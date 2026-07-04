La FIFA prévient que le coup d’envoi du match Paraguay-France pourrait être reporté au dernier moment en raison des conditions météorologiques

La France pourrait connaître une nouvelle interruption prolongée en Coupe du monde, la FIFA ayant confirmé un risque météorologique significatif avant sa rencontre avec le Paraguay samedi. Cette alerte rappelle le 22 juin, lorsque son match contre l’Irak avait été suspendu plus de deux heures après de violents orages sur Philadelphie.

« Nous surveillons de près la situation météorologique à Philadelphie pour le match n° 089. À ce stade, le risque de retards liés aux conditions climatiques est élevé », a indiqué la FIFA dans un communiqué, précisant qu’elle continuerait à évaluer la situation et à diffuser des mises à jour dans les heures précédant le coup d’envoi.