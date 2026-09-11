Selon un rapport de l’Associated Press, les juges de la FIFA ont infligé des suspensions à vie à Cassell et Jaleel pour de graves fautes financières. Cassell, dirigeant historique du football à Montserrat, a été explicitement accusé d’« abus de position, conflits d’intérêts systémiques » et de mauvaise utilisation de fonds de la FIFA.

De son côté, Jaleel, l’ancien président de la fédération des Maldives, a été exclu pour avoir « détourné des fonds du Plan de soutien Covid-19 de la FIFA à son profit personnel ». Pendant la pandémie, la FIFA a mis jusqu’à 1,5 million de dollars à disposition. Cependant, les médias maldiviens ont rapporté que Jaleel a été condamné à 23 ans de prison pour avoir détourné 1,2 million de dollars, argent qu’il aurait utilisé pour acheter des appartements.