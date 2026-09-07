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La Fiorentina limoge Fabio Grosso après une série désastreuse de trois défaites consécutives en Serie A malgré 150 M€ dépensés cet été
La série noire scelle le sort
Le passage de Grosso au Stadio Artemio Franchi a pris fin prématurément après trois défaites consécutives en championnat, qui ont laissé le club scotché à la dernière place du classement. La Viola a subi une humiliante déroute 4-0 lors de la première journée sur la pelouse de l'AS Roma, suivie d'une terne défaite 3-0 à domicile contre Frosinone puis d'un revers 2-1 contre le Torino. Avec neuf buts encaissés lors de ses trois premiers matches de championnat, une victoire 4-1 en Coppa Italia contre Benevento était très loin de suffire pour sauver la place de l'entraîneur.
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La direction du club renonce
La patience du conseil d’administration s’est épuisée, poussant à une action rapide et décisive pour éviter que leur ambitieux projet sportif ne se délite davantage. Dans un communiqué officiel publié sur son site internet, le club a confirmé : « ACF Fiorentina annonce que Fabio Grosso a été relevé de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première, avec effet immédiat à compter d’aujourd’hui. »
Un investissement massif ne rapporte rien
La décision de rompre les liens fait suite à un mercato agressif au cours duquel le club a engagé 150 millions d’euros pour remodeler complètement l’équipe première. Malgré les recrutements de Beto, Christ Oulai, Arthur Atta, Mateo Pellegrino, Giovanni Fabbian, Marco Brescianini et Victor Valdepenas, ainsi que les arrivées notables en prêt de Franco Mastantuono, Radu Dragusin, Wilfried Gnonto, Alex Jimenez et Pedro Goncalves, les performances n’ont pas été à la hauteur des attentes. L’expert du mercato Matteo Moretto rapporte que l’ancien entraîneur Paolo Vanoli mène désormais la course pour un retour au Franchi.
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Des épreuves harassantes attendent le successeur
La direction du club est engagée dans une course contre la montre pour nommer un remplaçant avant un déplacement crucial en championnat à Venise vendredi 11 septembre. La Fiorentina reçoit ensuite Pise en seizièmes de finale de la Coppa Italia quatre jours plus tard, avant d’accueillir le candidat au titre Naples à l’Artemio Franchi le dimanche 20 septembre. Prendre les premiers points en championnat et restaurer le moral au sein d’un effectif fortement remanié sera primordial avant le début de la trêve internationale d’automne.
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