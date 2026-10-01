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La folie des selfies grecs de Xavi ! Le sélectionneur des Pays-Bas envisage de repositionner Van Dijk après le forfait du défenseur
Les Pays-Bas frappés par un coup dur en défense avant le déplacement en Grèce
Le sélectionneur des Pays-Bas, Xavi Hernandez, est confronté à un casse-tête en défense alors qu’Oranje se prépare à affronter la Grèce, leader du groupe 2, au stade Toumba de Thessalonique. Le défenseur central clé Jan Paul van Hecke a quitté le rassemblement après avoir subi une grave blessure au pied lors de la victoire 2-1 de dimanche contre la Serbie.
Le défenseur a tenté de s’entraîner avant le départ de l’équipe pour la Grèce, mais de fortes douleurs l’ont contraint à retourner dans son club.
Xavi a choisi de ne pas convoquer de remplaçant en urgence, laissant un groupe de 23 joueurs pour cette rencontre.
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Xavi envisage un changement tactique pour le capitaine Van Dijk
Lors de sa conférence de presse d'avant-match, Xavi a révélé avoir parlé à Virgil van Dijk d'un possible glissement de son habituel poste d'axial gauche vers la droite. Alors que Van Dijk préfère traditionnellement jouer à gauche, le sélectionneur a confirmé que le capitaine est prêt à s'adapter pour l'équipe.
Jurrien Timber apparaît comme l'autre candidat pour intégrer directement la ligne défensive après avoir prouvé sa forme physique.
« Il a reçu un coup contre la Serbie, a expliqué Xavi au sujet de Van Hecke. C'est un guerrier, mais ce n'était vraiment pas possible. Nous avons 23 joueurs, donc beaucoup de solutions de rechange. Van Dijk peut jouer parfaitement sur le côté droit, et si l'équipe a besoin de lui là, il sera là pour l'équipe. »
Timber apte à jouer 90 minutes alors que les Pays-Bas se préparent à une ambiance bouillante
Jurrien Timber, qui avait manqué les précédents rendez-vous internationaux en raison d’une blessure, est entré en jeu contre la Serbie et a reçu le feu vert pour débuter. Xavi s’attend à une atmosphère hostile et vibrante à Thessalonique, où plus de 100 000 demandes de billets ont été effectuées pour une enceinte de 29 000 places.
Le sélectionneur néerlandais a salué la récente solidité défensive de la Grèce contre l’Allemagne ainsi que son danger offensif.
Xavi a noté que le public local, passionné, servira de motivation supplémentaire à ses joueurs.
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Les Pays-Bas visent la première place du groupe 2 lors du choc décisif
Les Pays-Bas occupent la deuxième place du groupe 2 avec quatre points, après un match nul contre l’Allemagne et une victoire face à la Serbie. Un succès à Thessalonique permettrait à l’équipe de Xavi de dépasser la Grèce en tête du classement.
Après le match de jeudi, les Pays-Bas recevront la Serbie à Eindhoven pour conclure cette trêve internationale.
Xavi vise à entretenir cette dynamique positive avec une solide performance à l’extérieur.
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