Selon BBC Sport, la FIFA a confirmé qu’Artan percevra l’intégralité de ses émoluments pour la Coupe du monde, bien qu’il n’ait pas pu fouler la pelouse. Habituellement rémunérés après la compétition, les arbitres bénéficient ici d’une mesure exceptionnelle : l’instance mondiale a décidé de indemniser le referee somalien afin qu’il ne subisse pas de préjudice financier, malgré les problèmes de voyage qui ont brisé son rêve.

Le sifflet somalien, qui avait fait le voyage jusqu’en Floride pour représenter son pays sur la plus grande scène du football, a vu son périple s’interrompre brutalement : les autorités américaines ont rejeté son passeport diplomatique et son visa à entrée unique, entraînant son expulsion immédiate. Malgré ces circonstances malheureuses, les responsables de la FIFA lui ont apporté leur aide lors de son transit à Istanbul avant son retour à Mogadiscio.