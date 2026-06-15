Lors du large succès 7-1 (3-1) contre Curaçao pour le coup d’envoi de la Coupe du monde, le joueur de 40 ans n’a guère brillé sur le plan sportif – Neuer n’a eu qu’à réaliser quelques interventions face aux rares incursions de l’outsider – mais s’est surtout distingué par son maillot.
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La FIFA va-t-elle sévir ? Manuel Neuer commet une faute inhabituelle lors du match d'ouverture de la Coupe du monde contre Curaçao
Tant dans les tribunes qu’à l’écran, le gardien allemand portait clairement un tee-shirt blanc à manches longues sous son maillot vert et turquoise à manches courtes de la DFB.
Habituellement, cela ne pose pas de problème, car Neuer a toujours disputé ses matchs avec des maillots à manches courtes, sous lesquels il porte généralement un t-shirt moulant à manches longues.
Problème : le portier bavarois risque a posteriori des sanctions, car sa tenue contrevient aux règlements de la FIFA. Ceux-ci autorisent bien le port de sous-vêtements sous le maillot, à condition qu’ils respectent certaines exigences.
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En règle générale, l’arbitre est chargé de vérifier la tenue des joueurs.
Selon le règlement, tout sous-vêtement visible doit rester neutre – sans logo de club, de fédération ou de sponsor – et être parfaitement assorti au maillot. Ainsi, Neuer aurait dû porter une sous-couche vert turquoise et non blanche pour respecter ces directives.
L’arbitre marocain Jalal Jayed, normalement chargé de vérifier la conformité vestimentaire, n’a toutefois donné aucune consigne à ce sujet et le champion du monde 2014 a pu terminer la rencontre sans interruption.
Avant la rencontre, le gardien avait pourtant coupé les manches d’un maillot à manches longues. On ignore encore si la FIFA prendra des mesures.
Grâce à cette victoire convaincante pour son entrée en matière contre Curaçao, la Mannschaft occupe la première place du groupe E après la première journée. Samedi prochain, l’équipe du sélectionneur national Julian Nagelsmann affrontera la Côte d’Ivoire, puis l’Équateur pour clôturer la phase de groupes.