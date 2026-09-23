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La FIFA lance de nouvelles arènes de football en Palestine afin d’offrir des espaces sûrs aux jeunes en Cisjordanie
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Transformer les communautés locales grâce à l’initiative FIFA Arena
Dans une initiative majeure visant à renforcer le football de base au Moyen-Orient, la FIFA a dévoilé deux mini-terrains ultramodernes dans la région de Palestine. Ces nouvelles installations sont situées à Marah Rabah, au sud de Bethléem, et à Qusin, dans la partie nord de la Cisjordanie. Le projet représente un effort commun entre l’instance dirigeante du football mondial et la Fédération palestinienne de football, avec un soutien financier crucial apporté par le Département fédéral suisse des affaires étrangères.
Le timing de ces inaugurations est particulièrement pertinent, alors que de nombreuses communautés en Cisjordanie font actuellement face à d’importants obstacles pour accéder à l’éducation, aux services sociaux et au sport organisé. En mettant à disposition ces espaces dédiés, la FIFA entend faire en sorte que le beau jeu reste accessible à la prochaine génération de talents palestiniens. L’une des installations a été stratégiquement implantée dans la zone de Thaher Al Thour, juste en face du lycée pour filles de Marah Rabah, tandis que l’autre se trouve dans le nord-ouest de Qusin.
La Kids Cup Unite for Peace lance une nouvelle ère
Pour célébrer l’inauguration de ces installations, la FIFA a organisé la « Unite for Peace: Kids’ Cup », un tournoi de jeunes qui a déjà commencé à transformer ces terrains en centres d’activité. La compétition réunit 14 équipes palestiniennes locales, rassemblant environ 160 enfants pour concourir et développer leurs compétences. Le format de l’épreuve comprend une phase de groupes traditionnelle suivie de tours à élimination directe, avec notamment des quarts de finale et des demi-finales, avant de déboucher sur une grande finale. Au-delà des matches de compétition, le tournoi intègre diverses activités footballistiques axées sur la communauté, conçues pour mobiliser les habitants des villages et villes environnants dans l’esprit du sport.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large de la campagne « FIFA Unite for Peace », qui s’appuie sur la popularité mondiale du football pour transmettre des valeurs essentielles de la vie telles que le travail d’équipe, le respect mutuel et le fair-play. Plutôt que de servir de simples monuments cérémoniels, ces terrains sont mis à un usage pratique immédiat. Le tournoi sert de projet pilote pour montrer comment les installations seront utilisées tout au long de l’année, afin qu’elles ne restent pas inutilisées. La cérémonie officielle d’inauguration est prévue pour le 25 septembre, date à laquelle aura également lieu la remise du trophée aux jeunes participants qui ont pris part à cette semaine inaugurale de compétition.
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Infantino souligne le pouvoir du football dans les moments difficiles
Le président de la FIFA, Gianni Infantino, s’est exprimé sur l’importance de ces avancées, en soulignant l’impact social que le football peut avoir lorsque des facteurs politiques ou environnementaux perturbent la vie quotidienne. Le président de la FIFA a noté que le véritable succès de ces projets ne se trouve pas dans leur construction, mais dans leur utilité quotidienne pour les jeunes.
« La valeur de ces installations FIFA Arena sera mesurée par ce qui se passe sur les terrains, jour après jour », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino. « Pour les enfants vivant dans des communautés où la vie est souvent perturbée par des restrictions et l’incertitude, avoir un endroit où ils peuvent jouer au football, retrouver leurs amis et participer à un sport organisé est plus important que jamais. Alors que nous célébrons la Journée internationale de la paix, nous espérons en particulier que ces FIFA Arenas serviront leurs communautés pendant de nombreuses années. » Cette déclaration reflète l’engagement de la FIFA envers sa mission « Football Unites the World », garantissant que l’instance dirigeante du football reste active dans les régions où le développement des infrastructures peut offrir le plus grand retour social.
Construire un héritage durable pour le football palestinien
L’introduction de ces mini-terrains constitue un élément clé du programme FIFA Arena au sens large, une initiative internationale consacrée à la création d’environnements de football durables et sûrs au sein de communautés diverses. Dans le cadre de ce programme, les communautés palestiniennes locales reçoivent également des équipements de football essentiels afin de permettre la poursuite des entraînements et de la pratique organisée bien après la fin du tournoi initial. L’objectif est de laisser une empreinte durable qui soutienne les objectifs de développement à long terme de la Fédération palestinienne de football, en offrant une plateforme pérenne pour identifier et accompagner de jeunes joueurs et joueuses dans l’ensemble de la région.
L’inauguration de ces sites à Marah Rabah et Qusin marque une étape majeure pour le projet FIFA Arena, qui a récemment connu des lancements similaires en Amérique du Sud et en Amérique du Nord. En mettant l’accent sur des surfaces de haute qualité, résistantes aux intempéries, et sur des emplacements accessibles, la FIFA veille à ce que ces terrains puissent résister à une utilisation intensive.
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