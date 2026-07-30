Dans un communiqué détaillé, le syndicat a exprimé de vives inquiétudes concernant le manque de transparence entourant le projet.

La FIFPRO a déclaré : « FIFPRO Europe a pris connaissance avec une profonde inquiétude de la proposition visant à transformer la Coupe du monde de la FIFA et d’autres compétitions de la FIFA en actifs pouvant faire l’objet d’investissements de capitaux privés, une initiative qui modifierait fondamentalement et irréversiblement les incitations qui sous-tendent les compétitions dans lesquelles les joueurs travaillent, concourent et construisent leur carrière.

« Compte tenu des implications potentiellement très larges de cette proposition pour le bien-être des joueurs, le calendrier international des matches et la future gouvernance du football, il est particulièrement préoccupant qu’un projet d’une telle ampleur ait été développé en grande partie à huis clos et soit arrivé à un stade proche d’un accord sans aucune consultation significative de ceux qui sont les plus concernés.

« La décision de contourner les mécanismes de dialogue récemment mis en place entre la FIFA et la FIFPRO ne fait que renforcer ces inquiétudes. »