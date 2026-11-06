La fin de l’aventure de Russell Martin à Leicester est-elle inévitable ? Un ancien attaquant du club appelle l’ex-entraîneur clivant des Rangers à changer de méthodes face à l’inquiétude des supporters
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Leicester a subi deux relégations consécutives
Dans les Midlands de l’Est, tout le monde n’était pas convaincu que l’homme capable d’enrayer une dégringolade inquiétante dans les divisions avait été trouvé lorsque les rênes ont été confiées à Martin à la mi-juin. À ce moment-là, Leicester tentait encore de se remettre de sa chute de la Premier League à la League One, au terme de deux campagnes de relégation à oublier.
Il fallait trouver de l’inspiration quelque part pour stopper cette chute et retrouver une dynamique positive. Un homme doté d’une solide expérience en EFL a été chargé de superviser ce processus.
Martin restait toutefois sous l’ombre de son passage désastreux de 17 matches à la tête des Rangers, géants de la Premiership écossaise. Il avait également perdu la faveur des supporters en refusant de retoucher son plan de jeu à Southampton, le passage en Premier League s’étant révélé difficile à négocier à St Mary’s.
Les supporters de Leicester City ont exprimé leur frustration.
Leicester a mal entamé la saison 2026-27, avec seulement deux victoires lors de ses six premiers matches toutes compétitions confondues. Une lourde défaite 4-0 à domicile contre Oxford United a rapidement accentué la pression sur Martin.
L’irrégularité reste un problème : Leicester n’a enchaîné deux victoires qu’une seule fois en troisième division. La question de savoir si Martin est le meilleur candidat pour diriger l’équipe continue de se poser, tandis que la fréquentation à domicile baisse et que les supporters mécontents expriment clairement leur frustration.
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Martin est-il voué à l’échec sans le soutien des supporters ?
Interrogé sur les chances de Martin de réussir, alors qu’il n’y a généralement qu’une seule issue lorsque les supporters se retournent contre un entraîneur, Beckford, ancien attaquant de Leicester qui s’exprimait en partenariat avec FreeBets, où l’on trouve les meilleurs sites de paris au Royaume-Uni, a confié à GOAL : « C’est souvent le cas, à moins d’obtenir des résultats. Leicester se trouve actuellement dans une situation un peu étrange. Je dis « actuellement », mais Leicester est dans une très mauvaise passe depuis deux ans.
« La chose à faire, et je ne veux pas critiquer Russell Martin, car je ne peux qu’imaginer à quel point un poste d’entraîneur est difficile, surtout dans un grand club comme Leicester, après une descente de deux divisions et avec tant de choses qui jouent contre vous, c’est de garder les supporters de votre côté. Écoutez les supporters, écoutez ce qu’ils demandent, écoutez ce qu’ils réclament à grands cris.
« Dès que vous allez à leur encontre, c’est comme si vous leur disiez : ‹ Je me fiche de vous, je me fiche de ce que vous pensez. › Qu’il le pense ou non, c’est l’impression que cela donne de l’extérieur. Si vous avez une façon de jouer, et il a clairement une idée très précise de la manière dont il veut faire jouer ses équipes, parfois, ça ne fonctionne pas. »
Martin doit-il apporter quelques ajustements à son approche ?
Interrogé plus avant sur la question de savoir si le principal problème de Martin était sa réticence à s’écarter du plan A, Beckford a ajouté : « Oui, ce qui est assez admirable dans une certaine mesure. Mais c’est aussi très accablant quand vos supporters et vous regardez quelque chose dont tout le monde voit que ça ne fonctionne pas, et que vous persistez. C’est vraiment la définition de la folie.
« J’aimerais le voir prendre le contre-pied de tout ce qu’il a montré au monde du football ces quatre ou cinq dernières années et changer complètement son approche. Ne plus repartir de derrière, par exemple. Ne plus jouer au tiki-taka. Jouer directement vers l’avant. Ou envoyer le ballon sur les côtés pour que les joueurs adressent des centres tendus, tout en restant bien regroupés derrière et disciplinés au milieu de terrain.
« C’est ce que les supporters veulent voir. Ils veulent voir autre chose parce qu’ils savent que ce à quoi ils ont assisté ne fonctionne pas. C’est tellement frustrant. Dès les cinq premières minutes des matches, il suffit d’écouter le public : les soupirs et les protestations commencent quand les joueurs continuent à repartir de derrière. Même lorsque l’adversaire presse sur tout le terrain, on le sent venir, on voit ce qui va se passer. C’est inévitable. J’aimerais le voir varier un peu son jeu.
« Mais je le répète, le rôle et le métier d’entraîneur comptent parmi les plus difficiles du football, si ce n’est le plus difficile. Je comprends tout à fait qu’il ait une façon de jouer bien précise et qu’il veuille s’y tenir. Mais j’espère, pour lui comme pour le club, qu’il parviendra à faire autre chose et à redresser la situation. Parce que ce club est bien trop grand pour végéter en League One. »
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Calendrier de Leicester 2026-2027 : un match de Coupe d’Angleterre à suivre
Leicester occupe actuellement la 10e place du classement de troisième division, à trois points des places qualificatives pour les barrages après 13 journées. Le club a encore le temps de se lancer dans la course à la montée.
Leicester disputera vendredi le premier tour de la Coupe d’Angleterre sur le terrain de la modeste équipe d’Oxford City, pensionnaire de National League North. Il lui faudra éviter une élimination surprise. L’équipe de Martin ne rejouera en League One que le 21 novembre, à Huddersfield.
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