Avec un tout autre visage que celui qu'il affichait à son départ, le club d'Al Ittihad a repris la compétition, en Saudi Pro League et en Ligue des champions d'Asie Elite, après la fin de la trêve internationale.
La FIFA sur le banc des accusés : la trêve internationale a-t-elle détruit les plans tactiques de Vicenzing avec Al Ittihad ?
Le pire des retours
Al Ittihad a disputé deux matches depuis la fin de la dernière trêve internationale : une défaite lors du premier face à Al Hilal sur le score de 1-3, avant de s'incliner à nouveau sur sa pelouse face à Shabab Al Ahli, club émirati, sur le score de 1-2.
Cela signifie qu'Al Ittihad a inscrit deux buts lors de ces deux rencontres, tandis que ses filets ont tremblé à 5 reprises, soit plus que ce qu'il avait encaissé lors des cinq matches précédents.
Le plus étrange est que les buts encaissés par Al Ittihad auraient pu être plus nombreux encore, mais les joueurs d'Al Hilal et de Shabab Al Ahli ont gaspillé de nombreuses occasions dangereuses devant la cage du gardien serbe Predrag Rajkovic.
Le FIFA sur le banc des accusés
La trêve constitue une opportunité en or pour les clubs qui traversent une période de baisse de niveau, car elle fait office de période de préparation durant laquelle l'entraîneur travaille à remettre les choses en ordre.
En revanche, c'est exactement l'inverse pour les équipes qui vivent de bons moments, puisque l'arrêt des matches entraîne la perte de la dynamique ascendante de l'équipe, ce qui peut compromettre sa progression.
La dernière trêve internationale a été plus exceptionnelle que les précédentes, puisqu'elle s'est étendue sur près de 3 semaines, après que la Fédération internationale de football (FIFA) a décidé de fusionner les deux fenêtres de trêve de septembre et d'octobre.
Il est vrai qu'une seule trêve au lieu de deux est préférable dans la mesure où le rythme n'est pas brisé à plusieurs reprises, mais une longue interruption peut compliquer le processus de récupération et le retour au niveau normal.
Et il apparaît clairement que c'est exactement ce dont ont souffert Al Ittihad et son entraîneur allemand Jens Wiesing après la fin de la dernière trêve internationale, l'équipe étant revenue avec un visage totalement différent de celui qu'elle affichait auparavant.
Les tactiques de Jens Fiesing : la situation se complique
Al Ittihad a souffert davantage de cette coupure, en raison des tactiques extrêmes de l'entraîneur allemand, qui reposent sur un pressing très haut.
Lorsque le pressing est très haut, les espaces apparaissent davantage, que ce soit entre les lignes d'attaque et du milieu, entre le milieu et la défense, ou dans le dos de la ligne défensive.
Vissing s'appuie énormément sur un pressing de toutes les lignes, en laissant des espaces derrière la dernière ligne, ce qui exige un pressing tranchant, sans la moindre erreur, car celles-ci représentent un grand danger pour le but.
Or ce n'était pas le cas pour « le Doyen », en particulier lors du match face à Shabab Al Ahli, où le pressing a été faible, ce qui a provoqué des passes dangereuses dans le dos de la défense, à l'origine de deux buts.
Vissing devra rectifier les choses rapidement, soit en modifiant certaines de ses tactiques, soit en remettant en condition et en choisissant les joueurs adéquats, capables d'appliquer immédiatement sa façon de jouer.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles