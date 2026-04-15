L’entraîneur Vincent Kompany a reconduit le même onze de départ qu’à Madrid. Après seulement 35 secondes, le gardien du Bayern Manuel Neuer, d’une passe mal ajustée, offrait l’ouverture du score à Arda Güler. Aleksandar Pavlovic égalisait toutefois dès la 6^e minute, avant que Güler ne double la mise d’un coup franc direct (29^e), redonnant l’avantage au Real.

Harry Kane a égalisé pour le Bayern juste avant la mi-temps (38e), mais Kylian Mbappé a immédiatement redonné l’avantage au Real (42e). Après la pause, le jeu s’est légèrement calmé avant de s’emballer à nouveau en fin de match : carton rouge pour Eduardo Camavinga (86e), égalisation de Luis Diaz (89e) et coup de grâce de Michael Olise dans le temps additionnel (90+3e).

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