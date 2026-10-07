Getty Images Sport
Traduit par
La FIFA affirme qu’il n’y a eu aucun problème d’éligibilité pour la RD Congo lors des qualifications ou de la phase finale de la Coupe du monde, tandis que le Nigeria et la Jamaïque évaluent leurs options
La faille révélée au grand jour dans le contrôle de l’éligibilité de Mpasi
La FIFA est au cœur d’une énorme controverse après avoir sciemment autorisé un joueur inéligible à représenter la RD Congo pendant les éliminatoires de la Coupe du monde, selon The New York Times. Le gardien Lionel Mpasi a occupé une place importante chez les Léopards malgré l’absence des formalités nécessaires pour changer sa nationalité sportive de la France.
Le portier de 32 ans du Havre a disputé des matches de qualification cruciaux, notamment des victoires contre le Nigeria et un succès décisif en barrage face à la Jamaïque. Selon le rapport, la FIFA était parfaitement au courant de cette défaillance administrative, mais a choisi de n’imposer aucune sanction sportive, aucune amende ni aucune disqualification.
Mpasi a finalement été titulaire lors des quatre matches de la RD Congo à la Coupe du monde. Il a aidé sa sélection à sortir du groupe K avant qu’elle ne s’incline 2-1 contre l’Angleterre de Thomas Tuchel en seizièmes de finale.
Déclaration de la FIFA
Un porte-parole de la FIFA a déclaré :
« La FIFA peut confirmer qu’il n’y a eu aucun problème d’éligibilité pour les matches de la RD Congo contre la Jamaïque et lors de la Coupe du monde 2026 qui a suivi.
« Comme indiqué, la Commission de discipline de la FIFA a traité une réclamation déposée par la Fédération nigériane de football, qui a été jugée irrecevable. »
- Getty Images Sport
Indignation des nations éliminées
Le Nigeria et la Jamaïque, tous deux éliminés par la RD Congo, ont exprimé leurs inquiétudes. La Fédération nigériane de football a déposé une protestation à ce sujet, que la FIFA affirme avoir été traitée par sa commission de discipline et jugée irrecevable. Les deux fédérations évaluent désormais leurs options.
La Jamaïque a également fait part de profondes inquiétudes concernant l’intégrité du processus de qualification. Les deux fédérations étudient désormais leurs options juridiques, frustrées que les procédures disciplinaires standard aient apparemment été ignorées sur la scène mondiale.
La pression s’intensifie sur le régime d’Infantino
Ce scandale accroît considérablement la pression qui entoure Gianni Infantino à l’approche de la prochaine élection présidentielle de la FIFA. Le dirigeant suisse fait déjà face à une immense pression après les controverses autour des enjeux de la Coupe du monde et l’ingérence de Donald Trump dans l’annulation du carton rouge de Folarin Balogun.
Les dommages financiers et sportifs subis par les nations lésées ont provoqué des menaces d’action en justice. Un responsable de la National Sports Commission (NSC) du Nigeria a déclaré à ESPN : « Rien n’a encore été décidé, mais nous envisagerons sérieusement de demander une compensation à la FIFA pour toutes les pertes économiques que cela a coûté au Nigeria.
« Les revenus que le Nigeria et la NFF auraient perçus en participant à la Coupe du monde, la visibilité dont les joueurs auraient bénéficié, les transferts, les revenus du sponsoring, même le coup de pouce à l’économie nigériane. Nous explorons toutes nos options en tant que pays et rien n’est exclu. »
La Fédération jamaïcaine de football (JFF) a affiché la même frustration dans un communiqué ferme : « La CONCACAF prend très au sérieux les questions d’éligibilité des joueurs et s’attend à ce que les règlements et procédures applicables soient appliqués de manière cohérente et équitable dans toutes les compétitions. Toute préoccupation concernant l’éligibilité d’un joueur, en particulier celles susceptibles d’affecter l’intégrité d’une compétition ou les intérêts de l’une de nos associations membres, doit être examinée en profondeur et traitée par les instances de gouvernance et disciplinaires appropriées de la FIFA, conformément aux règlements établis et au respect de la procédure. »
Pendant ce temps, la FIFA a justifié son inaction concernant la protestation initiale du Nigeria. L’instance dirigeante a indiqué que la plainte avait été rejetée en raison de son dépôt tardif, ajoutant que « les commissions sont autonomes et tranchent les affaires sur la base des règlements applicables et des faits spécifiques qui leur sont présentés ».
- Getty Images
Des batailles juridiques se profilent pour la FIFA
Infantino fait face à quelques mois cruciaux alors qu'il tente désespérément de préserver sa présidence. Alors que l'UEFA mène une campagne vigoureuse pour l'évincer, il a urgemment besoin du soutien des nations africaines lors de l'élection de mars. Ce dernier scandale menace d'aliéner un bloc électoral crucial.
Dans le même temps, la FIFA se prépare à d'éventuelles poursuites judiciaires. Le Nigeria et la Jamaïque finaliseront leurs stratégies juridiques dans les prochaines semaines, en réclamant de lourdes compensations financières. Toute procédure couronnée de succès pourrait contraindre l'instance dirigeante du football mondial à revoir ses protocoles disciplinaires.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles