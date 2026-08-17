Getty Images
Traduit par
La FIFA licencie son directeur des opérations Kevin Lamour après qu’il a critiqué les plans de Gianni Infantino visant à vendre une partie de la Coupe du monde à des investisseurs
Des tensions internes entraînent un départ très médiatisé
La hiérarchie de la FIFA a été secouée par le départ soudain du directeur des opérations Lamour, qui a quitté son poste après une rupture totale de sa relation de travail avec le président Infantino.
Ce départ, confirmé le 17 août 2026, fait suite à une série de déclarations explosives dans lesquelles Lamour a accusé la direction de l’instance d’un manque de transparence. Le différend porte sur le projet FIFA Forward Enterprise (FFE), désormais abandonné, qui visait à transformer la manière dont le tournoi de football le plus prestigieux au monde est financé et géré.
Dans un communiqué officiel sur la situation, un porte-parole de l’instance a confirmé la nouvelle aux médias, en déclarant : « La FIFA peut confirmer que la relation de travail entre la FIFA et Kevin Lamour en tant que directeur des opérations de la FIFA a pris fin le 17 août 2026. La FIFA remercie Kevin pour ses deux années de service et lui souhaite le meilleur pour l’avenir. Aucun autre commentaire ne sera fait sur cette affaire. »
- Getty Images Sport
Accusations de tromperie autour des projets pour la Coupe du monde
L’élément déclencheur de cette rupture au sein de la direction a été la décision de Lamour de s’exprimer auprès d’Associated Press fin juillet, où il a fait part de vives inquiétudes au sujet du projet FFE. Lamour a affirmé que le président n’avait pas été totalement honnête avec les employés de l’organisation concernant les implications de l’accord.
Il a affirmé que le personnel avait été « trompé » par Infantino au sujet du plan FFE, qui aurait vu l’instance dirigeante du football mondial mettre à disposition des parts de la Coupe du monde pour des investissements privés.
Lamour n’a pas mâché ses mots dans son évaluation du style de gouvernance qui domine actuellement le siège de la FIFA à Zurich. Il a déclaré à l’AP : « C’est le projet d’une seule personne. Non seulement ce projet ne doit pas voir le jour… mais le moment est désormais venu pour les dirigeants politiques du football de se poser les bonnes questions et de prendre les bonnes décisions. »
Ces propos ont été largement interprétés comme une remise en cause directe de l’autorité d’Infantino, créant une situation intenable pour le Français au sein de l’équipe dirigeante. Lamour était parfaitement conscient des risques professionnels liés à sa défiance publique, ajoutant : « Si cela signifie que je perds mon poste, qu’il en soit ainsi. »
L’effondrement de l’accord d’investissement de 4,2 milliards de dollars
Au cœur de la controverse se trouvait une énorme proposition financière qui aurait fondamentalement modifié la structure de l’instance dirigeante mondiale du football. En juillet, la FIFA a annoncé son intention de vendre une part minoritaire significative dans une nouvelle entité qu’elle, en tant qu’organisation à but non lucratif, prévoyait de créer pour gérer ses principales compétitions, telles que les Coupes du monde et les Coupes du monde des clubs. Le plan prévoyait la vente d’une participation de 20 % dans cette nouvelle branche commerciale à un groupe d’investisseurs.
L’accord proposé a finalement été abandonné après un violent retour de bâton de la part de diverses parties prenantes du football, qui craignaient une perte de contrôle sur l’actif le plus précieux du football. Cependant, les dégâts internes au sein de la FIFA étaient déjà faits.
- Getty Images
Un héritage de service s’achève dans la discorde
Lamour était un vétéran du monde de l'administration du football, ayant auparavant travaillé aux côtés d'Infantino durant leur passage à l'UEFA. Il a rejoint l'instance européenne en 2007, grimpant finalement jusqu'au poste de secrétaire général adjoint avant de rejoindre la FIFA en novembre 2024.
Durant son mandat en tant que directeur des opérations, il s'est vu attribuer la gestion de relations complexes avec les parties prenantes ainsi que la livraison de plusieurs projets d'infrastructure clés. Son départ soudain marque la fin d'un partenariat professionnel de longue date qui s'étendait sur près de deux décennies au sein des deux organisations les plus puissantes de ce sport.
Le caractère définitif de son départ a été communiqué à l'ensemble du personnel de la FIFA par le secrétaire général Mattias Grafstrom par e-mail. Dans la note interne, Grafstrom a indiqué que la décision avait été prise après une « réflexion approfondie » et a exprimé sa gratitude pour le travail de Lamour sur les opérations quotidiennes.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles