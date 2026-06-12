La forme digne d’un Ballon d’Or d’Harry Kane, le palmarès de Thomas Tuchel et huit raisons pour lesquelles l’Angleterre VA remporter la Coupe du monde 2026

Si tout se déroule comme prévu, le parcours de l’Angleterre dans la compétition s’annonce favorable – même si, bien sûr, les cadors attendront en phase finale.
Les Three Lions ont été tirés au sort dans un groupe assez favorable, aux côtés de la Croatie, du Ghana et du Panama, le format à 48 équipes favorisant une meilleure répartition des têtes de série. Ils devraient terminer en tête de leur poule et affronter en huitièmes de finale le troisième d’un autre groupe, probablement la Côte d’Ivoire, l’Équateur, l’Uruguay, l’Arabie saoudite, la Norvège, le Sénégal, l’Autriche, l’Algérie, la Colombie, l’Ouzbékistan ou la RD Congo.
Même si certains adversaires sont à éviter, les Three Lions demeurent favoris pour atteindre les huitièmes de finale, où un potentiel choc face au Mexique dans l’emblématique Estadio Azteca les attendrait, bien que la Corée du Sud, l’Écosse, le Japon ou la Suède puissent aussi se présenter. Un tel duel face aux coorganisateurs sur leur propre terrain s’annonce intimidant, mais l’équipe de Tuchel devrait malgré tout l’emporter.
Les choses se compliquent ensuite, mais les Three Lions seraient favoris pour dominer le Brésil d’Ancelotti, encore en rodage, en quarts. En demi-finale, l’Argentine championne en titre ou le Portugal se dresseraient sur leur route, avant une possible revanche de l’Euro 2024 contre l’Espagne, à condition que la Roja écarte la France.
De nombreux paramètres peuvent encore évoluer, mais le parcours des Three Lions semble déjà tracé jusqu’aux demi-finales. À ce stade, ils auraient les moyens de battre l’Argentine ou le Portugal, même si la marge serait étroite, et le scénario promet d’être tout aussi serré en finale face à l’Espagne de Luis de la Fuente ou à la France de Didier Deschamps.