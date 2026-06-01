Les rêves de gloire européenne d'Arsenal ont été anéantis de la manière la plus cruelle samedi soir, après une défaite aux tirs au but face au Paris Saint-Germain. Pour Saliba, la déception du match nul 1-1 à la Puskas Arena est accentuée par un problème physique qui pourrait compromettre ses projets estivaux.

Le joueur de 25 ans s’est montré intraitable en défense pour l’équipe d’Arteta, disputant l’intégralité des 120 minutes du match à Budapest. Cependant, il semble que le Français ait joué malgré la douleur, une décision qui pourrait désormais avoir de lourdes conséquences pour les Bleus.



