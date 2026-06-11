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La FIFA révolutionne le système des transferts en instaurant des clauses de libération obligatoires et en réduisant les frais, suite à un accord conclu avec le syndicat des joueurs
Les clauses de libération obligatoire se généralisent
La FIFA a annoncé que les clauses de rachat deviendront obligatoires dans tous les contrats des joueurs professionnels. Ce mécanisme, déjà bien ancré dans le football espagnol depuis des décennies, sera désormais étendu à l’échelle mondiale afin de garantir la libre circulation des joueurs et d’empêcher les clubs de retenir des talents contre leur gré en imposant des indemnités exorbitantes et non négociables.
Cette décision fait suite à l’affaire Lassana Diarra, qui a mis en évidence les failles profondes de l’ancien Règlement sur le statut et le transfert des joueurs (RSTP). En imposant à clubs et joueurs de convenir d’un montant de rachat fixe dès la signature du contrat, l’instance dirigeante, sous la houlette de son président Gianni Infantino, entend mettre fin aux interminables sagas de transfert et aux litiges juridiques liés à la valorisation des joueurs. Ces modifications entreront en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2027.
- AFP
L'affaire Diarra
Diarra, l’ancien milieu de terrain français, a contesté les règles de transfert de la FIFA après un différend contractuel avec le Lokomotiv Moscou en 2014. Le club russe a résilié son contrat, l’accusant de manquement à ses obligations, tandis que la Chambre de règlement des litiges de la FIFA l’a condamné à verser environ 10,5 millions d’euros à titre de dédommagement. Parallèlement, le Royal Charleroi Sporting Club souhaitait le recruter, mais refusait de finaliser le transfert sans garanties qu’il ne serait pas tenu solidairement responsable de cette indemnité.
Or, selon la réglementation FIFA en vigueur, de telles garanties n’étaient pas prévues, ce qui a entraîné l’échec du transfert. Diarra a alors saisi les tribunaux, assignant la FIFA et la Fédération belge de football, estimant que ces dispositions constituaient une entrave illégale à la liberté de circulation des joueurs et à leur droit à l’emploi au sein de l’Union européenne.
En octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que certaines réglementations de la FIFA sur les ruptures de contrat et les transferts de joueurs étaient incompatibles avec le droit européen, estimant qu’elles pouvaient entraver la libre circulation des travailleurs et restreindre la concurrence. Cette décision a contraint la FIFA à réformer son cadre réglementaire, aboutissant à l’introduction d’un nouveau système devant entrer en vigueur en 2027.
Les joueurs percevront une part des indemnités de transfert.
Cette réforme majeure redessine la répartition financière des transferts : les joueurs percevront désormais un pourcentage direct du montant de leur passage dans un autre club. Concrètement, ils toucheront 5 % du coût total de l’opération. Pour les joueurs dont le salaire annuel fixe est inférieur à 150 000 €, cette part de 5 % sur l’indemnité de transfert fixe est obligatoire.
Des garanties encadrent ce droit : un joueur peut y renoncer en partie, mais le taux ne pourra jamais être inférieur à la plus élevée des deux valeurs suivantes : sa rémunération fixe de la dernière année de contrat ou 2,5 % du montant total de l’indemnité de transfert. Pour garantir l’application de ces dispositions, tout retard de paiement traité par le Tribunal du football entraînera un intérêt de 8 %.
- AFP
Accord historique conclu avec la FIFPro
Ces réformes introduisent un changement majeur pour les jeunes talents : les clubs peuvent désormais signer des contrats de cinq ans avec des joueurs de moins de 18 ans, contre trois ans auparavant. Cette mesure est toutefois soumise à des conditions strictes : le joueur doit avoir été inscrit au club pendant une durée minimale avant la signature, le contrat doit respecter des exigences salariales précises, et chaque club ne peut conclure qu’un nombre limité de ces accords longue durée par saison.
Pour préserver la santé du football, une nouvelle plateforme mondiale de dialogue social a été créée avec la FIFA, la FIFPro, l’Association des ligues mondiales (WLA) et l’Association des clubs européens (ECA). Cet organisme veillera au bien-être des joueurs, en particulier aux normes de santé et de sécurité au travail, ainsi qu’à des dispositions spécifiques concernant la grossesse, l’adoption et les congés familiaux. Toute décision doit être adoptée à l’unanimité avant d’être intégrée au cadre réglementaire de la FIFA.
Sur un plan plus stratégique, cet accord met fin à plusieurs années de contentieux juridiques entre l’instance mondiale et le syndicat des joueurs. En contrepartie, la FIFPro et ses fédérations membres ont accepté de retirer l’ensemble des procédures et litiges pendants relatifs au système des transferts. De quoi assurer que toutes les parties évoluent désormais au sein d’une même structure, sous l’autorité de la FIFA.