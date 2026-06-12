La forme digne d’un Ballon d’Or d’Harry Kane, le palmarès de Thomas Tuchel et huit raisons pour lesquelles l’Angleterre VA remporter la Coupe du monde 2026

Sir Gareth Southgate n’a jamais totalement fait taire les sceptiques, qui lui reprochent un manque d’expérience sur le banc d’une grande équipe et une certaine prudence dans les grands rendez-vous, comme une demi-finale de Coupe du monde ou une finale de Championnat d’Europe. La Fédération anglaise (FA) a donc placé aux commandes un entraîneur de premier plan, convaincue qu’il saura enfin mener vers le succès une génération de joueurs anglais talentueux.

Reconnu comme l’un des meilleurs tacticiens du football moderne, Tuchel excelle également dans les compétitions à élimination directe, une expertise particulièrement adaptée aux tournois internationaux.

Au Borussia Dortmund, il a mené son équipe en finale de la DFB-Pokal lors de chacune de ses deux saisons sur le banc, offrant au club un titre majeur en 2017, après cinq années d’attente, en battant l’Eintracht Francfort à Berlin. Il a ensuite remporté la Coupe de France lors de sa deuxième saison avec le Paris Saint-Germain et a mené le club en finale de la Ligue des champions 2020, perdue de justesse contre le Bayern Munich.

À Chelsea, il a confirmé cette aptitude en atteignant quatre finales sur cinq possibles, dont… Le point d’orgue reste son deuxième sacre en Ligue des champions 2021 avec un effectif donné battu d’avance, conclu par une victoire sur le Manchester City de Pep Guardiola. Deux semaines plus tôt, les Blues s’étaient inclinés face à Leicester City en finale de FA Cup, puis ils perdaient de manière cruelle les deux finales de FA Cup et de Carabao Cup 2022 aux tirs au but contre Liverpool.

Les revers sont nombreux, mais Tuchel a prouvé sa capacité à emmener diverses équipes aux portes du succès. Il pourrait bien reproduire cet exploit sur la scène de la Coupe du monde.