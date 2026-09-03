La FIFA dépose des documents juridiques accusant l’UEFA d’avoir orchestré une campagne de dénigrement contre le président Gianni Infantino

La FIFA a accusé l’UEFA d’avoir lancé une campagne de dénigrement contre elle et Gianni Infantino, après des menaces de poursuites pénales visant son président. Selon un rapport de The Athletic, le différend découle d’un document juridique déposé par l’UEFA aux États-Unis le 28 août.

L’instance dirigeante européenne a allégué qu’Infantino faisait la promotion d’un « prix frauduleusement inférieur au marché à son propre bénéfice » concernant la vente d’une participation de 20 % dans les opérations commerciales de la FIFA pour 4,2 milliards de dollars (3,1 milliards de livres sterling). Le plan, connu sous le nom de proposition FIFA Forward Enterprise (FFE), aurait vu le fonds d’investissement américain Thrive Eternal acquérir une participation majeure dans les compétitions mondiales.