La FIFA viole ses propres règlements ! Une dérogation exceptionnelle accordée pour le stade accueillant la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine

La FIFA a dû assouplir ses propres règles en matière d’image de marque à l’approche de la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine, programmée au stade d’Atlanta. Bien que l’enceinte ait été temporairement rebaptisée pour la durée du tournoi, le logo Mercedes-Benz qui orne le toit restera visible, selon The Mirror.

L’instance dirigeante exige habituellement que toutes les marques non approuvées soient retirées ou masquées afin de protéger ses sponsors officiels, notamment ses partenaires automobiles Hyundai et Kia. Cependant, la taille et la conception du toit rendent impossible la dissimulation du logo sans entraîner de lourds problèmes techniques.