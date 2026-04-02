La fin du football italien ? Le Calcio pourrait ne jamais se remettre de cette troisième « apocalypse » en Coupe du monde

La recherche du successeur de Gravina est déjà en cours, la date des élections étant provisoirement fixée au 22 juin ; les noms de Giovanni Malago, Giancarlo Abete, Umberto Gandini, Gianni Rivera et même Beppe Marotta ont tous été cités pour ce poste.
Certains candidats sont sans aucun doute plus qualifiés que d'autres – l'ancien président du Comité national olympique italien, Malago, est le favori de départ –, mais celui qui prendra la relève aura une tâche colossale à accomplir pour tenter d'enrayer, puis d'inverser, des années de déclin qui, comme l'a souligné jeudi la Gazzetta dello Sport, ont entraîné une baisse d'intérêt pour le football parmi les Italiens.
Avant de démissionner, Gravina a également fait valoir que les efforts de la FIGC pour construire une équipe nationale performante avaient été entravés par le fait que seuls 33 % des joueurs évoluant actuellement en Serie A sont éligibles pour l’équipe nationale. C’est un argument que Gattuso a lui aussi avancé à plusieurs reprises, et auquel Demetrio Albertini a apporté son soutien.
« Le problème, c’est que nous avons de bons joueurs, mais pas assez », a déclaré l’ancien international italien à Tuttosport. « En général, le sélectionneur national a des options de sélection limitées, et, en plus de cela, certains joueurs ont plus de sélections en équipe d’Italie que de matchs disputés dans les compétitions européennes de clubs.
« Inutile de tourner autour du pot : nous sommes moins bien préparés pour un certain type de match international. C’est pourquoi Gattuso voulait rappeler [Marco] Verratti, un joueur qui a disputé tant de matchs à ce niveau. Cela dit, cela ne signifie évidemment pas que nous n’avons pas la qualité nécessaire pour remporter ce barrage.
« L’Euro 2020 était une victoire méritée, mais elle n’a pas résolu le problème sous-jacent : il n’y a pas assez de joueurs italiens en Serie A. J’ai entendu dire que la FIGC avait annoncé un nouveau projet technique pour le football junior. Mais j’espère que des mesures concrètes seront prises et que cela ne restera pas de simples déclarations en l’air. »
Et la crainte d’Albertini est partagée par presque tous les supporters de football italiens.