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FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP
Alvino Hanafi
Traduit par

La folie des bananes ! Maresca appelle les supporters de Manchester City à faire voler des fruits gonflables pour défier le verdict de la Premier League

Manchester City
E. Maresca
Manchester City vs Ipswich
Premier League
Ipswich

L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, estime que les accusations d’ordre financier visant le club ont resserré les liens en son sein. Le technicien italien s’est réjoui du retour de la mode emblématique des bananes gonflables des années 1980, avant le match de Premier League contre Ipswich Town, samedi.

  • Maresca se réjouit de l’engouement pour les bananes sur fond de crise extra-sportive

    L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, espère voir l’Etihad Stadium rempli de bananes gonflables lors du match de samedi contre Ipswich Town. Ce symbole des années 1980 et 1990 a fait son retour, les supporters affichant leur défiance après la décision rendue par la commission indépendante sur les questions financières.

    Le club a été reconnu coupable de plus de 100 infractions au règlement de la Premier League. Manchester City maintient toutefois son innocence et a fait appel.

    Maresca estime que la pression extérieure n’a fait que renforcer l’unité de l’effectif, du personnel et des supporters.

  • imago-sport-1062413449.jpgEvery Second Media

    L’entraîneur de Manchester City souligne une cohésion grandissante et la défiance des supporters

    Maresca a salué le soutien visuel venu des tribunes et révélé que même ses quatre enfants lui avaient demandé des bananes gonflables. « C’est très sympa. Je ne connaissais pas l’histoire de la banane, mais j’espère voir beaucoup de bananes dans le stade demain », a déclaré Maresca.

    « Je pense que cela crée une belle ambiance pour les supporters et pour toutes les personnes présentes dans le stade. »

    L’entraîneur a ajouté : « Je pense que Ruben [Dias] a dit que les gens n’aiment pas voir City gagner, mais nous, nous aimons gagner. Je pense donc que c’est un bon message pour tout le monde. »

    « Je pense que, depuis tout ce bruit, les supporters, le club et l’équipe sont encore plus unis. C’est en tout cas ce que je constate personnellement. »

  • Maresca fait abstraction du bruit extérieur pour rester concentré

    Malgré les questions incessantes sur les affaires juridiques du club, l’entraîneur de 46 ans a assuré que la situation en dehors du terrain ne lui causait aucune inquiétude. « J’ai dit à plusieurs reprises que je ne ressentais aucune forme de stress concernant cette situation extérieure, parce que c’est quelque chose que je ne contrôle pas », a expliqué Maresca.

    « Je me concentre simplement, encore une fois, sur la manière dont nous pouvons essayer de gagner le prochain match. »

    « Je suis très satisfait. Nous avons plutôt bien géré cela, tous ensemble : le club, les supporters, l’équipe, tout le monde. »

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  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Manchester City vise à entrer dans l’histoire face à Ipswich à l’Etihad

    Après avoir remporté ses six premiers matches de Premier League, Maresca a égalé le meilleur début de mandat d’un entraîneur dans l’histoire de la compétition.

    L’Italien reste toutefois pleinement concentré sur l’objectif de prendre les trois points face à Ipswich, plutôt que de franchir des caps personnels.

    « Le match de samedi vaut trois points, exactement comme celui à Anfield », a conclu Maresca. « Ce genre de records peut être une bonne chose si, à la fin de la saison, on accomplit quelque chose. »

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