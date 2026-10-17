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La folie des bananes ! Maresca appelle les supporters de Manchester City à faire voler des fruits gonflables pour défier le verdict de la Premier League
Maresca se réjouit de l’engouement pour les bananes sur fond de crise extra-sportive
L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, espère voir l’Etihad Stadium rempli de bananes gonflables lors du match de samedi contre Ipswich Town. Ce symbole des années 1980 et 1990 a fait son retour, les supporters affichant leur défiance après la décision rendue par la commission indépendante sur les questions financières.
Le club a été reconnu coupable de plus de 100 infractions au règlement de la Premier League. Manchester City maintient toutefois son innocence et a fait appel.
Maresca estime que la pression extérieure n’a fait que renforcer l’unité de l’effectif, du personnel et des supporters.
- Every Second Media
L’entraîneur de Manchester City souligne une cohésion grandissante et la défiance des supporters
Maresca a salué le soutien visuel venu des tribunes et révélé que même ses quatre enfants lui avaient demandé des bananes gonflables. « C’est très sympa. Je ne connaissais pas l’histoire de la banane, mais j’espère voir beaucoup de bananes dans le stade demain », a déclaré Maresca.
« Je pense que cela crée une belle ambiance pour les supporters et pour toutes les personnes présentes dans le stade. »
L’entraîneur a ajouté : « Je pense que Ruben [Dias] a dit que les gens n’aiment pas voir City gagner, mais nous, nous aimons gagner. Je pense donc que c’est un bon message pour tout le monde. »
« Je pense que, depuis tout ce bruit, les supporters, le club et l’équipe sont encore plus unis. C’est en tout cas ce que je constate personnellement. »
Maresca fait abstraction du bruit extérieur pour rester concentré
Malgré les questions incessantes sur les affaires juridiques du club, l’entraîneur de 46 ans a assuré que la situation en dehors du terrain ne lui causait aucune inquiétude. « J’ai dit à plusieurs reprises que je ne ressentais aucune forme de stress concernant cette situation extérieure, parce que c’est quelque chose que je ne contrôle pas », a expliqué Maresca.
« Je me concentre simplement, encore une fois, sur la manière dont nous pouvons essayer de gagner le prochain match. »
« Je suis très satisfait. Nous avons plutôt bien géré cela, tous ensemble : le club, les supporters, l’équipe, tout le monde. »
- Getty Images Sport
Manchester City vise à entrer dans l’histoire face à Ipswich à l’Etihad
Après avoir remporté ses six premiers matches de Premier League, Maresca a égalé le meilleur début de mandat d’un entraîneur dans l’histoire de la compétition.
L’Italien reste toutefois pleinement concentré sur l’objectif de prendre les trois points face à Ipswich, plutôt que de franchir des caps personnels.
« Le match de samedi vaut trois points, exactement comme celui à Anfield », a conclu Maresca. « Ce genre de records peut être une bonne chose si, à la fin de la saison, on accomplit quelque chose. »
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