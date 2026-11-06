Dans les Midlands de l’Est, tout le monde n’était pas convaincu que l’homme capable d’enrayer une dégringolade inquiétante dans les divisions avait été trouvé lorsque les rênes ont été confiées à Martin à la mi-juin. À ce moment-là, Leicester tentait encore de se remettre de sa chute de la Premier League à la League One, au terme de deux campagnes de relégation à oublier.

Il fallait trouver de l’inspiration quelque part pour stopper cette chute et retrouver une dynamique positive. Un homme doté d’une solide expérience en EFL a été chargé de superviser ce processus.

Martin restait toutefois sous l’ombre de son passage désastreux de 17 matches à la tête des Rangers, géants de la Premiership écossaise. Il avait également perdu la faveur des supporters en refusant de retoucher son plan de jeu à Southampton, le passage en Premier League s’étant révélé difficile à négocier à St Mary’s.