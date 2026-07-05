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Dragusin TottenhamGetty

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La Fiorentina réalise un coup défensif majeur avec Dragusin : le défenseur arrive en prêt avec option d'achat

Fiorentina
Mercato

Le défenseur central roumain arrive de Tottenham et retrouve Fabio Paratici.

Coup de théâtre pour la Fiorentina : le club viola a finalisé ces dernières heures le retour en Serie A de Radu Dragusin, en provenance de Tottenham. D’après Sky, un accord verbal a été trouvé pour conclure le transfert : le défenseur central roumain arrive en prêt avec obligation d’achat.

  • LES STATISTIQUES

    La Fiorentina a finalisé un prêt onéreux de 1,5 M€, assorti d’une option d’achat conditionnelle de 17,5 M€. Le directeur sportif viola, Fabio Paratici, retrouve ainsi le défenseur roumain, qu’il avait déjà recruté à Tottenham en provenance de Gênes en 2024.


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