Avec son quadruplé contre Qarabag, il a battu le record de buts pour un Anglais en une seule saison de C1. Newcastle est quasiment qualifié, et l'Angleterre, qui se prend à rêver d'un titre mondial, pourrait bien profiter de sa forme éblouissante. Mais derrière les projecteurs européens se cache une réalité bien plus sombre : un joueur qui, en championnat, semble avoir perdu le chemin du but.
Anthony Gordon : le paradoxe d'un buteur qui flambe en Europe et doute en Angleterre
La panne en championnat
Avant son but contre Liverpool fin janvier, Anthony Gordon a passé plus d'un an sans marquer dans le jeu en Premier League. Une éternité, bien loin de sa saison 2023-2024 où il avait compilé 10 buts et 10 passes décisives. Pourtant, il reste un élément essentiel de l'attaque d'Eddie Howe. En partie parce que le club manque d'alternatives, mais surtout parce que son profil, sa vitesse et son énergie en font une menace unique.
« Je pense que la perception déforme parfois la réalité », a-t-il déclaré en janvier. « Les attentes ont grandi, et c'est normal. Mais je sais que je fais les bonnes choses. J'essaie de donner le meilleur de moi-même, que je sois en pleine forme ou non ».
La menace en Ligue des Champions
Ses performances en Premier League contrastent violemment avec son efficacité en Ligue des Champions. Seul Kylian Mbappé a marqué plus de buts que lui. Cette différence s'explique peut-être par la nature plus physique du championnat anglais, mais il devance tout de même des joueurs comme Harry Kane ou Erling Haaland.
Cette réussite en C1 est aussi le fruit de sa faim de buts. Après avoir marqué son quatrième but contre Qarabag sur penalty, il s'est même disputé avec son capitaine, Kieran Trippier, qui voulait laisser un autre joueur le tirer. « Je suis un attaquant, je suis le tireur, donc je veux marquer le plus de buts possible », a-t-il expliqué. Une mentalité de tueur qui plaît à son coach.
L'intérêt des grands clubs
Malgré son manque de régularité en championnat, Gordon continue d'attirer l'œil des grands clubs. Liverpool, son club de cœur, reste attentif, après avoir manqué de le recruter en 2024. Arsenal est également cité comme une destination potentielle.
« C'est toujours la même chose. Je n'ai rien entendu », a-t-il balayé la semaine dernière. « Je suis concentré sur le présent. Si vous regardez trop loin dans le futur, vous commencez à être moins performant. Croyez-moi, j'ai déjà fait cette erreur et je ne la referai pas ».
Le soutien de Tuchel
Son profil d'attaquant direct et percutant en fait un joueur très apprécié du sélectionneur anglais, Thomas Tuchel. « Je pense qu'Anthony méritait de rester dans l'équipe », a déclaré le coach allemand après un but de Gordon en octobre. « Sa plus grande force, c'est d'aller droit au but, encore et encore. Il répète les courses à haute intensité, c'est très, très bien ».
« Il est important qu'il connaisse ses forces et qu'il joue avec », a ajouté Tuchel. « Il a été clinique sur son but, il a calmé nos nerfs et a mis le match dans la bonne direction. Encore une bonne performance de sa part ».
Peu de concurrence en sélection
Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'alternatives à son poste en sélection. Son principal rival, Marcus Rashford, réalise une belle saison avec le Barça, mais Gordon est supérieur en termes de percussion. Phil Foden, inefficace sur le côté gauche, risque même de perdre sa place. Les autres options, comme Eberechi Eze ou Noni Madueke, sont plus à l'aise à d'autres postes.
Le football international repose plus sur la cohésion et les automatismes que sur une accumulation de superstars. Avec le soutien de Tuchel, l'avenir de Gordon en sélection semble donc plutôt radieux.
Une fin de saison pour confirmer
Ses statistiques en Premier League ne lui ont pas encore coûté sa place, mais il aurait tout intérêt à retrouver le chemin des filets en championnat avant la Coupe du Monde. Sa forme en Ligue des Champions est un rappel puissant de sa qualité, et il aura d'autres occasions de briller sur la scène européenne.
Il n'est même pas impensable de le voir se mêler à la lutte avec Mbappé pour le titre de meilleur buteur de la compétition. Et l'Angleterre, de son côté, ne pourra que bénéficier de cette expérience des grands rendez-vous.
Un paradoxe à résoudre
La situation d'Anthony Gordon est un véritable paradoxe. Comment un joueur peut-il être aussi dominant sur la scène la plus exigeante et aussi peu efficace dans son propre championnat ? C'est une question que lui, son coach et le sélectionneur anglais doivent se poser.
S'il parvient à résoudre cette équation et à retrouver sa régularité en Premier League, il deviendra alors non seulement un héros à Newcastle, mais aussi une arme redoutable pour une équipe d'Angleterre qui rêve de conquérir le monde. Le talent est là. Reste à trouver la constance.