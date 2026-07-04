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La FIFA prévient que le coup d’envoi du match Paraguay-France pourrait être reporté au dernier moment en raison des conditions météorologiques
La FIFA alerte sur un risque élevé de perturbations avant le coup d’envoi.
La France pourrait connaître une nouvelle interruption prolongée en Coupe du monde, la FIFA ayant confirmé un risque météorologique significatif avant sa rencontre avec le Paraguay samedi. Cette alerte rappelle le 22 juin, lorsque son match contre l’Irak avait été suspendu plus de deux heures après de violents orages sur Philadelphie.
« Nous surveillons de près la situation météorologique à Philadelphie pour le match n° 089. À ce stade, le risque de retards liés aux conditions climatiques est élevé », a indiqué la FIFA dans un communiqué, précisant qu’elle continuerait à évaluer la situation et à diffuser des mises à jour dans les heures précédant le coup d’envoi.
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Prévisions chaleur et orages à Philadelphie
Les conditions climatiques s’annoncent comme un véritable défi pour les joueurs : selon le Service météorologique national, le thermomètre devrait osciller entre 36 °C et 38 °C. Tenant compte de l’humidité, la température ressentie pourrait même atteindre 41 °C. Comme si cela ne suffisait pas, les météorologues anticipent un risque élevé d’averses et d’orages après 17 h, heure du coup d’envoi.
Conformément aux protocoles de sécurité en vigueur aux États-Unis, la rencontre devra être interrompue dès qu’un éclair sera détecté dans un rayon de 13 km autour du stade. Joueurs et spectateurs seront alors contraints de chercher refuge, et le match ne pourra reprendre qu’au moins 30 minutes après le dernier coup de foudre enregistré.
Deschamps minimise l’impact de la chaleur malgré la hausse des températures
Interrogé sur la chaleur extrême lors d’une conférence de presse d’avant-match, Didier Deschamps a affirmé qu’il ne se laissait pas perturber par ces conditions, malgré les températures caniculaires prévues à Philadelphie. « La chaleur n’a aucune incidence sur le fait d’attaquer ou de défendre. Nous savions qu’il ferait chaud. Nous avons pris les mesures nécessaires en respectant les protocoles », a déclaré le sélectionneur français.
Il a par ailleurs rappelé la préparation estivale des Bleus : « À Clairefontaine, en mai, il faisait déjà très chaud. C’est un paramètre à intégrer, et toutes les équipes s’y sont préparées. C’est le cinquième match, les organismes sont sollicités, mais je ne m’attarde pas là-dessus. »
- AFP
Mbappé, nerveux après le report du match contre l'Irak en raison d'une tempête
La perspective d’une nouvelle interruption ravivera les souvenirs du match de phase de poules opposant la France à l’Irak. Kylian Mbappé avait admis que cette longue interruption l’avait mis à rude épreuve sur le plan mental, avant de marquer deux buts lors de cette victoire finale 3-0. « Ça a été une très longue nuit. Le temps m’a semblé s’étirer sur le plan émotionnel et j’étais très nerveux », avait alors déclaré le capitaine français, cité par ESPN. « C’est très difficile car il fallait rester concentrés ; il fallait être présents dans les vestiaires. »
Il avait alors détaillé les efforts nécessaires pour préserver la concentration durant cette longue pause, expliquant que le groupe avait cherché des parades pour rester impliqué sans perdre son mental de compétition : « Ça a duré une heure et demie, presque deux heures, dans les vestiaires. Rester concentré est très difficile. Ça demande beaucoup d’efforts. Nous avons fait un gros effort pour essayer de rester impliqués. C’est très compliqué, mais au final, nous avons atteint notre objectif. »
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