La fin du football italien ? Le Calcio pourrait ne jamais se remettre de cette troisième « apocalypse » en Coupe du monde

Cependant, même si plusieurs décisions arbitrales ont été défavorables à l’Italie ce soir-là, personne n’a vraiment osé trouver d’excuses à cette nouvelle défaite auto-infligée. Comme l’a écrit Stefano Agresti dans la Gazzetta dello Sport : « La vérité, c’est que la Bosnie était plus forte, et nous en avons assez de réfléchir à la manière de nous améliorer : technique, discours. La troisième Apocalypse est la pire.

À Zenica, [les arbitres] nous ont donné quelques raisons de protester. Pas l’expulsion de Bastoni, qui était évidente, mais plutôt le fait de ne pas avoir donné de carton rouge à (Tarik) Muharemovic. Mais bon, nous sommes l’Italie. Pouvons-nous vraiment nous accrocher à de si petits détails face à la 71e équipe nationale au classement mondial ? Nous avons nous-mêmes gâché ce match. »

En conséquence, la position de Gattuso a immédiatement été remise en question. Il s’en était plutôt bien sorti en reprenant une équipe laissée dans le désarroi total après le mandat catastrophique de Luciano Spalletti, mais Gattuso avait lui-même admis en novembre dernier que sa position serait intenable s’il ne parvenait pas à qualifier l’Italie pour la Coupe du monde.

« Je m'attribuerai le mérite si j'atteins l'objectif ; sinon, je partirai vivre loin de l'Italie », a-t-il déclaré aux journalistes. « Je suis déjà un peu loin [il réside à Marbella], mais j'irai encore plus loin. Je suis conscient des conséquences [d'un échec]. »

Il semble donc très probable que le contrat de Gattuso ne soit pas renouvelé avant son expiration en juin, et il est même question qu’il soit remplacé par l’ancien sélectionneur Roberto Mancini, qui a mené les Azzurri à la victoire lors de cette glorieuse anomalie qu’a été l’Euro 2020.

Il convient toutefois de noter que Gattuso bénéficie toujours du soutien des joueurs et de plusieurs personnalités influentes du football italien, Franco Baresi affirmant par exemple que le vainqueur de la Coupe du monde « est certainement l’un des moins responsables de cette défaite ».

En effet, le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Gabriele Gravina, a été largement considéré comme le principal responsable, après ce deuxième échec en Coupe du monde sous son mandat, et il a finalement cédé à la pression intense pour démissionner de son poste jeudi après-midi.