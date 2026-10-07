Le rideau semble tomber sur le mandat de Montella à la tête de la Turquie, des informations laissant entendre que la Fédération turque de football (TFF) a décidé de démettre l’Italien de ses fonctions. Une décevante défaite 3-1 contre l’Italie à Bologne lundi soir semble avoir été la goutte de trop pour les autorités, qui ont supervisé une nette dégradation de la forme de l’équipe nationale au cours des derniers mois.

La TFF a agi avec une grande rapidité pour gérer la transition, ayant selon les informations trouvé un accord sur une indemnité de départ pour l’ancien attaquant de la Roma, tandis que le média italien Calciomercato rapporte que l’instance dirigeante a déjà désigné l’entraîneur du Shakhtar Donetsk, Turan, comme principal candidat pour combler ce vide.