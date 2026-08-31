La Fiorentina a mené avec succès les négociations pour le transfert définitif de Beto, dans le cadre d'une opération estimée, selon certaines informations, à 18 millions d'euros. Selon Sky Sport Italia, l'attaquant portugais, qui avait auparavant brillé en Serie A lors de son passage à l'Udinese, devrait arriver à Florence lundi afin de passer sa visite médicale et de finaliser les modalités personnelles de son contrat. Ce mouvement marque un changement de stratégie important pour la direction du club, emmenée par le directeur technique Fabio Paratici, après une avancée décisive tard dans la nuit dans les négociations avec le club de Premier League.

La poursuite de l'attaquant de Manchester United Joshua Zirkzee s'est caractérisée par un niveau de stress élevé au centre d'entraînement de Viola Park. Si la Fiorentina était prête à engager des ressources importantes pour faire revenir le Néerlandais en Italie, le joueur aurait refusé le transfert malgré la proposition du club italien d'un important prêt. Selon certaines informations, Zirkzee attendrait une éventuelle offre de la Juventus, qui s'est montrée intéressée par l'attaquant si elle parvient à se séparer de Jonathan David avant la date limite.