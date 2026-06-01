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La finale de la Ligue des champions a tourné au cauchemar pour William Saliba. Le défenseur d’Arsenal, déjà incertain pour la Coupe du monde avec les Bleus, a aggravé sa blessure lors de la défaite déchirante contre le PSG
Déception en Ligue des champions à Budapest
Les rêves de gloire européenne d'Arsenal ont été anéantis de la manière la plus cruelle samedi soir, après une défaite aux tirs au but face au Paris Saint-Germain. Pour Saliba, la déception du match nul 1-1 à la Puskas Arena est accentuée par un problème physique qui pourrait compromettre ses projets estivaux.
Le joueur de 25 ans s’est montré intraitable en défense pour l’équipe d’Arteta, disputant l’intégralité des 120 minutes du match à Budapest. Cependant, il semble que le Français ait joué malgré la douleur, une décision qui pourrait désormais avoir de lourdes conséquences pour les Bleus.
- AFP
Inquiétudes concernant la blessure de la star française
Selon les informations de Foot Mercato, Saliba a disputé la finale malgré une blessure mineure soignée en coulisses. Cependant, l’intensité de cette rencontre décisive et le caractère exténuant des 120 minutes de combat ont considérablement aggravé le problème. La participation du défenseur à la Coupe du monde de la France, dont le coup d’envoi est prévu le 11 juin en Amérique du Nord, est désormais très incertaine.
Un coup dur pour Didier Deschamps, qui voit en lui un pilier de sa défense. À quelques jours du coup d’envoi, le staff médical va travailler d’arrache-pied pour savoir si le Gunner pourra être rétabli à temps ou s’il devra suivre la compétition depuis les tribunes.
Les Gunners échouent aux tirs au but
Cette nouvelle blessure accentue encore le climat morose qui règne actuellement dans le camp d’Arsenal. Les Gunners d’Arteta étaient à deux doigts d’entrer dans l’histoire, mais ils n’ont pas réussi à venir à bout des Parisiens et ont dû se résoudre à une séance de tirs au but angoissante.
C’est finalement Gabriel, le partenaire défensif de Saliba, qui a vu sa tentative décisive s’envoler au-dessus de la barre transversale, offrant ainsi le titre au PSG et laissant le club londonien se demander ce qui aurait pu être. Pour Saliba, le poids psychologique de cette défaite s’ajoute désormais à la réalité physique d’une absence potentielle du tournoi.
- AFP
Deschamps face à un casse-tête défensif
Si Saliba ne parvient pas à se remettre à temps, Deschamps devra se tourner vers d’autres options dans son effectif de stars. Ibrahima Konaté demeure un remplaçant de haut niveau, tandis que Maxence Lacroix, Lucas Hernández et Jules Koundé pourraient apporter un renfort supplémentaire aux champions du monde 2018.
Néanmoins, l’absence du joueur souvent présenté comme le meilleur défenseur central droit d’Angleterre constituerait un sérieux handicap pour les Bleus. Si le staff et les supporters conservent un mince espoir, les premiers examens médicaux laissent craindre que les ambitions mondiales du défenseur d’Arsenal soient sérieusement compromises après sa blessure à Budapest.