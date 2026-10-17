La folie des bananes ! Maresca appelle les supporters de Manchester City à faire voler des fruits gonflables pour défier le verdict de la Premier League

L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, espère voir l’Etihad Stadium rempli de bananes gonflables lors du match de samedi contre Ipswich Town. Ce symbole des années 1980 et 1990 a fait son retour, les supporters affichant leur défiance après la décision rendue par la commission indépendante sur les questions financières.

Le club a été reconnu coupable de plus de 100 infractions au règlement de la Premier League. Manchester City maintient toutefois son innocence et a fait appel.

Maresca estime que la pression extérieure n’a fait que renforcer l’unité de l’effectif, du personnel et des supporters.