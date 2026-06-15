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Manuel NeuerGetty Images
Christian Guinin

Traduit par

La FIFA va-t-elle sévir ? Manuel Neuer commet une faute inhabituelle lors du match d'ouverture de la Coupe du monde contre Curaçao

Coupe du monde
M. Neuer
Allemagne vs Curaçao
Allemagne
Curaçao

En raison d’une curieuse infraction au règlement, Manuel Neuer s’est retrouvé, malgré lui, sous les feux des projecteurs à l’occasion de son retour en équipe nationale allemande.

Lors du large succès 7-1 (3-1) contre Curaçao pour le coup d’envoi de la Coupe du monde, le joueur de 40 ans n’a guère brillé sur le plan sportif – Neuer n’a eu qu’à réaliser quelques interventions face aux rares incursions de l’outsider – mais s’est surtout distingué par son maillot.

  • Tant dans les tribunes qu’à l’écran, le gardien allemand portait clairement un tee-shirt blanc à manches longues sous son maillot vert et turquoise à manches courtes de la DFB.

    Habituellement, cela ne pose pas de problème, car Neuer a toujours disputé ses matchs avec des maillots à manches courtes, sous lesquels il porte généralement un t-shirt moulant à manches longues.

    Problème : le portier bavarois risque a posteriori des sanctions, car sa tenue contrevient aux règlements de la FIFA. Ceux-ci autorisent bien le port de sous-vêtements sous le maillot, à condition qu’ils respectent certaines exigences.

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    En règle générale, l’arbitre est chargé de vérifier la tenue des joueurs.

    Selon le règlement, tout sous-vêtement visible doit rester neutre – sans logo de club, de fédération ou de sponsor – et être parfaitement assorti au maillot. Ainsi, Neuer aurait dû porter une sous-couche vert turquoise et non blanche pour respecter ces directives.

    L’arbitre marocain Jalal Jayed, normalement chargé de vérifier la conformité vestimentaire, n’a toutefois donné aucune consigne à ce sujet et le champion du monde 2014 a pu terminer la rencontre sans interruption.

    Avant la rencontre, le gardien avait pourtant coupé les manches d’un maillot à manches longues. On ignore encore si la FIFA prendra des mesures.

    Grâce à cette victoire convaincante pour son entrée en matière contre Curaçao, la Mannschaft occupe la première place du groupe E après la première journée. Samedi prochain, l’équipe du sélectionneur national Julian Nagelsmann affrontera la Côte d’Ivoire, puis l’Équateur pour clôturer la phase de groupes.

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