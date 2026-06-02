Le milieu du football s’est réuni samedi soir pour célébrer le mariage de Leah Keane, 24 ans, fille de l’ex-capitaine de Manchester United Roy Keane, avec le défenseur central de Southampton Harwood-Bellis. La cérémonie s’est déroulée au Kin House, un écrin prestigieux du Wiltshire, offrant un cadre intime et raffiné à cette union très attendue.

La jeune femme a partagé sa joie avec ses abonnés en diffusant photos et vidéos des coulisses, capturant l’essence de cette journée. En légende, elle a annoncé : « Ma dernière nuit en tant que Keane », avant de s’apprêter à entamer un nouveau chapitre aux côtés du jeune international anglais.



