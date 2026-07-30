« La FIFA existe uniquement pour faire du profit » : le responsable des transferts du Bayern Munich « honteux » de l'idée de Coupe du monde de Gianni Infantino

S'exprimant mercredi, le dirigeant de 52 ans n'a pas retenu ses émotions concernant l'orientation prise par l'instance dirigeante. « Je suis honteux que nous discutions ne serait-ce que de telles idées dans le football. Le football ne nous appartient pas », a déclaré Eberl, cité par Sky Sport. « J'ai le sentiment que la FIFA existe uniquement pour faire du profit. Cela me dégoûte. »

Les frictions entre la FIFA et les acteurs européens ont atteint un tel point d'ébullition que les informations évoquant un boycott de la Coupe du monde par des nations membres de l'UEFA commencent à se faire de plus en plus insistantes. Eberl, qui occupe un poste d'une immense influence à l'Allianz Arena, a indiqué qu'il soutiendrait pleinement une position européenne unifiée contre le modèle d'investissement d'Infantino. « Alors je serais effectivement favorable à ce que nous, en tant qu'Europe, adoptions une position ferme et disions : non, nous ne participerons pas », a-t-il ajouté.