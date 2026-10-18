IPA Sport
Traduit par
La force du banc ! Kolarov salue les « vrais champions » de l’Inter après la correction infligée à Bologne en seconde période
Kolarov reconnaît des difficultés en début de match avant une domination en seconde période
L’entraîneur adjoint de l’Inter, Aleksandar Kolarov, a livré une analyse sans détour de la prestation de son équipe après sa victoire 3-1 sur le terrain de Bologne. L’Inter a été mené après un but précoce de Tommaso Pobega, n’ayant pas réussi à répondre à l’intensité initiale de l’équipe hôte.
Un ajustement tactique lui a toutefois permis de dominer complètement les 45 dernières minutes.
Kolarov a salué la capacité du groupe à surmonter les difficultés face à un adversaire très agressif.
- IPA Sport
L’entraîneur adjoint salue les « vrais champions » entrés en jeu en cours de match
Kolarov a souligné la contribution décisive des remplaçants, notamment Carlos Augusto et Ange-Yoan Bonny. « Bologne a réalisé une excellente première période. Nous avons eu un peu de mal sur les deuxièmes ballons et avons été lents », a reconnu Kolarov auprès d’Inter TV.
« En seconde période, l’équipe a réalisé 45 à 50 minutes de grande qualité et a décroché trois points fondamentaux. »
« Carlos a fait une excellente entrée, a marqué et délivré une passe décisive. Ces joueurs ne sont pas seulement importants, ce sont de vrais champions qui entraînent les autres dans leur sillage. »
Le staff se concentre sur la mise en place d’un rythme européen
Évoquant les exigences tactiques auxquelles l’équipe doit répondre, Kolarov a expliqué comment le staff technique s’efforce de créer du temps et de l’espace pour les joueurs offensifs. « En Ligue des champions, tout va très vite », a-t-il souligné.
« Nous voulons donner du rythme au jeu, notamment avec les défenseurs, pour offrir une seconde de plus à nos attaquants et à nos milieux de terrain. »
« Notre force réside dans le groupe. Nous n’avons rien à prouver à personne, sauf à nous-mêmes. »
- NurPhoto
L’Inter veut redresser sa dynamique européenne
Après avoir pris les trois points au Dall'Ara, Kolarov a souligné que l'Inter devait maintenir ce niveau d'intensité dans toutes les compétitions.
Le staff technique continuera de faire tourner l'effectif pour disposer de joueurs frais malgré un calendrier de matches sans répit.
L'Inter se concentre désormais sur l'amélioration de ses résultats en Europe, tout en conservant sa bonne dynamique sur la scène nationale.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles