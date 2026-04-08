Contrairement à la plupart des événements sportifs américains, où le spectateur choisit son siège exact, la FIFA vend les billets de la Coupe du monde par catégorie. Chaque stade est divisé en plusieurs niveaux de prix – la catégorie 1 étant la plus onéreuse – et les supporters achètent une place dans une section de l’arène, et non un siège spécifique.

Concrètement, l’emplacement effectif peut varier considérablement : deux supporters ayant acquis des billets de catégorie 1 risquent de se retrouver aussi bien en bordure du terrain qu’aux extrémités ou derrière les buts. La FIFA a toujours affirmé que ces plans n’étaient destinés qu’à servir de guide général, et non de schémas exacts ; mais c’est précisément cet écart entre les attentes et la réalité qui nourrit la frustration actuelle.

« Beaucoup de gens se sentent trompés, ou confus, ou peut-être simplement déçus par la manière dont les places ont été attribuées », constate Jordan Likover, l’un des nombreux supporters interrogés par The Athletic.

Le média a également révélé que les limites des catégories ont été modifiées à plusieurs reprises tout au long du processus de vente, accentuant le sentiment d’incertitude.

« Au minimum, ce n’est absolument pas cohérent », tempête un autre supporter, Andrew Swart. « Quand on parle du prix de ces billets, on perçoit une énorme différence entre l’endroit où l’on sera assis et celui où l’on ne le sera pas. »