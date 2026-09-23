Dans une initiative majeure visant à renforcer le football de base au Moyen-Orient, la FIFA a dévoilé deux mini-terrains ultramodernes dans la région de Palestine. Ces nouvelles installations sont situées à Marah Rabah, au sud de Bethléem, et à Qusin, dans la partie nord de la Cisjordanie. Le projet représente un effort commun entre l’instance dirigeante du football mondial et la Fédération palestinienne de football, avec un soutien financier crucial apporté par le Département fédéral suisse des affaires étrangères.

Le timing de ces inaugurations est particulièrement pertinent, alors que de nombreuses communautés en Cisjordanie font actuellement face à d’importants obstacles pour accéder à l’éducation, aux services sociaux et au sport organisé. En mettant à disposition ces espaces dédiés, la FIFA entend faire en sorte que le beau jeu reste accessible à la prochaine génération de talents palestiniens. L’une des installations a été stratégiquement implantée dans la zone de Thaher Al Thour, juste en face du lycée pour filles de Marah Rabah, tandis que l’autre se trouve dans le nord-ouest de Qusin.