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La FIFA versera l’intégralité de ses honoraires à l’arbitre somalien Omar Artan, malgré l’interdiction d’entrée sur le territoire américain qui lui a été imposée
La FIFA confirme le versement intégral des indemnités malgré l’absence.
Selon BBC Sport, la FIFA a confirmé qu’Artan percevra l’intégralité de ses émoluments pour la Coupe du monde, bien qu’il n’ait pas pu fouler la pelouse. Habituellement rémunérés après la compétition, les arbitres bénéficient ici d’une mesure exceptionnelle : l’instance mondiale a décidé de indemniser le referee somalien afin qu’il ne subisse pas de préjudice financier, malgré les problèmes de voyage qui ont brisé son rêve.
Le sifflet somalien, qui avait fait le voyage jusqu’en Floride pour représenter son pays sur la plus grande scène du football, a vu son périple s’interrompre brutalement : les autorités américaines ont rejeté son passeport diplomatique et son visa à entrée unique, entraînant son expulsion immédiate. Malgré ces circonstances malheureuses, les responsables de la FIFA lui ont apporté leur aide lors de son transit à Istanbul avant son retour à Mogadiscio.
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Des allégations de torture et de interrogatoires brutaux font surface
L’exclusion d’Artan a provoqué un vif débat au sein de la communauté footballistique. Selon des responsables américains, le refus d’entrée serait lié à une prétendue « association avec des membres présumés d’organisations terroristes ». Pendant onze heures d’interrogatoire à l’aéroport, les agents des services frontaliers l’ont notamment questionné sur d’éventuels liens avec le groupe militant Al-Shabab.
Artan a formellement démenti toute implication et a exprimé sa profonde tristesse. « J’avais tous les papiers en règle, j’avais le bon visa », a-t-il expliqué. « Je ne suis qu’un simple arbitre qui essaie de réaliser son rêve : venir à la Coupe du monde. »
Une étoile montante de l’arbitrage africain
Malgré un revers en Amérique du Nord, Artan demeure l’un des arbitres les plus respectés du continent africain. En 2025, il a connu une année exceptionnelle et a été désigné arbitre masculin de l’année par la Confédération africaine de football (CAF). Son palmarès inclut des rencontres de premier plan, comme le match retour de la finale de la Ligue des champions de la CAF entre le Pyramids FC et les Mamelodi Sundowns.
Sa solide expérience internationale l’a également conduit à diriger plusieurs rencontres de la Coupe du monde U-20 au Chili, dont la prestigieuse rencontre pour la troisième place. Artan s’est par ailleurs distingué lors des Coupes d’Afrique des nations 2024 et 2025, consolidant sa réputation d’arbitre de haut niveau capable de gérer les situations à haute pression sur le continent et au-delà.
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En perspective de la Supercoupe de l’UEFA
Si la Coupe du monde lui a échappé cette année, Artan va tout de même poursuivre sa carrière au plus haut niveau européen. Il a en effet été désigné pour arbitrer la prochaine Supercoupe de l’UEFA, qui opposera le Paris Saint-Germain à Aston Villa à Salzbourg, en Autriche, le 12 août. Cette nomination prestigieuse atteste de sa solide réputation au sein de la communauté arbitrale mondiale.
Artan a exprimé sa gratitude envers ses soutiens et garde le cap sur son objectif : « J’ai remercié mon peuple et mon pays », a-t-il déclaré, promettant de travailler sans relâche pour atteindre la Coupe du monde 2030.