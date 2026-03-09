La FIFA exhortée à reporter le match de barrage de la Coupe du monde de l'Irak au Mexique, alors que l'escalade du conflit avec l'Iran entraîne des problèmes de visa et de déplacement

La situation a été encore compliquée par la fermeture des ambassades étrangères dans la région, qui a empêché les joueurs d'obtenir les visas nécessaires pour participer au tournoi de barrage au Mexique. De plus, Arnold lui-même est actuellement bloqué aux Émirats arabes unis, le conflit continuant à perturber les déplacements à travers le Moyen-Orient. Ces obstacles insurmontables ont déjà contraint à reporter un stage d'entraînement à Houston, laissant les préparatifs de l'équipe en lambeaux.

Le tacticien australien a fermement déclaré qu'il n'était pas envisageable d'aligner une équipe improvisée composée uniquement de joueurs évoluant dans des clubs étrangers pour un match aussi important. « Ce ne serait pas notre meilleure équipe, et nous avons besoin de notre meilleure équipe pour le match le plus important du pays depuis 40 ans », a-t-il déclaré.