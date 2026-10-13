La FIFA sur le banc des accusés : la trêve internationale a-t-elle détruit les plans tactiques de Vicenzing avec Al Ittihad ?

La trêve constitue une opportunité en or pour les clubs qui traversent une période de baisse de niveau, car elle fait office de période de préparation durant laquelle l'entraîneur travaille à remettre les choses en ordre.

En revanche, c'est exactement l'inverse pour les équipes qui vivent de bons moments, puisque l'arrêt des matches entraîne la perte de la dynamique ascendante de l'équipe, ce qui peut compromettre sa progression.

La dernière trêve internationale a été plus exceptionnelle que les précédentes, puisqu'elle s'est étendue sur près de 3 semaines, après que la Fédération internationale de football (FIFA) a décidé de fusionner les deux fenêtres de trêve de septembre et d'octobre.

Il est vrai qu'une seule trêve au lieu de deux est préférable dans la mesure où le rythme n'est pas brisé à plusieurs reprises, mais une longue interruption peut compliquer le processus de récupération et le retour au niveau normal.

Et il apparaît clairement que c'est exactement ce dont ont souffert Al Ittihad et son entraîneur allemand Jens Wiesing après la fin de la dernière trêve internationale, l'équipe étant revenue avec un visage totalement différent de celui qu'elle affichait auparavant.