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Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

La finale de la Coupe du monde… Pourquoi l’Argentine semble-t-elle la mieux placée pour entrer dans l’histoire ?

FEATURES
L. Messi
L. Scaloni
L. Yamal
Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
Argentine
Espagne
É.-U.

La recette tactique qui a failli propulser l'Albesilisti vers la gloire

Lorsqu’les deux meilleures équipes d’un tournoi se rencontrent sur la pelouse, ce sont souvent des détails qui séparent la gloire de l’échec. Tel sera le décor de la finale de la Coupe du monde 2026, où l’Argentine, championne en titre, défiera l’Espagne, auteur l’une de ses meilleures performances récentes.

Plus qu’un simple match, c’est un duel de philosophies entre deux écoles du football. D’un côté, l’Argentine s’appuie sur une culture de la gagne forgée par Lionel Scaloni et sur l’expérience de joueurs aguerris, capables de gérer la pression des grands rendez-vous, emmenés par la légende Lionel Messi, qui vise un doublé historique.

De l’autre côté, l’Espagne se présente sous un jour nouveau, s’appuyant sur un football offensif moderne, une possession constante et un pressing incessant, emmené par la jeune garde menée par Lamine Yamal, avec pour objectif de retrouver la gloire mondiale après une absence qui dure depuis le sacre de « La Roja » en 2010.

Même si la sélection espagnole a souvent affiché l’équilibre le plus constant tout au long du tournoi, l’Argentine possède des atouts qui lui confèrent un léger avantage à l’approche de la finale, que ce soit sur le plan technique, mental ou même historique.

Dans une finale de cette envergure, il est difficile de donner l’avantage à l’une ou l’autre des équipes, mais au vu du parcours et du style de jeu des deux formations, l’Argentine semble mieux armée pour gérer ce type d’affrontement, souvent décidé non pas par la beauté du jeu mais par l’expérience et la capacité à exploiter les occasions.

La force du champion en titre réside dans sa capacité à imposer son jeu sans nécessairement dominer la possession. Solide dans les duels et les zones médiane et basse, l’équipe se projette vite vers l’avant et compte sur des finisseurs capables de transformer la moindre occasion.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    L'arme que l'Espagne ne possède pas

    Quelle que soit l'efficacité du système espagnol, la présence de Lionel Messi demeure un facteur unique, difficile à comparer à celui de n'importe quel autre joueur. À 39 ans, le capitaine argentin a livré un tournoi exceptionnel, terminant en tête du classement des meilleurs contributeurs aux buts et prouvant que l’âge n’a rien entamé de son influence.

    Messi n’est plus le joueur qui s’appuie sur la vitesse et les accélérations comme à ses débuts ; ses rôles ont évolué de manière remarquable. Il est désormais le cerveau des attaques, celui qui prend la décision finale dans le tiers offensif, et celui capable de déstabiliser n’importe quel dispositif défensif d’une seule passe, d’un coup franc ou d’un tir inattendu.

    Surtout, sa simple présence rassure ses coéquipiers et contraint l’adversaire à le surveiller de près, créant ainsi des espaces que ses partenaires exploitent.

    Malgré l’immense talent technique du capitaine des « Albicelestes », le succès de l’Argentine lors des deux dernières éditions de la Coupe du monde ne repose plus uniquement sur des performances individuelles. L’équipe possède désormais une identité collective bien définie, où chaque joueur connaît précisément son rôle, que ce soit en défense ou en attaque.

    Le tournoi en cours a démontré que l’Argentine est capable de se montrer dangereuse sur plusieurs fronts : les attaquants marquent, les milieux de terrain participent à la construction du jeu et les défenseurs constituent une menace constante sur les coups de pied arrêtés.Cette force collective réduit la dépendance aux éclairs de génie individuels et confère à l’équipe un meilleur contrôle des rencontres.

    • Publicité
  • FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Les coups de pied arrêtés et la force mentale

    En finale, les coups de pied arrêtés se révèlent souvent décisifs, une réalité que l’Argentine a bien intégrée.Au cours de la compétition, elle a démontré sa capacité à exploiter coups francs et corners, que ce soit par la précision de Messi ou par la puissance de son jeu aérien, incarné par Romero, Lisandro Martínez, Lautaro Martínez et leurs coéquipiers.

    Mais son atout majeur réside dans sa capacité à gérer la pression. L’équipe conserve son sang-froid quand elle est menée au score et ne se laisse pas déstabiliser par l’ambiance du public ou l’enjeu du match. Elle l’a démontré à plusieurs reprises durant la compétition, en surmontant des rencontres difficiles et en faisant preuve d’un mental de champion dans les moments les plus délicats.

    Cette solidité mentale n’est pas le fruit du hasard : elle découle d’années de travail entamées avec la conquête de la Copa América, consolidées par la Coupe du monde 2022 et poursuivies jusqu’à l’édition en cours. Résultat : l’Argentine aborde les grands rendez-vous avec sérénité et sait faire les choix décisifs quand les détails font la différence entre la victoire et la défaite.

  • Lionel Scaloni Argentina 2026Getty

    L'homme du détail… et le secret de la pérennité

    Si Messi est le capitaine sur le terrain, Lionel Scaloni est le cerveau qui dirige le projet depuis l'extérieur. Depuis qu'il a pris les rênes, l'entraîneur argentin a réussi à forger une sélection dotée d'une identité forte tout en conservant une grande souplesse tactique.

    Il n’impose pas un style unique, mais adapte sa stratégie à chaque adversaire selon ses points forts et ses faiblesses. Parfois, il opte pour un pressing haut ; parfois, il cède le ballon pour mieux contrer ; et, lorsque les circonstances l’exigent, il privilégie la possession.Cette diversité tactique rend l’Argentine difficile à lire, l’adversaire ne sachant jamais à quelle version il devra faire face.

    La qualification de l’Argentine pour une deuxième finale de Coupe du monde consécutive ne s’explique pas uniquement par le talent de Messi, ni par une simple conjonction de circonstances exceptionnelles. Le succès des « Albicelestes » ces dernières années s’explique par un projet de jeu abouti, dont Scaloni a posé les bases, transformant la sélection en l’une des équipes les plus stables et les plus disciplinées au monde.

    À son arrivée, l’équipe traversait un creux, mais il l’a reconstruite en alliant expérience et jeunesse, en s’appuyant sur des joueurs capables de traduire ses idées. Aujourd’hui, l’Argentine possède une identité bien définie, qu’elle domine le ballon ou qu’elle adopte un style de jeu défensif en retrait, ce qui lui permet de s’adapter à tous ses adversaires.

    Après le sacre de 2022, le staff n’a pas opéré de révolution, contrairement à nombre de sélections championnes. Scaloni a préservé l’ossature, tout en intégrant progressivement les jeunes sans altérer la cohésion forgée au fil des années.

    Cette stabilité a favorisé la compréhension mutuelle entre les joueurs et facilité l’application des idées tactiques, comme l’ont montré les performances collectives durant tout le tournoi. L’Argentine ne s’appuie plus sur des solutions individuelles, mais sur un système intégré où chaque joueur connaît parfaitement son rôle.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    L'équipe prime sur les individualités

    Même si Messi demeure la figure de proue, la sélection argentine se distingue par un collectif où chaque joueur sert l’intérêt général. La pression défensive est initiée par les attaquants, les milieux de terrain apportent un soutien constant à la défense, tandis que les défenseurs participent activement à la construction du jeu, conférant à l’équipe un équilibre évident entre phases défensives et offensives.

    Les remplaçants ont aussi joué un rôle clé tout au long du tournoi, changeant le rythme de plusieurs rencontres et prouvant que la force de l’Argentine ne repose pas seulement sur ses onze titulaires, mais sur un groupe soudé capable d’apporter son écot à tout moment. Cette culture collective explique en grande partie pourquoi l’équipe continue de briguer les titres malgré le vieillissement de certaines stars.

    Si Messi incarne le cerveau offensif de l’équipe, le milieu de terrain en est le cœur battant, garantissant à l’Argentine maîtrise du jeu et équilibre. Enzo Fernández assure la relance depuis l’arrière et la liaison entre les lignes, tandis qu’Alexis Mac Allister élève le niveau de la possession et de la construction.

    Rodrigo De Paul, enfin, incarne l’alliance entre puissance physique et discipline tactique, assumant à la fois des tâches défensives et offensives et se révélant l’un des joueurs les plus dévoués du système. Grâce à ce trio, Scaloni parvient à imposer le tempo : possession patiente quand il le faut ou transitions fulgurantes, l’une des armes les plus redoutables de la sélection.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    Une souplesse tactique… et une mentalité qui refuse la défaite.

    L'une des principales raisons du succès de l'Argentine tout au long du tournoi réside dans la capacité de Scaloni à modifier le schéma tactique de l'équipe d'un match à l'autre. En effet, l'entraîneur argentin n'aborde pas tous ses adversaires de la même manière : il analyse leurs forces et leurs faiblesses, puis choisit la stratégie la mieux adaptée à chaque rencontre.

    Parfois, il aligne trois milieux pour imposer sa domination ; à d’autres moments, il renforce le bloc défensif ou s’appuie sur des attaquants rapides pour exploiter les espaces. Cette flexibilité tactique complique l’anticipation de son jeu pour les adversaires tout en permettant aux joueurs de s’adapter à chaque scénario de match.

    C’est toutefois sur le plan mental que l’Argentine impressionne le plus ces dernières années. Sous pression, l’équipe ne rompt pas, conserve sa concentration même lorsqu’elle est menée et continue de lutter jusqu’à la dernière seconde.

    Plusieurs rencontres en attestent : l’Albiceleste a su renverser la vapeur ou préserver son avantage sous la pression. Une force mentale désormais inscrite dans l’ADN de la sélection, forgée par l’habitude des grands rendez-vous et la gestion sereine des temps forts.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH100-ARG-SUIAFP

    Un projet en quête d'éternité

    L’équipe d’Argentine n’est plus seulement un groupe de joueurs talentueux ou une génération dorée : c’est désormais un véritable projet sportif, fondé sur la stabilité technique, la discipline tactique, la cohésion et une mentalité de gagneur.

    L’accession de l’Albiceleste à sa deuxième finale consécutive de la Coupe du monde n’est donc pas une surprise, mais le fruit logique d’un travail entamé il y a plusieurs années et qui s’apprête à enrichir l’histoire du football mondial d’un nouveau chapitre.

    L’Albiceleste ne se contente pas de viser un nouveau sacre : elle veut conserver le trophée pour la deuxième fois d’affilée, une performance réalisée uniquement par le Brésil en 1958 et 1962, offrant ainsi aux hommes de Lionel Scaloni l’occasion d’entrer par la grande porte dans la légende du ballon rond.

    Quant à l’Espagne, elle n’est plus qu’à un pas de retrouver ses gloires mondiales, seize ans après son unique titre remporté en Afrique du Sud en 2010. Elle vise désormais à ajouter une deuxième étoile au maillot de « La Roja » et à annoncer son retour au sommet du football mondial.

    L’Argentine aborde la finale en tenant du titre et avec un effectif rompu aux grands rendez-vous, fort de nombreuses phases finales et rencontres à élimination directe ces dernières années. Cette expérience est un atout majeur : les joueurs savent gérer des matchs qui se jouent sur des détails, sans se laisser emporter par l’émotion ni céder à la précipitation. Dans ce type de rendez-vous, le sang-froid dans la prise de décision peut s’avérer plus précieux que la possession du ballon ou le nombre d’occasions.

  • FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

    Romero et Lisandro parviendront-ils à contenir Yamal ?

    Même si cette finale marquera la dernière sortie de Messi en Coupe du monde, elle pourrait aussi inaugurer une nouvelle ère emmenée par le jeune talent espagnol Lamine Yamal. La pépite ibérique s’est imposée comme l’un des joueurs phares du tournoi grâce à sa vitesse fulgurante, sa technique affûtée, sa capacité à créer des occasions et son efficacité devant le but.

    Yamal n’est pas seulement un ailier rapide : c’est aussi un joueur au mental hors norme, qui réclame le ballon dans les moments les plus tendus, ce qui en fait l’un des pivots du jeu espagnol. La défense argentine devra donc faire preuve d’une grande prudence face à ses déplacements, surtout dans les espaces et sur les ailes.

    Le duo Cristian Romero-Lisandro Martínez s’apprête ainsi à relever l’un des défis défensifs les plus exigeants de la compétition. Outre Yamal, les Espagnols peuvent compter sur des ailiers capables de percer entre les lignes, comme Dani Olmo et Mikel Oyarzabal, imposant ainsi une vigilance de chaque instant à la défense albiceleste.

    Romero excelle dans les duels et dans les airs, tandis que Lisandro offre une couverture plus rapide et la capacité de relancer l’attaque depuis l’arrière. L’efficacité de ce duo face à Yamal et Olmo sera l’un des facteurs clés qui pourraient permettre à l’Argentine de conserver son titre.

    Bien plus qu’une simple finale, cette rencontre oppose une légende qui a façonné le football des deux dernières décennies à un jeune talent promis à incarner l’avenir de la discipline.

    Si Messi guide l’Argentine vers un nouveau sacre, il ajoutera un chapitre supplémentaire à l’une des plus grandes carrières de l’histoire du football. En revanche, si la Coupe revient à l’Espagne, cette soirée marquera peut-être le début d’une nouvelle ère sous la conduite de Lamine Yamal, destiné à devenir l’héritier de la génération dorée de « La Roja ».

  • Lamine Yamal Lionel Messi World Cup final GFX 1:1GOAL

    Qui est le mieux placé pour remporter le titre ?

    Sur le plan technique, l’Espagne affiche un collectif qui pourrait bien être le meilleur du tournoi : une possession dominante, un pressing intense et une circulation de balle ultra-rapide.

    Quant à l’Argentine, ses forces ne se limitent pas aux statistiques : expérience, mental, gestion de la pression et, bien sûr, la présence d’un génie capable de faire basculer une rencontre d’une simple touche, Lionel Messi.

    C’est pourquoi désigner l’Argentine comme favorite n’est pas minimiser la force de l’Espagne, mais reconnaître des atouts décisifs souvent déterminants dans les grands rendez-vous.

    Reste que, dès le coup d’envoi, les pronostics s’effaceront : seuls compteront les actes sur le terrain. L’Espagne pourra imposer son tempo, l’Argentine répondre par un sang-froid et une riposte au moment crucial.

    Lamine Yamal pourrait éclabousser la rencontre et guider « La Roja » vers un deuxième sacre, tandis que Lionel Messi aurait l’occasion d’ajouter un dernier acte à sa légende en ramenant l’Albiceleste sur le toit du monde.

    Une certitude : le monde assistera à une finale exceptionnelle, un face-à-face entre deux des meilleures équipes du tournoi et deux philosophies de jeu : le collectif espagnol contre la mentalité de champions argentins.

    Au final, le champion du monde ne sera pas forcément celui qui aura le plus dominé ni créé d’occasions, mais l’équipe capable de saisir cette occasion unique. Car les finales ne se gagnent pas sur le papier, mais sur la pelouse, là où s’écrit l’histoire.

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