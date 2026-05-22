Entre 1998 et 2022, la Coupe du monde a réuni 32 nations à chaque édition. Lors du prochain tournoi, qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique, 48 sélections participeront pour la première fois à la phase finale. Parmi elles figurent les nouveaux venus Cap-Vert, Curaçao, Jordanie et Ouzbékistan, ainsi que Haïti, l’Irak et la République démocratique du Congo, de retour après une longue absence.

En conséquence, outre les deux premiers de chaque groupe, certains troisièmes se qualifieront désormais pour la phase à élimination directe. Le rapport ne mentionne pas le format envisageable pour un tournoi à 66 équipes, et la FIFA, qui compte actuellement 211 membres, n’a pas encore communiqué sur ce point.