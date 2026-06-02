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La fille de la légende de Manchester United, Roy Keane, a épousé le défenseur de Southampton, Taylor Harwood-Bellis, lors d’une somptueuse cérémonie champêtre
Un mariage prestigieux dans le Wiltshire
Le milieu du football s’est réuni samedi soir pour célébrer le mariage de Leah Keane, 24 ans, fille de l’ex-capitaine de Manchester United Roy Keane, avec le défenseur central de Southampton Harwood-Bellis. La cérémonie s’est déroulée au Kin House, un écrin prestigieux du Wiltshire, offrant un cadre intime et raffiné à cette union très attendue.
La jeune femme a partagé sa joie avec ses abonnés en diffusant photos et vidéos des coulisses, capturant l’essence de cette journée. En légende, elle a annoncé : « Ma dernière nuit en tant que Keane », avant de s’apprêter à entamer un nouveau chapitre aux côtés du jeune international anglais.
Le chemin vers l’autel
Le mariage du couple couronne une longue relation, ponctuée par la demande en mariage d’Harwood-Bellis lors d’une escapade romantique au large des côtes italiennes en 2024.
Leur lien s’est considérablement renforcé ces dernières années, et ils sont déjà parents d’une petite fille, Iris, née début décembre.
Avoir pour beau-père une figure aussi imposante que Keane pourrait intimider, mais Harwood-Bellis a déjà souligné l’influence positive de l’Irlandais sur sa carrière. Il a déclaré : « C’est l’une des personnes, en dehors de ma famille proche, dont je sais avec certitude qu’elle a uniquement mes intérêts à cœur. Quand il me conseille, je sais qu’il me guide pour mon bien, et il m’a aidé à prendre des décisions. »
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Des éloges surprenants de la part du dur à cuire
Réputé pour son franc-parler aussi bien à l’antenne qu’avec les joueurs, Roy Keane a fait une rare entorse à sa rigueur habituelle pour saluer les qualités humaines et sportives de son nouveau gendre. La légende de Manchester United a encensé le jeune défenseur après son premier but sous le maillot des Three Lions, inscrit lors de son baptême face à la République d’Irlande à Wembley en 2024.
L’ancien capitaine des Red Devils avait alors déclaré : « C’est bien pour lui de faire ses débuts et il est plutôt dangereux devant le but. C’est un garçon sympa et sa famille a fait un excellent travail. C’est vraiment un garçon sympa. »
Un tel soutien public de la part de l’un des juges les plus redoutables du monde du football suggère que Harwood-Bellis a largement mérité sa place au sein de la famille.
Le focus revient sur la pelouse.
Si le week-end a permis de célébrer des étapes personnelles majeures, la réalité du football professionnel va rapidement reprendre ses droits pour Harwood-Bellis. Le défenseur se prépare actuellement pour une nouvelle saison en Championship avec Southampton, après une fin de campagne controversée qui a vu le club manquer la promotion.
Les Saints avaient en effet été impliqués dans le scandale du « Spygate » après avoir été surpris en train d’espionner une séance d’entraînement de Middlesbrough, ce qui a entraîné leur exclusion des barrages.