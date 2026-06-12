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England World Cup GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

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La forme digne d’un Ballon d’Or d’Harry Kane, le palmarès de Thomas Tuchel et huit raisons pour lesquelles l’Angleterre VA remporter la Coupe du monde 2026

Opinion
Angleterre
Coupe du monde
H. Kane
T. Tuchel
D. Rice
J. Bellingham
M. Rashford
E. Anderson
FEATURES
Angleterre vs Croatie

Pour l'Angleterre, l'heure des déclarations est presque révolue. Place désormais à l'essentiel : remporter la Coupe du monde 2026. La Fédération anglaise de football (FA) et le sélectionneur Thomas Tuchel l'ont martelé : c'est leur unique objectif en Amérique du Nord. À mesure que les jours filent avant le coup d'envoi de la campagne des Three Lions, rien ne laisse penser qu'ils ne peuvent atteindre leur but ultime.

Le tournoi a officiellement débuté avec le match d’ouverture, jeudi, entre le Mexique et l’Afrique du Sud. L’impatience monte à l’approche de l’entrée en lice de l’Angleterre, qui affrontera mercredi un adversaire familier : la Croatie.

Pour les Three Lions, la quête visant à mettre fin à des années de souffrance se poursuit, soixante ans après leur unique triomphe sur la plus grande scène mondiale. Chez GOAL, nous montons à bord du train de l’enthousiasme pour examiner les raisons pour lesquelles l’Angleterre pourrait remporter la Coupe du monde 2026 et tourner la page de six décennies de frustration.

  • Harry Kane England 2026Getty

    Candidat au Ballon d’Or

    Les espoirs de l’Angleterre reposent sans doute sur son capitaine et attaquant vedette, Harry Kane ; heureusement donc qu’il est au sommet de sa forme. L’attaquant du Bayern Munich est en lice pour devenir le premier Anglais à remporter le Ballon d’Or depuis Michael Owen il y a un quart de siècle, et cela ne dépendra peut-être même pas de la victoire des Three Lions en Amérique du Nord.

    À 32 ans, l’avant-centre a signé la saison la plus prolifique de sa carrière en club, franchissant le seuil des 60 buts grâce à des triplés lors de la dernière journée d’une nouvelle Bundesliga remportée et en finale de la DFB-Pokal. Il a marqué 36 fois en championnat, auxquelles s’ajoutent 14 réalisations en Ligue des champions.

    Il a ainsi raflé le Soulier d’or européen avec une marge confortable, devançant de neuf unités Erling Haaland et de onze Kylian Mbappé, deux des meilleurs avant-postes mondiaux. Son total de 61 réalisations lui ouvre les portes du top 5 historique des buteurs sur une saison européenne toutes compétitions confondues. Autant dire qu’il aborde la Coupe du monde dans une forme optimale.

    • Publicité
  • Elliot Anderson Declan Rice EnglandGetty

    Les moteurs du milieu de terrain

    Kane sera l’un des piliers de l’équipe d’Angleterre, et le trio de milieux de terrain qui l’épaulera pourrait s’avérer tout aussi déterminant pour ses chances de succès. Les Three Lions aligneront l’un des trios les plus solides et les plus dynamiques du tournoi.

    Elliot Anderson devrait ainsi évoluer en sentinelle, capable de venir au charbon quand il le faut, tandis que Declan Rice aura toute liberté pour rayonner en milieu box-to-box, avec l’endurance nécessaire pour assumer ses missions défensives.

    Devant eux, Jude Bellingham et Morgan Rogers devraient se partager le rôle de meneur, ou, si Rogers est aligné sur l’aile, apporter leur vision, leur créativité et leur efficacité devant le but pour faire la différence au profit de l’équipe de Tuchel.

    Hormis le Portugal et l’Espagne, peu de sélections peuvent se prévaloir d’un tel équilibre au milieu, et les Three Lions auraient même encore Kobbie Mainoo en appui. Reste à ce que cette jeune garde trouve son entièreté le jour J.

  • Thomas Tuchel Chelsea Champions League trophyGetty

    Spécialiste des coupes

    Sir Gareth Southgate n’a jamais totalement fait taire les sceptiques, qui lui reprochent un manque d’expérience sur le banc d’une grande équipe et une certaine prudence dans les grands rendez-vous, comme une demi-finale de Coupe du monde ou une finale de Championnat d’Europe. La Fédération anglaise (FA) a donc placé aux commandes un entraîneur de premier plan, convaincue qu’il saura enfin mener vers le succès une génération de joueurs anglais talentueux.

    Reconnu comme l’un des meilleurs tacticiens du football moderne, Tuchel excelle également dans les compétitions à élimination directe, une expertise particulièrement adaptée aux tournois internationaux.

    Au Borussia Dortmund, il a mené son équipe en finale de la DFB-Pokal lors de chacune de ses deux saisons sur le banc, offrant au club un titre majeur en 2017, après cinq années d’attente, en battant l’Eintracht Francfort à Berlin. Il a ensuite remporté la Coupe de France lors de sa deuxième saison avec le Paris Saint-Germain et a mené le club en finale de la Ligue des champions 2020, perdue de justesse contre le Bayern Munich.

    À Chelsea, il a confirmé cette aptitude en atteignant quatre finales sur cinq possibles, dont… Le point d’orgue reste son deuxième sacre en Ligue des champions 2021 avec un effectif donné battu d’avance, conclu par une victoire sur le Manchester City de Pep Guardiola. Deux semaines plus tôt, les Blues s’étaient inclinés face à Leicester City en finale de FA Cup, puis ils perdaient de manière cruelle les deux finales de FA Cup et de Carabao Cup 2022 aux tirs au but contre Liverpool.

    Les revers sont nombreux, mais Tuchel a prouvé sa capacité à emmener diverses équipes aux portes du succès. Il pourrait bien reproduire cet exploit sur la scène de la Coupe du monde.

  • England World Cup 2026 Camp Thomas TuchelThe FA

    Un véritable monstre mental

    Nommé en 2024, Tuchel a immédiatement prévenu qu’il n’hésiterait pas à prendre des décisions impopulaires, et il a tenu parole en écartant plusieurs cadres théoriques de son meilleur onze. Fidèle à sa devise « le collectif avant les individualités », il a ainsi laissé de côté Cole Palmer, Phil Foden et Trent Alexander-Arnold.

    Si ces décisions lui ont valu de vives critiques, notamment de la part de Harry Maguire et de sa famille, l’Allemand a assumé sa « folie » au nom d’une logique collective. Son onze de départ, presque figé à l’exception de quelques rotations ponctuelles, doit créer un cadre stable et une hiérarchie claire. Tuchel veut ainsi souder un groupe capable de briller lors de la Coupe du monde.

    « Dès le premier jour, nous avons clairement indiqué que nous essayions de constituer la meilleure équipe possible, ce qui ne correspond pas nécessairement aux 26 joueurs les plus talentueux », a déclaré l’Allemand lors d’une conférence de presse après l’annonce officielle de sa sélection. « Ce sont les équipes qui remportent les championnats – et ce que nous essayons d’accomplir ne peut être réalisé qu’en équipe. Nous avons des joueurs prêts et engagés dans l’idée de l’esprit d’équipe et de l’altruisme. »

    Il a ajouté : « Il nous faut un peu de chance, faire les bons choix, rester en forme, saisir notre opportunité, forger une fraternité, jouer avec courage et soif de victoire, et être prêts dans les moments décisifs. »

    Une séquence filmée en coulisses, lors d’une réunion d’équipe au stage américain, le montre par ailleurs martelant sa volonté de forger un groupe « contre lequel personne n’a envie de jouer » durant la compétition.

  • Lamine Yamal Spain 2026Getty

    Des rivaux en perte de vitesse

    Les chances de l’Angleterre de mettre fin à soixante ans d’attente pour remporter un titre majeur s’en trouvent renforcées, aucun favori incontestable ne se détachant avant le coup d’envoi, plusieurs grandes nations du football étant en pleine transition.

    Sur le papier, l’Espagne, championne d’Europe en titre, demeure la menace principale, mais les blessures de Lamine Yamal et Nico Williams jettent le doute sur son potentiel, sans compter les incertitudes défensives. La France, lauréate en 2018 et finaliste en 2022, souffre d’un déséquilibre structurel et d’un milieu de terrain manquant de créativité, tandis que le Portugal, malgré sa défense solide, reste trop dépendant d’un Cristiano Ronaldo bientôt quadragénaire.

    De leur côté, l’Allemagne et le Brésil, en pleine reconstruction sous les égides de Julian Nagelsmann et de Carlo Ancelotti, ne font plus figure de puissances incontournables, tandis que les Pays-Bas semblent plutôt des outsiders qu’authentiques prétendants au trône.

    Cette analyse est certes réductrice, mais l’absence d’un véritable épouvantail pourrait profiter aux Three Lions, à condition qu’ils parviennent à forger un groupe soudé sur le sol nord-américain.

  • harry kane england jubelGetty Images

    Un parcours prometteur ?

    Si tout se déroule comme prévu, le parcours de l’Angleterre dans la compétition s’annonce favorable – même si, bien sûr, les cadors attendront en phase finale.

    Les Three Lions ont été tirés au sort dans un groupe assez favorable, aux côtés de la Croatie, du Ghana et du Panama, le format à 48 équipes favorisant une meilleure répartition des têtes de série. Ils devraient terminer en tête de leur poule et affronter en huitièmes de finale le troisième d’un autre groupe, probablement la Côte d’Ivoire, l’Équateur, l’Uruguay, l’Arabie saoudite, la Norvège, le Sénégal, l’Autriche, l’Algérie, la Colombie, l’Ouzbékistan ou la RD Congo.

    Même si certains adversaires sont à éviter, les Three Lions demeurent favoris pour atteindre les huitièmes de finale, où un potentiel choc face au Mexique dans l’emblématique Estadio Azteca les attendrait, bien que la Corée du Sud, l’Écosse, le Japon ou la Suède puissent aussi se présenter. Un tel duel face aux coorganisateurs sur leur propre terrain s’annonce intimidant, mais l’équipe de Tuchel devrait malgré tout l’emporter.

    Les choses se compliquent ensuite, mais les Three Lions seraient favoris pour dominer le Brésil d’Ancelotti, encore en rodage, en quarts. En demi-finale, l’Argentine championne en titre ou le Portugal se dresseraient sur leur route, avant une possible revanche de l’Euro 2024 contre l’Espagne, à condition que la Roja écarte la France.

    De nombreux paramètres peuvent encore évoluer, mais le parcours des Three Lions semble déjà tracé jusqu’aux demi-finales. À ce stade, ils auraient les moyens de battre l’Argentine ou le Portugal, même si la marge serait étroite, et le scénario promet d’être tout aussi serré en finale face à l’Espagne de Luis de la Fuente ou à la France de Didier Deschamps.

  • Marcus Rashford England 2023Getty

    Savoir-faire en matière de tournois

    Le groupe sélectionné par Tuchel a pu surprendre, mais il s’appuie sur des joueurs expérimentés, habitués des grandes compétitions avec l’Angleterre et déterminés à aller au bout en Amérique du Nord.

    Jordan Pickford, John Stones, Jordan Henderson, Marcus Rashford et Kane comptent parmi les vétérans de la surprenante campagne 2018 qui a mené les Three Lions jusqu’en demi-finales. Reece James, Rice, Bellingham et Bukayo Saka ont ensuite intégré le groupe finaliste malheureux de l’Euro 2020, et tous sauf James ont aussi pris part à la Coupe du monde 2022.

    Puis, il y a deux ans, Marc Guehi, Ezri Konsa, Mainoo, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Ivan Toney et Ollie Watkins ont tous acquis une expérience inestimable lors de la campagne qui a mené l’Angleterre jusqu’en finale de l’Euro 2024, où elle a une nouvelle fois échoué de peu.

    Cette alchimie entre jeunesse, expérience et déceptions sur les plus grandes scènes devrait profiter à un groupe qui, cet été, vise une occasion en or de mettre fin à des années de frustration.

  • TuchelGetty Images

    Le destin de ce match est-il déjà tracé dans le ciel ?

    Il y aurait là une belle symétrie : l’Angleterre pourrait mettre fin cet été à sa longue attente d’un trophée majeur, soixante ans après sa célèbre victoire contre l’Allemagne de l’Ouest à Wembley. La finale de 2026, prévue dans le New Jersey, se tiendra onze jours avant l’anniversaire du seul triomphe des Three Lions dans une grande compétition ; les astres semblent donc alignés pour qu’ils rééditent cet exploit six décennies plus tard.

    Sous la direction de Southgate, les bases sont posées malgré les déceptions de 2018, 2021, 2022 et 2024. Après avoir frôlé l’exploit à plusieurs reprises ces dernières années, les Three Lions peuvent s’appuyer sur cette expérience pour aller encore plus loin ; il leur faut désormais croire qu’ils possèdent enfin les armes mentales et l’effectif nécessaires pour franchir la ligne d’arrivée.

    Avec un sélectionneur de haut niveau à la barre et une pléiade de joueurs de talent, jeunes mais déjà expérimentés, les Three Lions ont les atouts pour imiter les héros de 1966 et soulever le trophée en Amérique du Nord cet été.

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