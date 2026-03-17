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La FIFA et YouTube annoncent un accord pour la Coupe du monde visant à diffuser les 10 premières minutes des matchs afin d'attirer davantage de jeunes téléspectateurs
Une approche axée sur le numérique pour 2026
Dans le but d'attirer l'attention de la génération Z et des jeunes téléspectateurs, la FIFA a dévoilé ce qu'elle qualifie de « partenariat révolutionnaire » avec YouTube.
Cette collaboration permettra aux diffuseurs détenant les droits de retransmettre des extraits de matchs en direct directement sur la plateforme pendant le tournoi, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.
Le cœur de la stratégie consiste à encourager les détenteurs de droits à diffuser les 10 premières minutes des matchs en direct sur YouTube, rapporte l'Associated Press. Cette approche « d'avant-goût » vise à captiver les spectateurs dès le début, puis à les rediriger vers les chaînes de télévision traditionnelles ou les applications de streaming officielles pour qu'ils regardent le reste de la compétition, qui compte 104 matchs.
- Getty
Diffusion en direct de l'intégralité du match et accès aux archives
Au-delà des premières minutes des matchs, cet accord ouvre la voie à une couverture plus étendue sur la plateforme. La FIFA a déclaré que les diffuseurs « pourront diffuser en intégralité un certain nombre de matchs sur leur chaîne YouTube, afin de capter l’attention d’un public mondial et de promouvoir les différents canaux sur lesquels suivre le reste de la compétition ». Cette flexibilité devrait considérablement accroître la portée du tournoi dans les régions où les abonnements au câble traditionnel sont en déclin.
La nostalgie jouera également un rôle majeur dans ce partenariat. La FIFA s'est engagée à partager une partie importante de ses prestigieuses archives de la Coupe du monde sur YouTube, notamment « des matchs complets des éditions précédentes et de nombreux autres moments emblématiques de l'histoire de ce sport », garantissant ainsi que la plateforme devienne une plaque tournante tant pour les mises à jour en direct que pour les plongées historiques.
Un accès sans précédent pour les créateurs de contenu
S'appuyant sur la collaboration nouée lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar – où YouTube figurait parmi les sponsors de second rang –, l'édition 2026 verra une intégration encore plus poussée des personnalités numériques indépendantes. La FIFA a confirmé qu'elle accorderait « à un groupe international de créateurs YouTube un accès sans précédent » pendant ce tournoi élargi, afin de capturer des contenus en coulisses qui ne sont généralement pas diffusés lors des retransmissions classiques.
En invitant des influenceurs dans les stades et les camps d'entraînement, l'instance dirigeante du football mondial espère créer une expérience plus immersive. L'objectif est d'aller au-delà des 90 minutes sur le terrain et de proposer un flux de contenu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui corresponde aux habitudes des fans adeptes du mobile qui suivent le football via les temps forts sur les réseaux sociaux et les vlogs.
- AFP
Élargir la portée mondiale de la Coupe du monde
Bien que les modalités financières de l'accord n'aient pas été divulguées, l'intérêt stratégique pour la FIFA est évident, celle-ci cherchant à maximiser le potentiel commercial de la toute première Coupe du monde à 48 équipes. En abaissant les barrières d'accès grâce à YouTube, la FIFA mise sur le fait que cette accessibilité accrue se traduira par un engagement global plus fort et une fidélité à long terme à la marque parmi la prochaine génération de supporters de football.
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