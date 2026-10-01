Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, est confronté à un casse-tête en défense alors qu’Oranje se prépare à affronter la Grèce, leader du groupe 2, au stade Toumba de Thessalonique. Le défenseur central clé Jan Paul van Hecke a quitté le rassemblement après avoir subi une grave blessure au pied lors de la victoire 2-1 de dimanche contre la Serbie.

Le défenseur a tenté de s’entraîner avant le départ de l’équipe pour la Grèce, mais de fortes douleurs l’ont contraint à retourner dans son club.

Xavi a choisi de ne pas convoquer de remplaçant en urgence, laissant un groupe de 23 joueurs pour cette rencontre.