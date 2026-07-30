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« La FIFA existe uniquement pour faire du profit » : le responsable des transferts du Bayern Munich « honteux » de l'idée de Coupe du monde de Gianni Infantino
Eberl s’en prend à la cupidité de la FIFA
Le paysage du football international est secoué par un véritable séisme, alors qu’Eberl, le directeur sportif du Bayern, est le dernier en date à formuler une critique virulente des stratégies commerciales proposées par la FIFA. La controverse porte sur la vision ambitieuse d’Infantino, qui consiste à vendre des parts de la Coupe du monde à des sociétés d’investissement privées par le biais d’une entité nouvellement créée.
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La proposition de la FIFA « dégoûte » Eberl
S'exprimant mercredi, le dirigeant de 52 ans n'a pas retenu ses émotions concernant l'orientation prise par l'instance dirigeante. « Je suis honteux que nous discutions ne serait-ce que de telles idées dans le football. Le football ne nous appartient pas », a déclaré Eberl, cité par Sky Sport. « J'ai le sentiment que la FIFA existe uniquement pour faire du profit. Cela me dégoûte. »
Les frictions entre la FIFA et les acteurs européens ont atteint un tel point d'ébullition que les informations évoquant un boycott de la Coupe du monde par des nations membres de l'UEFA commencent à se faire de plus en plus insistantes. Eberl, qui occupe un poste d'une immense influence à l'Allianz Arena, a indiqué qu'il soutiendrait pleinement une position européenne unifiée contre le modèle d'investissement d'Infantino. « Alors je serais effectivement favorable à ce que nous, en tant qu'Europe, adoptions une position ferme et disions : non, nous ne participerons pas », a-t-il ajouté.
Sammer met en garde contre des risques pour l’intégrité
Si la rhétorique d’Eberl était explosive, d’autres figures importantes du football allemand ont livré des points de vue plus mesurés, mais tout aussi préoccupés. Matthias Sammer, l’ancien joueur légendaire et actuel conseiller du Borussia Dortmund, a reconnu le délicat exercice d’équilibriste auquel Infantino est confronté dans la gouvernance moderne. Cependant, même le vétéran Sammer a averti que la « crédibilité émotionnelle » du beau jeu est mise en jeu dans la quête de retours financiers plus importants pour l’organisation mondiale.
« Gianni Infantino doit d’abord réussir à satisfaire tout le monde. C’est son travail et celui de la FIFA. C’est toujours une ligne de crête », a déclaré Sammer. Malgré cette vision nuancée, sa principale préoccupation reste les piliers fondamentaux du jeu. Il a ajouté qu’il voyait un « danger lorsque l’intégrité du jeu est compromise ».
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L’ultimatum d’Infantino
Malgré la polémique, Infantino poursuit son projet en maintenant un calendrier strict, avec une date limite fixée en septembre pour que les associations membres approuvent l’accord. L’incitation est la perspective d’une manne de plusieurs millions pour chaque fédération, mais les instances dirigeantes en Europe restent sceptiques quant à l’impact à long terme sur l’intégrité du jeu.
Pour Eberl et la direction du Bayern Munich, les bénéfices financiers ne compensent pas le coût pour l’identité du sport. L’attention se tourne désormais vers les prochaines réunions de l’UEFA, où les fédérations décideront soit de s’aligner, soit de provoquer une rupture historique avec la FIFA.
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