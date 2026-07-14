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La FIFA viole ses propres règlements ! Une dérogation exceptionnelle accordée pour le stade accueillant la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine
La FIFA accorde une dérogation en matière d'image de marque pour le stade d'Atlanta
La FIFA a dû assouplir ses propres règles en matière d’image de marque à l’approche de la demi-finale de la Coupe du monde entre l’Angleterre et l’Argentine, programmée au stade d’Atlanta. Bien que l’enceinte ait été temporairement rebaptisée pour la durée du tournoi, le logo Mercedes-Benz qui orne le toit restera visible, selon The Mirror.
L’instance dirigeante exige habituellement que toutes les marques non approuvées soient retirées ou masquées afin de protéger ses sponsors officiels, notamment ses partenaires automobiles Hyundai et Kia. Cependant, la taille et la conception du toit rendent impossible la dissimulation du logo sans entraîner de lourds problèmes techniques.
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Un responsable du stade détaille le défi
Le problème concerne le toit rétractable du stade, composé de huit pétales pesant chacun environ 500 tonnes et mesurant 220 pieds de long. L’ampleur de la structure a rendu le masquage du logo bien plus compliqué que celui des publicités habituelles dans un stade. Adam Fullerton, vice-président des opérations du stade, a brièvement expliqué l’ampleur du problème début 2025, en déclarant : « Ce n’est pas seulement sur le toit. C’est aussi sur toutes les façades du stade. Et ce ne sont pas de petits logos. Ils sont grands. C’est voulu. »
Les règles du jeu s’adaptent aux contraintes du terrain
La politique de la FIFA en matière de « stades propres » s'inscrit dans le cadre de ses accords commerciaux avec les sponsors officiels du tournoi. En vertu des contrats conclus avec les pays hôtes, les stades doivent retirer ou masquer toute publicité non autorisée à l'intérieur et aux alentours du site, y compris les identifications commerciales visibles dans l'espace aérien environnant, sauf autorisation écrite de la FIFA.
À Atlanta, ces exigences étaient en contradiction avec l’architecture permanente du stade. En l’absence d’une solution sûre pour dissimuler l’imposant logo Mercedes-Benz, la FIFA a accordé une dérogation officielle. Le toit est resté fermé durant tout le tournoi, ce qui a permis à la climatisation de garantir des conditions de jeu stables pour les joueurs et les supporters.
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Tous les regards se tournent désormais vers la demi-finale.
La question du nom de l'événement étant désormais réglée, tous les regards se tournent vers la demi-finale de la Coupe du monde entre l'Angleterre et l'Argentine. Malgré ce compromis commercial inhabituel, le stade d'Atlanta servira de cadre à un nouveau chapitre de l'une des rivalités les plus légendaires du football international, et l'attention devrait rester résolument focalisée sur ce qui se passe sur le terrain.
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