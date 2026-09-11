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La FIFA confirme des suspensions à vie pour deux anciens dirigeants après un vaste abus de pouvoir et de fonds
Des interdictions à vie prononcées
Selon un rapport de l’Associated Press, les juges de la FIFA ont infligé des suspensions à vie à Cassell et Jaleel pour de graves fautes financières. Cassell, dirigeant historique du football à Montserrat, a été explicitement accusé d’« abus de position, conflits d’intérêts systémiques » et de mauvaise utilisation de fonds de la FIFA.
De son côté, Jaleel, l’ancien président de la fédération des Maldives, a été exclu pour avoir « détourné des fonds du Plan de soutien Covid-19 de la FIFA à son profit personnel ». Pendant la pandémie, la FIFA a mis jusqu’à 1,5 million de dollars à disposition. Cependant, les médias maldiviens ont rapporté que Jaleel a été condamné à 23 ans de prison pour avoir détourné 1,2 million de dollars, argent qu’il aurait utilisé pour acheter des appartements.
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Accusations historiques de corruption
Cassell et sa secrétaire générale, Tandica Hughes, ont plaidé coupable devant un tribunal de Montserrat en avril dans une affaire d’évasion fiscale. Les deux hommes avaient également été poursuivis en 2011 par la commission d’éthique de la FIFA dans le cadre de versements en espèces de 40 000 $ perçus par des dirigeants du football caribéen. Ces paiements étaient liés à Mohamed bin Hammam lors de sa campagne infructueuse pour contester la présidence de Sepp Blatter.
Malgré ces antécédents, Cassell et Hughes ont continué à diriger l’instance du football de Montserrat. Cette organisation doit actuellement recevoir au moins 2 millions de dollars par an sur les bénéfices de la Coupe du monde. En conséquence, la FIFA a mis en place une équipe de gestion d’urgence en février dernier, en évoquant une « crise exceptionnelle et une paralysie institutionnelle » concernant la gestion quotidienne.
Lourdes amendes et suspensions
En plus des interdictions à vie, la FIFA a infligé de lourdes sanctions financières. Cassell a fait l’objet d’accusations supplémentaires pour « conduite affectant l’intégrité physique et mentale de membres du personnel de la (fédération) », ce qui a entraîné une amende de 1 million de francs suisses.
Hughes a été suspendu pour 15 ans pour « avoir tiré profit de transactions irrégulières et les avoir facilitées », et condamné à verser 150 000 francs suisses. En outre, Jaleel a été condamné à payer 1 million de francs suisses. Mohamed Ageel, l’ancien directeur financier des Maldives, a été suspendu pour 10 ans et condamné à une amende de 100 000 francs suisses. La FIFA a déclaré que les accusations visant Ageel concernaient le fait d’« avoir facilité et dissimulé l’utilisation abusive de fonds de la FIFA, utilisé des documents falsifiés et refusé de coopérer » dans le cadre de son enquête éthique.
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Quel avenir pour la FIFA ?
À l’avenir, la FIFA sera confrontée au défi permanent de garantir un contrôle financier strict au sein de toutes ses associations membres afin d’empêcher de nouveaux détournements de fonds. Gianni Infantino avait auparavant affiché une position ferme en déclarant : « Si quelqu’un dans cette salle ou à l’extérieur de cette salle pense encore qu’il peut s’enrichir, qu’il peut abuser du football, j’ai un message clair et fort à lui adresser : quittez le football et quittez le football maintenant. » L’instance dirigeante continuera désormais de s’appuyer sur des équipes de gestion d’urgence pour reconstruire des fédérations fragilisées.
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