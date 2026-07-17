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La FIFA va remettre aux vainqueurs de la Coupe du monde des bagues de championnat inspirées de celles de la NFL
Un changement historique dans la répartition des prix de la Coupe du monde
Les vainqueurs de la Coupe du monde 2026 se verront remettre, pour la toute première fois, des bagues de champions. La FIFA a décidé d’adopter cette tradition, célèbre dans les ligues sportives américaines telles que la NFL, la NBA et la MLB.
Si le trophée emblématique de la Coupe du monde et les médailles d’or traditionnelles demeureront au cœur de la cérémonie d’après-match, ces nouvelles bagues offriront un souvenir permanent et personnalisé. Cette initiative symbolise le retour du tournoi en Amérique du Nord, où il n’avait plus eu lieu depuis 1994.
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Célébrer le patrimoine sportif nord-américain
Les bagues de championnat, symbole suprême de réussite dans le sport américain, s’invitent désormais au football mondial. En adoptant cette tradition, la FIFA rend hommage au patrimoine sportif des pays hôtes de 2026. Généralement personnalisées, serties de pierres précieuses et gravées au nom de chaque joueur, ces bagues marquent une première dans l’histoire de la Coupe du monde.
« Pour la première fois dans l’histoire d’une compétition de la FIFA, les vainqueurs du tournoi recevront également des bagues de championnat personnalisées, introduisant ainsi l’une des traditions sportives américaines les plus emblématiques dans le football mondial », indique un communiqué publié sur le site officiel de la FIFA.
Chaque bague appartiendra à une édition strictement limitée à 2 026 exemplaires numérotés, en référence directe au tournoi. Trente d’entre elles seront remises à l’équipe championne, tandis que 1 996 seront proposées aux supporters du monde entier en tant que produit officiel sous licence, offrant aux fans la chance de posséder un morceau unique de l’histoire de la Coupe du monde de la FIFA 2026.
« L’une des faces de la bague arbore fièrement le trophée de la Coupe du monde de la FIFA, tandis que l’autre sera personnalisée pour refléter l’identité de l’équipe vainqueuse. Chaque bague sera numérotée individuellement, ajustée sur mesure et livrée avec son propre certificat d’authenticité. »
Moderniser le football mondial
La remise de bagues s’inscrit dans la stratégie globale de la FIFA visant à faire de l’édition 2026 la Coupe du monde la plus innovante de l’histoire. Traditionnellement, les médailles des vainqueurs de la Coupe du monde sont très prisées, mais souvent conservées à l’abri des regards dans des collections privées. Une bague de champion offre aux joueurs un symbole portable, qu’ils peuvent porter au quotidien, de leur exploit historique sur la scène mondiale.
Selon le communiqué officiel, le capitaine et l’entraîneur de l’équipe victorieuse recevront immédiatement après la finale des bagues provisoires en guise de souvenir. Les trente bagues définitives seront ensuite personnalisées puis remises lors d’une cérémonie ultérieure, afin d’assurer un ajustement parfait pour accompagner les joueurs tout au long de leur vie.
- GOAL
Affrontement de poids lourds dans le New Jersey
Dimanche, tous les regards seront tournés vers le New Jersey, où l’Argentine et l’Espagne s’affronteront. La rencontre, qui se tiendra au New York New Jersey Stadium, devrait se jouer à guichets fermés. Les supporters sont impatients de découvrir si Lionel Messi réussira à conquérir un deuxième titre mondial consécutif, ou si la nouvelle génération de « La Roja » retrouvera le sommet du football pour la première fois depuis 2010.
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