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La FIFPRO « ne soutiendra jamais » le projet de vente de la Coupe du monde, alors que le syndicat des joueurs fustige le plan controversé de Gianni Infantino visant à « remodeler de manière irréversible » la compétition
Les joueurs s’unissent contre la révolution commerciale
La FIFPRO Europe a formulé une évaluation cinglante de la proposition visant à transformer la Coupe du monde de la FIFA et d'autres compétitions d'élite en actifs ouverts à l'investissement pour des capitaux privés. Le syndicat a averti qu'une telle décision « modifierait fondamentalement et irréversiblement les incitations qui sous-tendent les compétitions dans lesquelles les joueurs travaillent, concourent et construisent leur carrière ».
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La FIFPRO fustige la proposition d'Infantino
Dans un communiqué détaillé, le syndicat a exprimé de vives inquiétudes concernant le manque de transparence entourant le projet.
La FIFPRO a déclaré : « FIFPRO Europe a pris connaissance avec une profonde inquiétude de la proposition visant à transformer la Coupe du monde de la FIFA et d’autres compétitions de la FIFA en actifs pouvant faire l’objet d’investissements de capitaux privés, une initiative qui modifierait fondamentalement et irréversiblement les incitations qui sous-tendent les compétitions dans lesquelles les joueurs travaillent, concourent et construisent leur carrière.
« Compte tenu des implications potentiellement très larges de cette proposition pour le bien-être des joueurs, le calendrier international des matches et la future gouvernance du football, il est particulièrement préoccupant qu’un projet d’une telle ampleur ait été développé en grande partie à huis clos et soit arrivé à un stade proche d’un accord sans aucune consultation significative de ceux qui sont les plus concernés.
« La décision de contourner les mécanismes de dialogue récemment mis en place entre la FIFA et la FIFPRO ne fait que renforcer ces inquiétudes. »
Le combat pour l’intégrité du jeu
Pour la FIFPRO, la question reste celle de la gouvernance et de l’exclusion des athlètes qui génèrent les revenus du sport. La FIFPRO a ajouté : « La proposition soulève également des inquiétudes fondamentales concernant la future gouvernance du football mondial et l’intégrité du jeu. La participation des parties prenantes au processus décisionnel de la FIFA a toujours été limitée.
« Elle ne doit désormais pas être supplantée par l’influence commerciale, en permettant aux intérêts financiers de l’emporter sur la voix de ceux qui jouent, soutiennent et font vivre le jeu. La FIFPRO Europe ne peut pas, et ne soutiendra jamais, un tel modèle. »
Le syndicat a souligné que les joueurs sont ceux qui, au bout du compte, vivront avec les conséquences de ces évolutions commerciales longtemps après le départ de la direction actuelle. Le communiqué concluait : « Au sein de la FIFA, ni la FIFPRO ni les joueurs n’ont de vote. Pourtant, ils vivront avec les conséquences de ces décisions longtemps après que la direction actuelle de la FIFA sera passée à autre chose.
« La FIFPRO Europe se tient prête à travailler avec chaque institution et chaque partie prenante engagées à protéger à la fois les intérêts des joueurs et l’intégrité du jeu à long terme. L’avenir du football ne mérite rien de moins. Et les joueurs qui le façonneront non plus. »
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Divisions internes au sein des rangs européens
Malgré l’opposition massive du syndicat et de plusieurs grandes fédérations, des signes de division apparaissent sur le continent. David Trunda, le président de la Fédération de football de la République tchèque, a publiquement affiché son soutien au patron de la FIFA. Trunda a déclaré à Sky News : « Je peux voir les avantages pragmatiques pour le football tchèque d’un travail en étroite coopération avec Gianni Infantino et son équipe. Bien sûr, nous avons besoin de plus de détails, mais mon point de vue personnel est que je peux voir l’impact positif des intentions de la FIFA. »
Cette dissidence met en lumière le défi auquel sont confrontés ceux qui tentent d’organiser un blocage unifié contre ces plans. La stratégie de la FIFA comprend la promesse d’augmentations significatives de la redistribution financière, qui pourrait potentiellement atteindre 40 millions de dollars par association membre lors du prochain cycle.
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