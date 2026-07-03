Le Portugal s'est qualifié après que l'égalisation de la Croatie dans le temps additionnel a été annulée à la suite d'une intervention du VAR. Gonçalo Ramos semblait avoir offert la victoire au Portugal d'une tête à la quatrième minute du temps additionnel, redonnant l'avantage aux siens (2-1), avant que Josko Gvardiol ne trouve le chemin des filets neuf minutes plus tard, déclenchant la liesse croate.

L’arbitre Espen Eskas, alerté par la technologie « Connected Ball », a visionné les images et constaté un léger contact de Matanovic sur le centre d’Ivan Perišić, rendant Mario Pašalić hors-jeu avant sa passe décisive pour Gvardiol.

Ce contact, imperceptible à l’œil nu sur les images télévisées, plaçait Pasalic en position de hors-jeu au moment de sa passe décisive à Gvardiol. Le but a donc été annulé, préservant l’avance du Portugal et éteignant les espoirs croates.