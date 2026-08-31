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La Fiorentina boucle le transfert de Beto en provenance d’Everton pour 18 M€ après le refus de Joshua Zirkzee
La Fiorentina se tourne vers Beto après les complications dans le dossier Zirkzee
La Fiorentina a mené avec succès les négociations pour le transfert définitif de Beto, dans le cadre d'une opération estimée, selon certaines informations, à 18 millions d'euros. Selon Sky Sport Italia, l'attaquant portugais, qui avait auparavant brillé en Serie A lors de son passage à l'Udinese, devrait arriver à Florence lundi afin de passer sa visite médicale et de finaliser les modalités personnelles de son contrat. Ce mouvement marque un changement de stratégie important pour la direction du club, emmenée par le directeur technique Fabio Paratici, après une avancée décisive tard dans la nuit dans les négociations avec le club de Premier League.
La poursuite de l'attaquant de Manchester United Joshua Zirkzee s'est caractérisée par un niveau de stress élevé au centre d'entraînement de Viola Park. Si la Fiorentina était prête à engager des ressources importantes pour faire revenir le Néerlandais en Italie, le joueur aurait refusé le transfert malgré la proposition du club italien d'un important prêt. Selon certaines informations, Zirkzee attendrait une éventuelle offre de la Juventus, qui s'est montrée intéressée par l'attaquant si elle parvient à se séparer de Jonathan David avant la date limite.
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Le départ de Moise Kean pour Côme est finalisé
L’arrivée de Beto offre à la Fiorentina la couverture nécessaire pour valider le départ de Moise Kean. L’international italien est sur le point de rejoindre Côme dans le cadre d’une opération pouvant atteindre 40 millions d’euros au total. L’accord structuré prévoit un montant fixe de 35 millions d’euros, plus 5 millions d’euros supplémentaires de bonus liés aux performances. Le transfert de Kean chez les Lariani dépendait de la signature d’un remplaçant par la Fiorentina, et avec l’arrivée de Beto désormais en passe d’être bouclée, l’ancien attaquant de la Juventus et du Paris Saint-Germain a reçu le feu vert pour se déplacer afin de passer sa propre visite médicale.
Compatibilité tactique et retour de Beto en Italie
Beto retrouve un championnat où il a déjà prouvé son sens du but. Lors de son passage à l'Udinese entre 2021 et 2023, l'attaquant puissant s'est imposé comme l'un des buteurs les plus dangereux du championnat, ce qui lui a valu un transfert coûteux vers Everton. Cependant, son passage à Goodison Park a été frustrant, l'attaquant peinant à s'assurer une place de titulaire régulière.
Pour la Fiorentina, Beto offre un profil différent de celui du plus technique Zirkzee. Alors que le joueur de Manchester United est connu pour son jeu en remise et sa capacité à décrocher pour faire jouer les autres, Beto apporte un point d'appui plus traditionnel, qui excelle dans les transitions et les duels aériens. Ce changement de profil pourrait nécessiter quelques ajustements tactiques de la part de Fabio Grosso, mais le club estime que l'international portugais est l'homme idéal pour mener l'attaque.
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Dernières heures d’un mercato frénétique
À l’approche de la date limite, la Fiorentina reste l’un des clubs les plus actifs de Serie A. Au-delà du poste d’attaquant, le club travaille aussi sur des renforts défensifs et, potentiellement, sur un apport de créativité supplémentaire au milieu de terrain. La piste menant à Wilfried Gnonto continue d’être une priorité, l’ailier de Leeds étant considéré comme le partenaire idéal de Beto et du récemment recruté Alieu Njie. Le feuilleton autour de Zirkzee pourrait encore connaître un dernier rebondissement ailleurs, mais du côté de la Fiorentina, l’attention se porte désormais entièrement sur l’intégration de ses nouvelles recrues.
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