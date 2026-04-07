La FIFA ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre de la Fédération espagnole de football à la suite d'incidents racistes survenus lors d'un match amical en Égypte

L'instance dirigeante du football mondial a décidé de prendre des mesures fermes après que des chants antimusulmans « intolérables » ont été entendus tout au long de la rencontre.

Selon certaines informations, le chant « celui qui ne saute pas est musulman » a été répété à au moins quatre reprises, suscitant une condamnation immédiate de la part des joueurs et des officiels.

La star du FC Barcelone, Lamine Yamal, a condamné les auteurs de ces propos « ignorants » et « racistes », bien que ces insultes ne lui aient pas été spécifiquement adressées.

Les autorités locales ont déjà été mobilisées, la police catalane ayant ouvert une enquête sur ces événements. Le gouvernement espagnol a également porté l'affaire devant le parquet afin de déterminer si les lois sur les crimes de haine ont été enfreintes. L'enquête de la FIFA se concentrera sur l'incapacité de la RFEF à maintenir l'ordre et sur la mise en œuvre tardive des protocoles antiracistes pendant le match.



