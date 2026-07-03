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La FIFA défend la décision du VAR d'annuler l'égalisation croate en fin de match pour une faute de main, ce qui a permis au Portugal de se qualifier
Le but inscrit in extremis par la Croatie a été refusé
Le Portugal s'est qualifié après que l'égalisation de la Croatie dans le temps additionnel a été annulée à la suite d'une intervention du VAR. Gonçalo Ramos semblait avoir offert la victoire au Portugal d'une tête à la quatrième minute du temps additionnel, redonnant l'avantage aux siens (2-1), avant que Josko Gvardiol ne trouve le chemin des filets neuf minutes plus tard, déclenchant la liesse croate.
L’arbitre Espen Eskas, alerté par la technologie « Connected Ball », a visionné les images et constaté un léger contact de Matanovic sur le centre d’Ivan Perišić, rendant Mario Pašalić hors-jeu avant sa passe décisive pour Gvardiol.
Ce contact, imperceptible à l’œil nu sur les images télévisées, plaçait Pasalic en position de hors-jeu au moment de sa passe décisive à Gvardiol. Le but a donc été annulé, préservant l’avance du Portugal et éteignant les espoirs croates.
La FIFA a publié un communiqué officiel au sujet de cette décision.
Après la rencontre, la FIFA a publié un communiqué sur X pour expliquer l’annulation du but. L’instance internationale indique que les données transmises par le capteur intégré au ballon officiel Adidas Trionda ont confirmé la touche décisive de Matanović et étayé la décision prise après consultation de la vidéo sur le terrain.
La FIFA a déclaré : « Selon les données fournies par la technologie Connected Ball intégrée au ballon @adidasfootball Trionda, ballon officiel de la @FIFAWorldCup, il a été prouvé qu’un contact a été établi par le Croate n° 20, Igor Matanović, lors de l’action ayant mené au but contre le Portugal, ce qui a permis à l’arbitre de signaler à juste titre un hors-jeu et d’annuler le but. »
La technologie « Connected Ball » s’est révélée décisive.
La décision a été rendue possible par la technologie « Connected Ball ». Bien que le contact ait été trop léger pour être perçu à l’œil nu ou sur les ralentis traditionnels, le capteur intégré au ballon a transmis des données qui ont permis à l’assistance vidéo (VAR) de valider la position de hors-jeu.
Le communiqué ajoute : « Les capteurs IMU intégrés au ballon Trionda détectent le moindre contact, visible pour les téléspectateurs sous la forme d’un “graphe en forme de battement de cœur”, et fournissent aux arbitres un niveau de données sans précédent pour prendre des décisions rapides et précises. »
- AFP
Le Portugal poursuit son parcours tandis que la Croatie quitte le tournoi.
Cette victoire qualifie le Portugal pour les huitièmes de finale, où il défiera l’Espagne lundi au Dallas Stadium. En revanche, le parcours de la Croatie s’arrête net. Une élimination d’autant plus amère pour Luka Modric et ses coéquipiers qu’ils étaient à deux doigts de renverser la vapeur avant que la technologie ne tranche finalement le sort de la rencontre.
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