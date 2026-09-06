La folie de la barrière de Thuram ! Le héros de l’Inter révèle le secret de sa célébration déjantée après l’incroyable remontée contre Naples

Pour son retour à San Siro pour la première fois de la saison, Marcus Thuram a joué un rôle clé dans la remontée en reprenant de la tête un centre de Carlos Augusto pour égaliser à 2-2 à la 82e minute. Ce but a déclenché des scènes de joie folle, Thuram accourant pour rejoindre le capitaine Lautaro Martinez sur les barrières du stade. Lautaro a révélé plus tard qu'il traite toujours son partenaire d'attaque de « fou » pour être monté là-haut, mais Thuram a insisté sur le fait qu'il n'avait pas d'autre choix.

« Aujourd'hui, c'était incroyable, j'étais obligé de le suivre ! Lautaro est notre capitaine et notre leader, et il est revenu d'une Coupe du monde très longue et s'est immédiatement mis à la disposition de l'équipe », a souri Thuram.