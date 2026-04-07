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La FIFA ouvre une procédure disciplinaire à l'encontre de la Fédération espagnole de football à la suite d'incidents racistes survenus lors d'un match amical en Égypte
Mesures disciplinaires et chants islamophobes
L'instance dirigeante du football mondial a décidé de prendre des mesures fermes après que des chants antimusulmans « intolérables » ont été entendus tout au long de la rencontre.
Selon certaines informations, le chant « celui qui ne saute pas est musulman » a été répété à au moins quatre reprises, suscitant une condamnation immédiate de la part des joueurs et des officiels.
La star du FC Barcelone, Lamine Yamal, a condamné les auteurs de ces propos « ignorants » et « racistes », bien que ces insultes ne lui aient pas été spécifiquement adressées.
Les autorités locales ont déjà été mobilisées, la police catalane ayant ouvert une enquête sur ces événements. Le gouvernement espagnol a également porté l'affaire devant le parquet afin de déterminer si les lois sur les crimes de haine ont été enfreintes. L'enquête de la FIFA se concentrera sur l'incapacité de la RFEF à maintenir l'ordre et sur la mise en œuvre tardive des protocoles antiracistes pendant le match.
- AFP
Retard dans le protocole et tensions internes
La RFEF a essuyé des critiques pour sa gestion de la situation à l'intérieur du stade. Bien que trois incidents distincts de chants offensants se soient produits au cours de la première mi-temps, le protocole antiracisme n'a été déclenché qu'à la mi-temps. Ce n'est qu'à ce moment-là que des messages ont été affichés sur les écrans géants et que des annonces ont été diffusées par haut-parleurs pour demander aux supporters de cesser leurs insultes.
L'ambiance dans la loge d'honneur serait devenue extrêmement tendue à mesure que la gravité de la situation apparaissait clairement. Berni Alvarez, secrétaire aux sports du gouvernement catalan, était tellement indigné par l'absence de réaction immédiate qu'il a menacé de quitter le stade et a même suggéré que le match soit suspendu.
Le retard pris dans l'application des directives établies par la FIFA concernant les comportements discriminatoires devrait constituer un élément clé de la procédure disciplinaire.
Une longue liste de comportements répréhensibles
Le rapport officiel du match rédigé par la RFEF dresse un tableau sombre des événements qui se sont déroulés ce soir-là au stade RCDE. Au-delà des slogans islamophobes, les supporters ont également pris pour cible le gardien de but espagnol Joan Garcia en l'insultant et ont proféré des propos injurieux à caractère politique à l'encontre du Premier ministre Pedro Sánchez. De plus, des chants tels que « L'Espagne est catholique, pas musulmane » ont été relevés par des observateurs, soulignant encore davantage le caractère discriminatoire du comportement de la foule.
Il pourrait être possible d'identifier les personnes impliquées, car les billets pour ce match amical international ont été émis sur une base nominative, l'achat nécessitant une pièce d'identité.
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Un test difficile avant la Coupe du monde
Le match amical entre l'Espagne et l'Égypte s'est soldé par un match nul et vierge, alors que les deux équipes se préparent pour la Coupe du monde. Les champions d'Europe évolueront dans le groupe H, où ils affronteront l'Uruguay, l'Arabie saoudite et le Cap-Vert.
De leur côté, les Pharaons, qui participent à leur quatrième Coupe du monde, sont dans le groupe G avec la Belgique, la Nouvelle-Zélande et l'Iran.