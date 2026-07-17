La FIFA va remettre aux vainqueurs de la Coupe du monde des bagues de championnat inspirées de celles de la NFL

Les bagues de championnat, symbole suprême de réussite dans le sport américain, s’invitent désormais au football mondial. En adoptant cette tradition, la FIFA rend hommage au patrimoine sportif des pays hôtes de 2026. Généralement personnalisées, serties de pierres précieuses et gravées au nom de chaque joueur, ces bagues marquent une première dans l’histoire de la Coupe du monde.

« Pour la première fois dans l’histoire d’une compétition de la FIFA, les vainqueurs du tournoi recevront également des bagues de championnat personnalisées, introduisant ainsi l’une des traditions sportives américaines les plus emblématiques dans le football mondial », indique un communiqué publié sur le site officiel de la FIFA.

Chaque bague appartiendra à une édition strictement limitée à 2 026 exemplaires numérotés, en référence directe au tournoi. Trente d’entre elles seront remises à l’équipe championne, tandis que 1 996 seront proposées aux supporters du monde entier en tant que produit officiel sous licence, offrant aux fans la chance de posséder un morceau unique de l’histoire de la Coupe du monde de la FIFA 2026.

« L’une des faces de la bague arbore fièrement le trophée de la Coupe du monde de la FIFA, tandis que l’autre sera personnalisée pour refléter l’identité de l’équipe vainqueuse. Chaque bague sera numérotée individuellement, ajustée sur mesure et livrée avec son propre certificat d’authenticité. »