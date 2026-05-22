Selon le journal espagnol As, la FIFA étudierait un élargissement de la Coupe du monde. L’idée, initialement proposée par la CONMEBOL, vise à offrir à davantage de petites nations la chance de disputer le plus grand tournoi footballistique. Si le projet a d’abord peu intéressé, il rallie désormais de nouveaux soutiens au sein des fédérations et fait l’objet de discussions au sein de l’instance mondiale.
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La FIFA envisagerait déjà d’élargir drastiquement le nombre de participants pour la Coupe du monde 2030
Entre 1998 et 2022, la Coupe du monde a réuni 32 nations à chaque édition. Lors du prochain tournoi, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, 48 sélections participeront pour la première fois à la phase finale. Parmi elles figurent les nouveaux venus Cap-Vert, Curaçao, Jordanie et Ouzbékistan, ainsi que Haïti, l’Irak et la République démocratique du Congo, de retour après une longue absence.
En conséquence, outre les deux premiers de chaque groupe, certains troisièmes se qualifieront désormais pour la phase à élimination directe. Le rapport ne mentionne pas le format envisageable pour un tournoi à 66 équipes, et la FIFA, qui compte actuellement 211 membres, n’a pas encore communiqué sur ce point.
Coupe du monde 2030 : des rencontres seront également disputées en Argentine, en Uruguay et au Paraguay.
À ce stade, la Coupe du Monde 2030 doit toujours réunir 48 sélections. Outre les trois pays organisateurs (Espagne, Portugal et Maroc), une rencontre serait disputée à Buenos Aires (Argentine), Montevideo (Uruguay) et Asunción (Paraguay), trois nations de la CONMEBOL sud-américaine qui a proposé, rappelons-le, un format élargi à 66 sélections. On peut supposer que ces fédérations espèrent ainsi obtenir davantage de rencontres en cas d’élargissement futur de la compétition.
La Coupe du monde 2026, organisée en Amérique du Nord, s’ouvrira le 11 juin à Mexico par le match Mexique-Afrique du Sud et s’achèvera le 19 juillet dans le New Jersey, soit cinq semaines et demie plus tard.