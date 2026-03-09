AFP
La FIFA exhortée à reporter le match de barrage de la Coupe du monde de l'Irak au Mexique, alors que l'escalade du conflit avec l'Iran entraîne des problèmes de visa et de déplacement
Arnold lance un appel désespéré à la FIFA
L'espace aérien irakien étant fermé jusqu'au 1er avril en raison de l'intensification du conflit, l'équipe d'Arnold, composée principalement de stars du championnat national, est actuellement dans l'impossibilité de se réunir ou de voyager. « Aidez-nous à organiser ce match, car nous avons actuellement beaucoup de mal à faire sortir nos joueurs d'Irak », a déclaré Arnold, ancien entraîneur de l'équipe nationale australienne, à l'Australian Associated Press.
Le chaos lié aux visas et aux voyages interrompt les préparatifs
La situation a été encore compliquée par la fermeture des ambassades étrangères dans la région, qui a empêché les joueurs d'obtenir les visas nécessaires pour participer au tournoi de barrage au Mexique. De plus, Arnold lui-même est actuellement bloqué aux Émirats arabes unis, le conflit continuant à perturber les déplacements à travers le Moyen-Orient. Ces obstacles insurmontables ont déjà contraint à reporter un stage d'entraînement à Houston, laissant les préparatifs de l'équipe en lambeaux.
Le tacticien australien a fermement déclaré qu'il n'était pas envisageable d'aligner une équipe improvisée composée uniquement de joueurs évoluant dans des clubs étrangers pour un match aussi important. « Ce ne serait pas notre meilleure équipe, et nous avons besoin de notre meilleure équipe pour le match le plus important du pays depuis 40 ans », a-t-il déclaré.
Proposer un report stratégique
Afin de trouver une solution, Arnold a proposé de reporter stratégiquement le calendrier des barrages, ce qui permettrait de disputer les matchs préliminaires tout en repoussant la dernière épreuve. « À mon avis, si la FIFA reportait le match, cela nous donnerait le temps de nous préparer correctement », a déclaré Arnold. « Cela donnerait également plus de temps à la FIFA pour décider de la position de l'Iran. »
L'entraîneur suggère que le report du match de barrage final à une semaine avant le début de la Coupe du monde permettrait de clarifier la situation géopolitique générale. « Si l'Iran se retire, nous participerons à la Coupe du monde, ce qui donnerait aux Émirats arabes unis, que nous avons battus lors des qualifications, la possibilité de se préparer pour affronter la Bolivie ou le Suriname », a ajouté le manager, soulignant la possibilité d'un remaniement des participants au tournoi.
À la poursuite d'un rêve historique
La Fédération irakienne de football travaillerait sans relâche en coulisses pour surmonter la crise, mais elle a besoin d'une réponse rapide de la FIFA pour pouvoir planifier ses prochaines étapes. « Le président de notre fédération, Adnan Dirjal, travaille sans relâche pour planifier et préparer la réalisation du rêve de tous les Irakiens. Nous avons donc besoin que cette décision soit prise rapidement », a conclu Arnold, soulignant l'enjeu émotionnel pour la nation.
Alors que le conflit au Moyen-Orient continue d'avoir un impact sur le calendrier sportif mondial, tous les regards sont désormais tournés vers Zurich pour voir si l'instance dirigeante accordera la prolongation. Pour une nation qui a attendu quatre décennies pour revenir sur la scène mondiale, la perspective d'être refusée pour des raisons logistiques plutôt que pour ses performances sur le terrain serait une pilule difficile à avaler.
