Getty/GOAL
Traduit par
« La France a affronté la meilleure équipe du monde », a reconnu Luis de la Fuente, ajoutant que l’Espagne se sentait « invincible » après sa victoire écrasante en demi-finale de la Coupe du monde
La France subit une nouvelle déception face à l'Espagne
L’efficacité clinique de l’Espagne a fait la différence à Arlington : Oyarzabal a ouvert le score sur penalty en première période, avant que Porro ne double la mise juste après la mi-temps. Ce succès confirme la supériorité actuelle de la Roja, qui bat la France pour la troisième demi-finale consécutive dans un grand tournoi. Après la démonstration inspirée par Lamine Yamal à l’Euro 2024 et l’élimination des Bleus en Ligue des Nations l’an dernier, l’Espagne a de nouveau pris le dessus sur ses rivaux continentaux sur la scène mondiale. La Roja aborde désormais la finale à New York en grandissime favorite pour soulever le trophée pour la première fois depuis 2010.
- Getty Images
De la Fuente salue la suprématie espagnole
De la Fuente a multiplié les éloges à l’égard de son équipe après la démonstration de l’Espagne face à la France, favorite avant le tournoi, qui a permis aux Ibériques d’atteindre leur deuxième finale de Coupe du monde. Une leçon de tactique qui a laissé les Bleues sans réponse.
«Nous nous sentons invincibles», a déclaré De la Fuente aux journalistes. «Ils (la France) ont affronté la meilleure équipe du monde. Nous avons cet avantage. Ces joueurs méritent tout ce qui leur arrive car, jour après jour, ils font preuve d’engagement, de générosité, de solidarité et de talent. C’est merveilleux de les voir jouer. Aujourd’hui, c’était un véritable spectacle. Ce qui semble difficile, cette équipe le rend facile.»
La série de records se poursuit
En se qualifiant pour la finale aux dépens des Bleus, l’Espagne entre définitivement dans l’histoire. Grâce à ce succès, la sélection ibérique porte son invincibilité à 37 matchs, égalant ainsi le record européen détenu par l’Italie entre 2018 et 2021.
C’est un revirement remarquable quand on sait que la Roja avait débuté sa campagne de manière décevante par un match nul 0-0 contre le Cap-Vert. Cependant, des victoires sans appel contre le Portugal, la Belgique et désormais la France ont prouvé que les hommes de De la Fuente atteignent leur meilleur niveau exactement au bon moment. L’entraîneur a déclaré : « Nous savions que nous devions nous améliorer petit à petit. Nous aurions aimé gagner dès l’entrée en lice, mais c’est un processus. Notre objectif était d’aborder les moments clés dans la meilleure forme possible. Nous sommes en excellente condition et, sur le plan du niveau de jeu, nous avons atteint notre apogée. »
- Getty Images Sport
En attendant d’affronter l’Angleterre ou l’Argentine
L'Espagne attend désormais le vainqueur de la deuxième demi-finale opposant l'Angleterre à l'Argentine. Une confrontation avec l'Albiceleste verrait les champions d'Europe défier les champions du monde en titre, tandis qu'une rencontre avec les Three Lions offrirait une revanche de la finale de l'Euro 2024 disputée en Allemagne il y a deux ans.
Interrogé sur ses préférences pour la finale de dimanche, De la Fuente a fait preuve de diplomatie tout en reconnaissant son attachement personnel aux deux options. « Pour l’instant, nous n’avons pas de préférence pour l’un ou l’autre », a-t-il admis. « Ils ont des caractéristiques différentes. Je serais ravi d’affronter l’Argentine, car je suis un ami proche de Lionel Scaloni, mais j’apprécie également beaucoup l’Angleterre. Nous accueillerons l’une ou l’autre à bras ouverts. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles