La finale pourrait bien tourner au fiasco. Un problème majeur de la Coupe du monde apparaît pour la première fois au grand jour

Les deux premières rencontres, Brésil-Maroc (1-1) et France-Sénégal (3-1), se sont déroulées dans des conditions météorologiques parfaites. Mais dès la troisième rencontre, Norvège-Sénégal (3-2) lundi soir heure locale, l’absence de toit s’est fait cruellement sentir.

Avant même le coup d’envoi, les supporters présents en tribune étaient déjà trempés. Les précipitations avaient bien faibli un instant, mais elles ont repris de plus belle dans les dernières minutes de la rencontre. Peu après le coup de sifflet final, les autorités locales ont diffusé un « message de sécurité publique » vers tous les téléphones portables de la zone, invitant les personnes à se mettre à l’abri en raison de « conditions météorologiques extrêmes ». Dans l’espace presse, l’annonce suivante a été diffusée : « Don’t go out ! Everybody stay inside the building ! »

Contrairement à la rencontre France-Irak, disputée à Philadelphie (à environ une heure et demie de route au sud) et interrompue pendant un long moment, la partie a pu aller à son terme. Toutefois, l’absence de toit au « New York New Jersey Stadium » pose question pour la suite de la compétition : cinq matchs, dont la finale du 19 juillet, doivent encore s’y tenir.