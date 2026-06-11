La FIFA interdit un motif controversé : Haïti doit changer de maillot avant le coup d’envoi de la Coupe du monde

Haïti disputera dimanche à 3h00 (heure d’Europe centrale) son premier match de Coupe du monde depuis 52 ans, face à l’Écosse, sur la pelouse de Boston. Dans le groupe C, cet outsider caribéen défiera aussi le Brésil, quintuple champion du monde, et le Maroc, champion d’Afrique en titre.

« Nous savons que les gens ont peut-être une mauvaise image de notre pays, qu’il connaît de nombreux problèmes, mais cela fera tellement de bien au pays, à la population et à ma famille », a déclaré le milieu de terrain Jean-Ricner Bellegarde à l’AFP avant le coup d’envoi. Le gardien Josué Duverger, qui évolue au FC Cosmos Koblenz (Oberliga), fait également partie de la sélection haïtienne composée de 26 joueurs.