La FIFA et YouTube annoncent un accord pour la Coupe du monde visant à diffuser les 10 premières minutes des matchs afin d'attirer davantage de jeunes téléspectateurs

Dans le but d'attirer l'attention de la génération Z et des jeunes téléspectateurs, la FIFA a dévoilé ce qu'elle qualifie de « partenariat révolutionnaire » avec YouTube.

Cette collaboration permettra aux diffuseurs détenant les droits de retransmettre des extraits de matchs en direct directement sur la plateforme pendant le tournoi, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet.

Le cœur de la stratégie consiste à encourager les détenteurs de droits à diffuser les 10 premières minutes des matchs en direct sur YouTube, rapporte l'Associated Press. Cette approche « d'avant-goût » vise à captiver les spectateurs dès le début, puis à les rediriger vers les chaînes de télévision traditionnelles ou les applications de streaming officielles pour qu'ils regardent le reste de la compétition, qui compte 104 matchs.