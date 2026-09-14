En défense, Tapp a été déclaré éligible par ascendance après qu’une vérification a confirmé qu’il n’avait jamais honoré la moindre sélection en équipe A avec l’Australie. Le défenseur central de 1,83 m, âgé de 25 ans, a rejoint JDT en provenance du club australien de Central Coast Mariners lors du mercato estival 2026 et a pris part à quatre des cinq rencontres de championnat cette saison.

La FAM a confirmé l’éligibilité des deux joueurs après avoir reçu une vérification formelle du comité compétent de l’instance dirigeante. Dans un communiqué officiel publié dimanche, la Fédération malaisienne de football a déclaré : « La FAM souhaite informer que la FIFA a confirmé que deux joueurs de JDT, Bergson et Tapp, sont éligibles pour représenter l’équipe nationale de Malaisie. La FAM a reçu cette confirmation après que la FIFA a achevé son examen du statut d’éligibilité des deux joueurs conformément aux règles et règlements en vigueur. »