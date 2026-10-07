Getty Images Sport
Traduit par
La fin de la route pour Montella ! La Turquie s’apprête à limoger son sélectionneur après un parcours désastreux en Ligue des nations
Montella paie le prix des mauvais résultats
Le rideau semble tomber sur le mandat de Montella à la tête de la Turquie, des informations laissant entendre que la Fédération turque de football (TFF) a décidé de démettre l’Italien de ses fonctions. Une décevante défaite 3-1 contre l’Italie à Bologne lundi soir semble avoir été la goutte de trop pour les autorités, qui ont supervisé une nette dégradation de la forme de l’équipe nationale au cours des derniers mois.
La TFF a agi avec une grande rapidité pour gérer la transition, ayant selon les informations trouvé un accord sur une indemnité de départ pour l’ancien attaquant de la Roma, tandis que le média italien Calciomercato rapporte que l’instance dirigeante a déjà désigné l’entraîneur du Shakhtar Donetsk, Turan, comme principal candidat pour combler ce vide.
- AFP
Un déclin rapide en Ligue des nations
Les statistiques qui accompagnent le départ imminent de Montella donnent une lecture accablante, notamment en ce qui concerne la récente campagne de Ligue des nations. La défaite à Bologne était la quatrième consécutive du Croissant-Étoiles dans la compétition, une série qui comprenait une lourde défaite 4-1 contre l’Italie à domicile à Bursa, ainsi que d’autres revers face à des adversaires européens de premier plan, la France et la Belgique.
Cette mauvaise forme sur la scène européenne fait suite à un été frustrant lors duquel l’équipe a terminé dernière de son groupe de Coupe du monde avec les États-Unis, l’Australie et le Paraguay, ne décrochant qu’une seule victoire durant tout le tournoi, obtenue contre le pays hôte, les États-Unis.
Détails du contrat et indemnité de départ
Montella avait initialement signé une prolongation de contrat en juin 2025, censée le maintenir sur le banc jusqu’à la fin de l’Euro 2028. En raison de cet engagement relativement récent, la TFF versera une indemnité équivalente à cinq mois de salaire, soit un total de 915 000 €, afin d’officialiser son départ.
Il quitte son poste après trois ans à la tête de l’équipe, une période marquée par des très hauts et des très bas. Au cours de ses 40 matches aux commandes, Montella a enregistré 21 victoires, cinq nuls et 14 défaites.
- Getty Images Sport
Un héritage mitigé pour le technicien italien
Malgré l’amertume de son départ, le passage de Montella à la tête de la Turquie a offert aux supporters de véritables motifs de satisfaction. Il a notamment mené la sélection nationale jusqu’aux quarts de finale de l’Euro 2024, un parcours qui a captivé le public et fait brièvement de l’équipe l’une des plus séduisantes du football européen.
En outre, c’est lui qui a finalement mis fin à 24 ans de disette en qualifiant le pays pour seulement sa troisième participation à une Coupe du monde. Si la performance qui a suivi lors de la phase finale du tournoi a été décevante, sa réussite durant les qualifications lui a assuré une place dans les livres d’histoire.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles