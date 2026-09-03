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La FIFA dépose des documents juridiques accusant l’UEFA d’avoir orchestré une campagne de dénigrement contre le président Gianni Infantino
La bataille juridique s’intensifie autour du plan d’investissement
La FIFA a accusé l’UEFA d’avoir lancé une campagne de dénigrement contre elle et Gianni Infantino, après des menaces de poursuites pénales visant son président. Selon un rapport de The Athletic, le différend découle d’un document juridique déposé par l’UEFA aux États-Unis le 28 août.
L’instance dirigeante européenne a allégué qu’Infantino faisait la promotion d’un « prix frauduleusement inférieur au marché à son propre bénéfice » concernant la vente d’une participation de 20 % dans les opérations commerciales de la FIFA pour 4,2 milliards de dollars (3,1 milliards de livres sterling). Le plan, connu sous le nom de proposition FIFA Forward Enterprise (FFE), aurait vu le fonds d’investissement américain Thrive Eternal acquérir une participation majeure dans les compétitions mondiales.
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La FIFA répond aux allégations
En réponse au dépôt effectué par l’UEFA, la FIFA a déposé mardi à New York une requête en intervention, demandant à ce que la demande soit rejetée. Dans sa réponse juridique, la FIFA a vivement critiqué Aleksander Ceferin et son organisation. « Si ces demandes se présentent comme des actes de procédure avec intitulés et numéros de dossier, elles ne sont guère plus que des communiqués de presse venant encore alimenter la campagne de dénigrement de l’UEFA contre la FIFA et sa direction », indique le dépôt. La FIFA a également soutenu que l’UEFA avait bloqué la FFE uniquement pour empêcher les petites nations d’acquérir une puissance financière et de défier l’élite européenne.
Lutte de pouvoir pour la domination mondiale
L’escalade du conflit met en lumière une profonde fracture politique entre les deux instances dirigeantes. La FIFA allègue que la véritable motivation économique derrière le blocage de l’investissement par l’UEFA était de préserver sa puissance sur le marché mondial. Le document indique : « Si le football se renforce dans le monde en développement, la concurrence mondiale augmente, ce qui réduit à terme la puissance de marché de l’UEFA et offre davantage de concurrence à ses compétitions phares. » La FIFA a également noté que l’UEFA n’a pas l’autorité nécessaire pour engager les poursuites pénales qu’elle a menacé d’intenter en Suisse. Pendant ce temps, Joshua Kushner, dont le fonds d’investissement était impliqué, a publié lundi un communiqué affirmant qu’ils « n’avaient pas su apprécier les dynamiques politiques du football mondial ».
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Quelle suite pour les instances dirigeantes ?
La FIFA et l’UEFA se préparent désormais à une longue bataille judiciaire devant les tribunaux américains. La proposition de la FFE ayant été officiellement abandonnée, l’attention se portera sur la manière dont un juge traitera les demandes de divulgation impliquant Infantino et les investisseurs américains. L’intense rivalité entre Infantino et Ceferin devrait dominer le paysage politique alors que les deux organisations se préparent pour les prochains tournois internationaux.
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