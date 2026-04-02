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Mark Doyle

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La fin du football italien ? Le Calcio pourrait ne jamais se remettre de cette troisième « apocalypse » en Coupe du monde

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G. Gattuso
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
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Bosnie Hérzégovine vs Italie

Gianluigi Donnarumma faisait partie des nombreux joueurs italiens réduits aux larmes après la défaite de mardi en barrage de la Coupe du monde face à la Bosnie-Herzégovine, mais cette défaite aux tirs au but à Zenica a particulièrement affecté le gardien de but. Ce n'était pas la première fois qu'il vivait un échec dans la course à la qualification : c'était la troisième. Malgré son immense déception, Donnarumma est toutefois resté combatif.

« C’est vrai, les mots ne veulent pas dire grand-chose », a écrit le gardien de but de Manchester City sur les réseaux sociaux, « mais il y a une chose qui me tient vraiment à cœur et que je veux partager avec vous. Après une telle déception, nous devons trouver le courage de tourner la page une fois de plus. Et pour cela, nous avons besoin de beaucoup de force, de passion et de conviction. Toujours croire. C’est le moteur qui nous fait avancer, car la vie sait récompenser ceux qui donnent tout, sans rien retenir.

Et c’est là que nous devons repartir. Ensemble. Une fois de plus. Pour ramener l’Italie là où elle mérite d’être.

Le problème, c’est que le football italien est exactement là où il mérite d’être en ce moment, après des années et des années de gestion désastreuse à tous les niveaux, ce qui rend presque impossible d’être optimiste quant à la possibilité de voir le monde du calcio retrouver sa gloire d’antan.

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    « Tragédie sportive »

    Comme beaucoup d’Italiens, Fabio Capello a eu du mal à trouver le sommeil mardi soir. Il n’arrivait tout simplement pas à se faire à l’idée que l’Italie venait de perdre un nouveau match de barrage pour la Coupe du monde. 

    « Nous parlons d’une équipe quadruple championne du monde », a déclaré l’icône du football àMarca. « C’est une tragédie sportive, une honte. C’est l’une des pires choses qui soient arrivées au football italien dans son histoire récente. »

    Ce n’était pourtant pas du tout surprenant. L’Italie a beau avoir remporté assez facilement son match de demi-finale contre l’Irlande du Nord, personne ne se faisait d’illusions sur la force de l’équipe de Gennaro Gattuso. Ce n’était pas une sélection des Azzurri de premier ordre, comme le souligne le fait qu’ils avaient été battus 4-1 à domicile par la Norvège en novembre dernier.

    Bien sûr, elle aurait dû avoir suffisamment de qualité pour battre la Bosnie – et elle l’aurait probablement fait sans l’expulsion stupide d’Alessandro Bastoni, survenue quatre minutes avant la pause alors que les visiteurs menaient 1-0 grâce au but précoce de Moise Kean.

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    Une nouvelle défaite due à ses propres erreurs

    Cependant, même si plusieurs décisions arbitrales ont été défavorables à l’Italie ce soir-là, personne n’a vraiment osé trouver d’excuses à cette nouvelle défaite auto-infligée. Comme l’a écrit Stefano Agresti dans la Gazzetta dello Sport : « La vérité, c’est que la Bosnie était plus forte, et nous en avons assez de réfléchir à la manière de nous améliorer : technique, discours. La troisième Apocalypse est la pire.

    À Zenica, [les arbitres] nous ont donné quelques raisons de protester. Pas l’expulsion de Bastoni, qui était évidente, mais plutôt le fait de ne pas avoir donné de carton rouge à (Tarik) Muharemovic. Mais bon, nous sommes l’Italie. Pouvons-nous vraiment nous accrocher à de si petits détails face à la 71e équipe nationale au classement mondial ? Nous avons nous-mêmes gâché ce match. »

    En conséquence, la position de Gattuso a immédiatement été remise en question. Il s’en était plutôt bien sorti en reprenant une équipe laissée dans le désarroi total après le mandat catastrophique de Luciano Spalletti, mais Gattuso avait lui-même admis en novembre dernier que sa position serait intenable s’il ne parvenait pas à qualifier l’Italie pour la Coupe du monde.

    « Je m'attribuerai le mérite si j'atteins l'objectif ; sinon, je partirai vivre loin de l'Italie », a-t-il déclaré aux journalistes. « Je suis déjà un peu loin [il réside à Marbella], mais j'irai encore plus loin. Je suis conscient des conséquences [d'un échec]. »

    Il semble donc très probable que le contrat de Gattuso ne soit pas renouvelé avant son expiration en juin, et il est même question qu’il soit remplacé par l’ancien sélectionneur Roberto Mancini, qui a mené les Azzurri à la victoire lors de cette glorieuse anomalie qu’a été l’Euro 2020. 

    Il convient toutefois de noter que Gattuso bénéficie toujours du soutien des joueurs et de plusieurs personnalités influentes du football italien, Franco Baresi affirmant par exemple que le vainqueur de la Coupe du monde « est certainement l’un des moins responsables de cette défaite ». 

    En effet, le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Gabriele Gravina, a été largement considéré comme le principal responsable, après ce deuxième échec en Coupe du monde sous son mandat, et il a finalement cédé à la pression intense pour démissionner de son poste jeudi après-midi.

  • Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    Gravina, c'est fini

    Le ministre italien des Sports, Andrea Abodi, avait appelé à la démission de Gravina au lendemain de la défaite en barrage, déclarant : « Je remercie l'équipe et l'entraîneur pour l'engagement dont ils ont fait preuve, mais il est évident que le football italien doit être reconstruit, et ce processus doit commencer par un renouvellement de la direction de la FIGC. »

    Gravina n'avait été réélu président de la FIGC que l'année dernière avec 98,68 % des voix et avait initialement fait part de son intention de rester à la tête de la fédération au moins jusqu'à la réunion du Conseil fédéral de la semaine prochaine. 

    Cependant, le président de la Lazio, Claudio Lotito, est allé jusqu’à lancer une pétition au Sénat italien pour demander le départ de Gravina, tandis que ce dernier n’a pas du tout aidé ses chances de survie en qualifiant les autres sports d’« amateurs » par rapport au monde « professionnel » du football, dans une tentative bizarre de défendre son bilan.

    Face à une hostilité grandissante, qui a notamment vu certains supporters lancer des œufs sur les bureaux de la FIGC, Gravina a finalement démissionné après avoir abordé la crise du calcio lors de discussions avec des représentants de la Serie A, de la Serie B, de la Serie C, des ligues amateurs et des associations d’entraîneurs et de joueurs à Rome jeudi après-midi.

    « Après tant d’années, je ressens de la tristesse, mais aussi du calme », a déclaré Gravina aux journalistes après la réunion. « Je dois remercier tous les membres de la Fédération, qui m’ont encore une fois témoigné aujourd’hui un grand soutien, un grand respect et de l’affection, et qui ont également insisté pour que je reste, mais j’ai pris ma décision, c’était une décision personnelle et mûrement réfléchie. »

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    « Il n'y a pas assez d'Italiens en Serie A »

    La recherche du successeur de Gravina est déjà en cours, la date des élections étant provisoirement fixée au 22 juin ; les noms de Giovanni Malago, Giancarlo Abete, Umberto Gandini, Gianni Rivera et même Beppe Marotta ont tous été cités pour ce poste. 

    Certains candidats sont sans aucun doute plus qualifiés que d'autres – l'ancien président du Comité national olympique italien, Malago, est le favori de départ –, mais celui qui prendra la relève aura une tâche colossale à accomplir pour tenter d'enrayer, puis d'inverser, des années de déclin qui, comme l'a souligné jeudi la Gazzetta dello Sport, ont entraîné une baisse d'intérêt pour le football parmi les Italiens.

    Avant de démissionner, Gravina a également fait valoir que les efforts de la FIGC pour construire une équipe nationale performante avaient été entravés par le fait que seuls 33 % des joueurs évoluant actuellement en Serie A sont éligibles pour l’équipe nationale. C’est un argument que Gattuso a lui aussi avancé à plusieurs reprises, et auquel Demetrio Albertini a apporté son soutien.

    « Le problème, c’est que nous avons de bons joueurs, mais pas assez », a déclaré l’ancien international italien à Tuttosport. « En général, le sélectionneur national a des options de sélection limitées, et, en plus de cela, certains joueurs ont plus de sélections en équipe d’Italie que de matchs disputés dans les compétitions européennes de clubs.

    « Inutile de tourner autour du pot : nous sommes moins bien préparés pour un certain type de match international. C’est pourquoi Gattuso voulait rappeler [Marco] Verratti, un joueur qui a disputé tant de matchs à ce niveau. Cela dit, cela ne signifie évidemment pas que nous n’avons pas la qualité nécessaire pour remporter ce barrage.

    « L’Euro 2020 était une victoire méritée, mais elle n’a pas résolu le problème sous-jacent : il n’y a pas assez de joueurs italiens en Serie A. J’ai entendu dire que la FIGC avait annoncé un nouveau projet technique pour le football junior. Mais j’espère que des mesures concrètes seront prises et que cela ne restera pas de simples déclarations en l’air. »

    Et la crainte d’Albertini est partagée par presque tous les supporters de football italiens.

  • AS Roma v Juventus - Serie AGetty Images Sport

    Produit peu attrayant

    Il est malheureusement évident, à ce stade, que le football italien est confronté à une multitude de problèmes – comme l’illustre le fait que l’Atalanta, club exceptionnellement bien géré, ait été la seule équipe de Serie A à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions cette saison. 

    La bureaucratie apparemment sans fin qui bloque la construction de stades modernes attendus depuis longtemps a poussé à bout une succession de présidents de clubs, et le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a révélé jeudi que l'Italie pourrait même être retirée de la liste des co-organisateurs de l'Euro 2032 si les problèmes d'infrastructure du pays ne sont pas résolus.

    L'état déplorable des stades de Serie A contribue également à la perception négative du football italien, désormais considéré comme une sorte de « ligue de retraite » car bon nombre de ses plus grands noms ont largement dépassé leur apogée. Cette situation ne devrait pas changer de sitôt, en raison de l'incapacité des clubs de Serie A à rivaliser pour recruter les meilleurs talents sur le marché des transferts.

    La majorité des clubs ne sont pas propriétaires des stades dans lesquels ils jouent, ce qui les prive de millions de recettes les jours de match, tandis que la ligue ne tire pas les mêmes revenus de la vente des droits télévisés, le football italien étant devenu un produit si peu attractif. 

    Il en résulte un cercle vicieux de régression qui semble impossible à inverser sans une véritable révolution. Malheureusement, les réformes radicales ont été rejetées à maintes reprises en Italie.

  • FC Internazionale v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    La tentative ratée de Baggio pour sauver le calcio

    Après la désastreuse campagne de défense du titre lors de la Coupe du monde de 2010, la FIGC a chargé le grand Roberto Baggio d'élaborer un plan visant à réformer le football italien. L'année suivante, il a présenté à la fédération un rapport de 900 pages s'appuyant sur l'analyse d'experts et de plus de 50 collaborateurs. Tout en défendant l'importance de la technique par rapport à la tactique chez les jeunes, Baggio a préconisé la création d'une école près de Coverciano (le siège du football italien).

    « L'important, c'était que nous voulions former des personnes avant tout, et des footballeurs ensuite », a déclaré Baggio au New York Times l'année dernière. « Tout le monde ne deviendra pas joueur, mais tout le monde sera une personne. C'était le principe de base. »

    La FIGC a ignoré la grande majorité des propositions de Baggio, qui a fini par démissionner, dégoûté, en janvier 2013. « On ne m’a pas permis de remplir le rôle qui m’avait été confié et je ne suis pas prêt à accepter que mon rapport de 900 pages, présenté en novembre 2011, soit resté lettre morte », avait déclaré l’ancien numéro 10 à l’époque.

    On peut désormais craindre, à juste titre, que toute tentative de réforme en profondeur du football italien ne connaisse le même triste sort.

    Comme l’a dit Arrigo Sacchi : « On parle beaucoup, mais on ne résout pas les problèmes avec des mots seulement. » C’était en 2022. Nous sommes en 2026. Et rien n’a changé entre-temps. 

    Au contraire, la situation n’a sans doute fait qu’empirer, ce qui signifie qu’à moins que des mesures ne soient réellement prises cette fois-ci, le football italien pourrait ne jamais se remettre de sa troisième apocalypse.