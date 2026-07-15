De la Fuente a multiplié les éloges à l’égard de son équipe après la démonstration de l’Espagne face à la France, favorite avant le tournoi, qui a permis aux Ibériques d’atteindre leur deuxième finale de Coupe du monde. Une leçon de tactique qui a laissé les Bleues sans réponse.

«Nous nous sentons invincibles», a déclaré De la Fuente aux journalistes. «Ils (la France) ont affronté la meilleure équipe du monde. Nous avons cet avantage. Ces joueurs méritent tout ce qui leur arrive car, jour après jour, ils font preuve d’engagement, de générosité, de solidarité et de talent. C’est merveilleux de les voir jouer. Aujourd’hui, c’était un véritable spectacle. Ce qui semble difficile, cette équipe le rend facile.»