; Suarez (46' Cordoba). Entraîneur : Nestor Lorenzo.

    FRANCE (4-2-3-1) : Samba ; Kalulu, Lacroix, Hernandez, Digne ; Zaire-Emery (64' Camavinga), Kanté ; Akliouche (64' Kolo Muani), Cherki (78' Olise), Doué (63' Ekitike) ; Thuram (78' Mbappé). Entraîneur : Didier Deschamps.

    AVERTISSEMENTS : Thuram (F), Doué (F), Puerta (C), Camavinga (F)

    EXCLUSIONS : -