La hiérarchie de la FIFA a été secouée par le départ soudain du directeur des opérations Lamour, qui a quitté son poste après une rupture totale de sa relation de travail avec le président Infantino.

Ce départ, confirmé le 17 août 2026, fait suite à une série de déclarations explosives dans lesquelles Lamour a accusé la direction de l’instance d’un manque de transparence. Le différend porte sur le projet FIFA Forward Enterprise (FFE), désormais abandonné, qui visait à transformer la manière dont le tournoi de football le plus prestigieux au monde est financé et géré.

Dans un communiqué officiel sur la situation, un porte-parole de l’instance a confirmé la nouvelle aux médias, en déclarant : « La FIFA peut confirmer que la relation de travail entre la FIFA et Kevin Lamour en tant que directeur des opérations de la FIFA a pris fin le 17 août 2026. La FIFA remercie Kevin pour ses deux années de service et lui souhaite le meilleur pour l’avenir. Aucun autre commentaire ne sera fait sur cette affaire. »