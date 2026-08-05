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La Fiorentina trouve un accord pour recruter en prêt un jeune du Real Madrid
La Fiorentina obtient le prêt du wonderkid du Real Madrid
La Fiorentina a enfin trouvé un accord avec le Real Madrid pour recruter Mastantuono sous la forme d’un prêt d’une saison, selon Corriere dello Sport. Cette avancée met fin à un feuilleton estival qui menaçait de se transformer en interminable saga du mercato. Après plusieurs semaines de négociations et de discussions entre les dirigeants des deux clubs et les représentants du joueur, un compromis définitif a été trouvé.
Le talentueux adolescent va désormais prendre la direction de la Serie A pour porter le célèbre maillot violet lors de la saison à venir. Obtenir la signature de l’Argentin représente un renfort de poids pour le club italien, qui cherche à renforcer ses options offensives avant le début de la nouvelle saison.
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Prêt sec avec prise en charge partagée du salaire
La structure finale du transfert prendra la forme d’un prêt sec, sans option d’achat. Cela garantit que Mastantuono retournera directement dans la capitale espagnole à la fin de la saison en cours, sans qu’aucune option d’achat définitif ne soit incluse dans l’accord.
Point crucial, un compromis financier a été trouvé concernant le salaire du jeune joueur pour toute la durée de son séjour. Le Real Madrid a accepté de prendre en charge une part significative de son salaire, tandis que la Fiorentina contribuera également à hauteur d’une part afin de finaliser ce transfert temporaire. Cette approche collaborative concernant la rémunération du joueur a été déterminante pour boucler l’opération après des semaines de discussions complexes.
Arrivée rapide prévue pour la star argentine
La star née en 2007, originaire d'Azul en Argentine, a donné son accord total au transfert. La direction de la Fiorentina a travaillé avec diligence pour convaincre le jeune meneur de jeu qu'un départ pour Florence serait l'étape idéale pour sa carrière en plein essor.
Le club italien a agi rapidement pour organiser les derniers détails logistiques. Il tente activement de faire venir le jeune talent sud-américain en Italie dès ce soir afin de finaliser les formalités nécessaires au transfert. Son arrivée imminente à Florence lui permettra de s'intégrer à son nouvel environnement le plus vite possible.
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Les examens médicaux et l’expérience en Serie A attendent
À son arrivée en Italie, Mastantuono passera immédiatement ses examens médicaux de routine. Une fois ces tests passés avec succès, il signera son nouveau contrat d’un an.
Ce départ pour l’Italie permettra au talentueux milieu de terrain d’acquérir une expérience extrêmement précieuse en équipe première. Une fois la saison de Serie A officiellement terminée, l’Argentin fera ses valises et retournera à Madrid, avec l’espoir de mettre à profit son expérience italienne pour intégrer leur équipe première, riche en stars.
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