L’entraîneur adjoint de l’Inter, Aleksandar Kolarov, a livré une analyse sans détour de la prestation de son équipe après sa victoire 3-1 sur le terrain de Bologne. L’Inter a été mené après un but précoce de Tommaso Pobega, n’ayant pas réussi à répondre à l’intensité initiale de l’équipe hôte.

Un ajustement tactique lui a toutefois permis de dominer complètement les 45 dernières minutes.

Kolarov a salué la capacité du groupe à surmonter les difficultés face à un adversaire très agressif.