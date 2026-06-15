La FIFA va-t-elle sévir ? Manuel Neuer commet une faute inhabituelle lors du match d'ouverture de la Coupe du monde contre Curaçao

Tant dans les tribunes qu’à l’écran, le gardien allemand portait clairement un tee-shirt blanc à manches longues sous son maillot vert et turquoise à manches courtes de la DFB.

Habituellement, cela ne pose pas de problème, car Neuer a toujours disputé ses matchs avec des maillots à manches courtes, sous lesquels il porte généralement un t-shirt moulant à manches longues.

Problème : le portier bavarois risque a posteriori des sanctions, car sa tenue contrevient aux règlements de la FIFA. Ceux-ci autorisent bien le port de sous-vêtements sous le maillot, à condition qu’ils respectent certaines exigences.