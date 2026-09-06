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La folie de la barrière de Thuram ! Le héros de l’Inter révèle le secret de sa célébration déjantée après l’incroyable remontée contre Naples
Une soirée magique sous les projecteurs du Giuseppe Meazza
L’Inter a fait preuve d’un remarquable caractère pour s’offrir une palpitante victoire 3-2 contre Naples dans un choc au San Siro baigné de soleil. Menés de deux buts au début de la seconde période après des frappes coup sur coup de Matteo Politano et Rasmus Hojlund, les Nerazzurri semblaient condamnés. Cependant, l’équipe de Cristian Chivu a lancé un siège incessant sur le but adverse, totalisant 29 tirs avant de réussir une inoubliable remontée en fin de match.
- Getty Images Sport
Suivant le capitaine dans les célébrations
Pour son retour à San Siro pour la première fois de la saison, Marcus Thuram a joué un rôle clé dans la remontée en reprenant de la tête un centre de Carlos Augusto pour égaliser à 2-2 à la 82e minute. Ce but a déclenché des scènes de joie folle, Thuram accourant pour rejoindre le capitaine Lautaro Martinez sur les barrières du stade. Lautaro a révélé plus tard qu'il traite toujours son partenaire d'attaque de « fou » pour être monté là-haut, mais Thuram a insisté sur le fait qu'il n'avait pas d'autre choix.
« Aujourd'hui, c'était incroyable, j'étais obligé de le suivre ! Lautaro est notre capitaine et notre leader, et il est revenu d'une Coupe du monde très longue et s'est immédiatement mis à la disposition de l'équipe », a souri Thuram.
Éloge de l’impact décisif de Lautaro
Thuram a couvert d’éloges son partenaire d’attaque, qui a marqué de part et d’autre de la tête du Français avant de sceller la victoire 3-1 à la 91e minute, au terme d’une fin de match complètement folle. Malgré le fait que les buts individuels aient accaparé l’attention, l’attaquant français a souligné que l’objectif principal restait avant tout la réussite collective au cours d’un calendrier sans répit.
« Il revient à 100 % physiquement et ce soir, il nous a offert la victoire. Est-ce que j’avais envie d’être de nouveau décisif ? Oui, mais avant tout, je voulais aider l’équipe », a ajouté Thuram.
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Poursuivre un début parfait en Serie A
Ce succès renversant 3-2 permet à l’Inter de conserver son départ parfait en championnat, avec neuf points pris lors de ses trois premiers matches. Si l’équipe a fait preuve d’une incroyable résilience pour surmonter un retard de deux buts, Thuram a insisté sur l’importance de garder les pieds sur terre alors que des tests plus difficiles se profilent à l’horizon. Avec des matches qui s’enchaînent à un rythme soutenu, l’Inter est déterminé à relever chaque défi étape par étape.
« Nous avons beaucoup de matches qui arrivent les uns après les autres et nous essayons toujours de nous améliorer. Nous prenons les matches un par un. Le championnat est difficile, et nous continuerons à faire de notre mieux », a conclu Thuram.
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