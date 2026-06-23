« New York New Jersey Stadium » : c’est sous ce nom un peu lourd que le MetLife Stadium d’East Rutherford sera connu pendant la Coupe du monde, afin d’intégrer dans son nom à la fois son lieu d’implantation réel (le New Jersey) et la métropole située à environ huit kilomètres (New York), tout en évitant à tout prix de mentionner un sponsor non affilié à la FIFA (MetLife). Avec ses 80 663 places et ses tribunes abruptes, l’arène impressionne par sa stature, mais elle paraît aussi un peu dépourvue d’âme, en raison notamment de son revêtement entièrement gris – sans compter un défaut majeur : elle n’a pas de toit.
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La finale pourrait bien tourner au fiasco. Un problème majeur de la Coupe du monde apparaît pour la première fois au grand jour
Les deux premières rencontres, Brésil-Maroc (1-1) et France-Sénégal (3-1), se sont déroulées dans des conditions météorologiques parfaites. Mais dès la troisième rencontre, Norvège-Sénégal (3-2) lundi soir heure locale, l’absence de toit s’est fait cruellement sentir.
Avant même le coup d’envoi, les supporters présents en tribune étaient déjà trempés. Les précipitations avaient bien faibli un instant, mais elles ont repris de plus belle dans les dernières minutes de la rencontre. Peu après le coup de sifflet final, les autorités locales ont diffusé un « message de sécurité publique » vers tous les téléphones portables de la zone, invitant les personnes à se mettre à l’abri en raison de « conditions météorologiques extrêmes ». Dans l’espace presse, l’annonce suivante a été diffusée : « Don’t go out ! Everybody stay inside the building ! »
Contrairement à la rencontre France-Irak, disputée à Philadelphie (à environ une heure et demie de route au sud) et interrompue pendant un long moment, la partie a pu aller à son terme. Toutefois, l’absence de toit au « New York New Jersey Stadium » pose question pour la suite de la compétition : cinq matchs, dont la finale du 19 juillet, doivent encore s’y tenir.
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Finale de la Coupe du monde : quelles autres options de stade aurait-on pu envisager ?
En sélectionnant le stade accueillant la finale, la FIFA et les trois pays organisateurs ont accepté un pari osé : leur rencontre phare pourrait littéralement tomber à l’eau. Dans le pire des scénarios, la rencontre devrait être arrêtée ou reportée, exposant les supporters à une pluie battante ou, à l’inverse, à une chaleur accablante dès le coup d’envoi fixé à 15 h, heure locale. Le tout sur des places facturées plusieurs milliers d’euros et revues à la hausse, parfois jusqu’à plusieurs centaines de milliers d’euros, sur la plateforme officielle de revente de la FIFA. À cette période de l’année, la région est pourtant familière des chaleurs extrêmes comme des orages violents.
Pourtant, plusieurs alternatives solides existaient. Le stade Aztèque de Mexico, plus grand site de la compétition avec 161 places de plus que l’Arena d’East Rutherford, constituait une option évidente. Il était aussi possible de privilégier l’un des quatre stades couverts de Los Angeles, Houston, Dallas ou Atlanta. Chacun de ces stades abrite environ 70 000 sièges, un chiffre tout à fait convenable pour une finale de Coupe du monde.
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L’Allemagne affrontera l’Équateur jeudi à East Rutherford.
Indépendamment du choix du stade pour la finale, on s’étonne toujours que l’arène d’East Rutherford soit dépourvue de toit. Inauguré en 2010, l’antre des Giants et des Jets de New York est pourtant ultramoderne. Lors de la phase de conception, l’option d’un toit rétractable a été étudiée, mais abandonnée pour des raisons de coût. Malgré cela, la facture finale s’est élevée à 1,6 milliard de dollars.
Rappelons que la finale du Mondial américain de 1994 s’était déjà jouée dans un stade découvert, le mythique Rose Bowl de Pasadena près de Los Angeles, absent du circuit cette fois-ci. Un nouvel équipement couvert existe pourtant sur place et aurait pu accueillir la finale 2026.
Prochain rendez-vous à East Rutherford : Allemagne-Équateur, jeudi à 16 h (heure locale), sous un soleil annoncé. En cas de qualification, les Allemands affronteraient la France en huitièmes de finale à Philadelphie, dans un autre stade dépourvu de toit.