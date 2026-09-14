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La FIFA autorise Bergson da Silva et Brad Tapp à représenter la Malaisie avant le match de la toute première Coupe de l’ASEAN contre l’Indonésie
Coup d’accélérateur à la naturalisation en Malaisie
Bergson a officiellement été autorisé à représenter l’équipe nationale de Malaisie après avoir rempli le critère de cinq ans de résidence avec le JDT depuis le début de l’année 2021. L’attaquant de 35 ans, né au Brésil, a été le joueur phare de son club, avec un bilan extraordinaire de 198 buts et 35 passes décisives en 193 apparitions toutes compétitions confondues. Sa disponibilité offre un renfort offensif vital à la Malaisie avant ses prochains engagements régionaux.
- AAP
Tapp renforce les options défensives
En défense, Tapp a été déclaré éligible par ascendance après qu’une vérification a confirmé qu’il n’avait jamais honoré la moindre sélection en équipe A avec l’Australie. Le défenseur central de 1,83 m, âgé de 25 ans, a rejoint JDT en provenance du club australien de Central Coast Mariners lors du mercato estival 2026 et a pris part à quatre des cinq rencontres de championnat cette saison.
La FAM a confirmé l’éligibilité des deux joueurs après avoir reçu une vérification formelle du comité compétent de l’instance dirigeante. Dans un communiqué officiel publié dimanche, la Fédération malaisienne de football a déclaré : « La FAM souhaite informer que la FIFA a confirmé que deux joueurs de JDT, Bergson et Tapp, sont éligibles pour représenter l’équipe nationale de Malaisie. La FAM a reçu cette confirmation après que la FIFA a achevé son examen du statut d’éligibilité des deux joueurs conformément aux règles et règlements en vigueur. »
Les cas d’éligibilité restants en attente
La FAM a également confirmé que les dossiers d’éligibilité de deux autres cadres du JDT, l’attaquant argentin Manuel Hidalgo et le défenseur central australien Shane Lowry, étaient toujours à l’étude au siège de la FIFA. L’instance dirigeante a affirmé qu’elle attendait encore un verdict définitif pour savoir si les deux joueurs seront eux aussi autorisés à représenter la sélection nationale. Évoquant le processus d’examen en cours, la FAM a expliqué : « Le statut de deux autres joueurs du JDT, Manuel Hidalgo et Shane Lowry, est toujours dans le processus d’examen et de vérification par la FIFA, et la FAM attend toujours une décision officielle de l’instance dirigeante mondiale. »
- Xinhua
La campagne en Coupe de l’ASEAN commence
L’entraîneur principal par intérim Tan Cheng Hoe, nommé par la FAM en juin 2026 à la suite du départ de Peter Cklamovski pour Salford City, dirigera le groupe lors de la première Coupe de l’ASEAN de la FIFA à Jakarta, du 25 septembre au 5 octobre. La Malaisie a été versée dans le groupe A, avec un calendrier exigeant contre le pays hôte, l’Indonésie, Singapour et le Bangladesh. Ces rencontres cruciales mettront immédiatement à l’épreuve la condition physique de match de Bergson et Tapp ainsi que leur degré de préparation.
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