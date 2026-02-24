Anthony Gordon : le paradoxe d'un buteur qui flambe en Europe et doute en Angleterre

Avant son but contre Liverpool fin janvier, Anthony Gordon a passé plus d'un an sans marquer dans le jeu en Premier League. Une éternité, bien loin de sa saison 2023-2024 où il avait compilé 10 buts et 10 passes décisives. Pourtant, il reste un élément essentiel de l'attaque d'Eddie Howe. En partie parce que le club manque d'alternatives, mais surtout parce que son profil, sa vitesse et son énergie en font une menace unique.

« Je pense que la perception déforme parfois la réalité », a-t-il déclaré en janvier. « Les attentes ont grandi, et c'est normal. Mais je sais que je fais les bonnes choses. J'essaie de donner le meilleur de moi-même, que je sois en pleine forme ou non ».