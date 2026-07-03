Le Portugal s'est qualifié après que l'égalisation de la Croatie dans le temps additionnel a été annulée à la suite d'une consultation du VAR. Gonçalo Ramos semblait avoir scellé la victoire en donnant l'avantage 2-1 au Portugal d'une tête à la quatrième minute du temps additionnel, avant que Josko Gvardiol ne trouve le chemin des filets neuf minutes plus tard, déclenchant ainsi la liesse croate.

L’arbitre Espen Eskas, alerté par la technologie « Connected Ball », a visionné les images et constaté un léger contact de Matanovic, probablement avec ses cheveux, sur le centre d’Ivan Perišić.

Ce contact, invisible sur les images télévisées, plaçait Pasalic en position de hors-jeu au moment de sa passe décisive à Gvardiol. Le but a donc été annulé, préservant l’avance du Portugal et éteignant les espoirs croates.