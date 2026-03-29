La France fait peur : 3-1 contre la Colombie avec une équipe de remplaçants, doublé de Doué et but de Thuram

Un match passionnant dès les premières minutes, ponctué de nombreux duels acharnés sur le terrain. Doué a ouvert le score à la demi-heure de jeu d'une frappe lointaine déviée par Munoz derrière Montero. À la 41e minute, Marcus Thuram, l'attaquant de l'Inter qui n'avait plus marqué en sélection depuis 2023, a trouvé le chemin des filets d'une tête sur un centre venu de la droite d'Akliouche, profitant d'une sortie ratée du gardien.

En deuxième mi-temps, Doué signe son doublé sur une passe décisive de Thuram lui-même, puis des changements sont effectués dans les deux équipes et l'un d'entre eux, Campaz, marque le but d'honneur pour les Cafeteros à la 77e minute. À la fin du temps réglementaire, un but de Mbappé est annulé pour hors-jeu.



