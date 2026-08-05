La Fiorentina a enfin trouvé un accord avec le Real Madrid pour recruter Mastantuono sous la forme d’un prêt d’une saison, selon Corriere dello Sport. Cette avancée met fin à un feuilleton estival qui menaçait de se transformer en interminable saga du mercato. Après plusieurs semaines de négociations et de discussions entre les dirigeants des deux clubs et les représentants du joueur, un compromis définitif a été trouvé.

Le talentueux adolescent va désormais prendre la direction de la Serie A pour porter le célèbre maillot violet lors de la saison à venir. Obtenir la signature de l’Argentin représente un renfort de poids pour le club italien, qui cherche à renforcer ses options offensives avant le début de la nouvelle saison.