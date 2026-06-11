La FIFA révolutionne le système des transferts en instaurant des clauses de libération obligatoires et en réduisant les frais, suite à un accord conclu avec le syndicat des joueurs

Diarra, l’ancien milieu de terrain français, a contesté les règles de transfert de la FIFA après un différend contractuel avec le Lokomotiv Moscou en 2014. Le club russe a résilié son contrat, l’accusant de manquement à ses obligations, tandis que la Chambre de règlement des litiges de la FIFA l’a condamné à verser environ 10,5 millions d’euros à titre de dédommagement. Parallèlement, le Royal Charleroi Sporting Club souhaitait le recruter, mais refusait de finaliser le transfert sans garanties qu’il ne serait pas tenu solidairement responsable de cette indemnité.

Or, selon la réglementation FIFA en vigueur, de telles garanties n’étaient pas prévues, ce qui a entraîné l’échec du transfert. Diarra a alors saisi les tribunaux, assignant la FIFA et la Fédération belge de football, estimant que ces dispositions constituaient une entrave illégale à la liberté de circulation des joueurs et à leur droit à l’emploi au sein de l’Union européenne.

En octobre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que certaines réglementations de la FIFA sur les ruptures de contrat et les transferts de joueurs étaient incompatibles avec le droit européen, estimant qu’elles pouvaient entraver la libre circulation des travailleurs et restreindre la concurrence. Cette décision a contraint la FIFA à réformer son cadre réglementaire, aboutissant à l’introduction d’un nouveau système devant entrer en vigueur en 2027.