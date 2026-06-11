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Haiti TrikotGetty Images

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La FIFA interdit un motif controversé : Haïti doit changer de maillot avant le coup d’envoi de la Coupe du monde

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Haïti vs Écosse
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Changement de maillot avant même le coup d’envoi : Haïti doit modifier son design avant sa rencontre d’ouverture de la Coupe du monde contre l’Écosse, dimanche. La FIFA a interdit au dernier moment la scène de guerre imprimée sur le maillot bleu.

Le maillot arborait une illustration de la bataille de Vertières de 1803, qui a permis à Haïti d'accéder à l'indépendance. L'équipe avait déjà porté ce maillot lors de deux matchs de préparation en Floride avant que la FIFA n'intervienne.

  • Le fabricant colombien Saeta a annoncé avoir modifié le maillot pour qu’il respecte la réglementation. Selon l’entreprise, le modèle d’origine ne constituait pas une prise de position politique, mais voulait simplement rendre hommage aux hommes et aux femmes qui se battent chaque jour pour l’avenir d’Haïti.

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  • « Conscients que l’opinion publique peut parfois avoir une image négative de notre pays, nous restons concentrés sur notre jeu. »

    Haïti disputera dimanche à 3h00 (heure d’Europe centrale) son premier match de Coupe du monde depuis 52 ans, face à l’Écosse, sur la pelouse de Boston. Dans le groupe C, cet outsider caribéen défiera aussi le Brésil, quintuple champion du monde, et le Maroc, champion d’Afrique en titre.

    « Nous savons que les gens ont peut-être une mauvaise image de notre pays, qu’il connaît de nombreux problèmes, mais cela fera tellement de bien au pays, à la population et à ma famille », a déclaré le milieu de terrain Jean-Ricner Bellegarde à l’AFP avant le coup d’envoi. Le gardien Josué Duverger, qui évolue au FC Cosmos Koblenz (Oberliga), fait également partie de la sélection haïtienne composée de 26 joueurs.

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