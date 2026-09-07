Le passage de Grosso au Stadio Artemio Franchi a pris fin prématurément après trois défaites consécutives en championnat, qui ont laissé le club scotché à la dernière place du classement. La Viola a subi une humiliante déroute 4-0 lors de la première journée sur la pelouse de l'AS Roma, suivie d'une terne défaite 3-0 à domicile contre Frosinone puis d'un revers 2-1 contre le Torino. Avec neuf buts encaissés lors de ses trois premiers matches de championnat, une victoire 4-1 en Coppa Italia contre Benevento était très loin de suffire pour sauver la place de l'entraîneur.