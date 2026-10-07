Ce scandale accroît considérablement la pression qui entoure Gianni Infantino à l’approche de la prochaine élection présidentielle de la FIFA. Le dirigeant suisse fait déjà face à une immense pression après les controverses autour des enjeux de la Coupe du monde et l’ingérence de Donald Trump dans l’annulation du carton rouge de Folarin Balogun.

Les dommages financiers et sportifs subis par les nations lésées ont provoqué des menaces d’action en justice. Un responsable de la National Sports Commission (NSC) du Nigeria a déclaré à ESPN : « Rien n’a encore été décidé, mais nous envisagerons sérieusement de demander une compensation à la FIFA pour toutes les pertes économiques que cela a coûté au Nigeria.

« Les revenus que le Nigeria et la NFF auraient perçus en participant à la Coupe du monde, la visibilité dont les joueurs auraient bénéficié, les transferts, les revenus du sponsoring, même le coup de pouce à l’économie nigériane. Nous explorons toutes nos options en tant que pays et rien n’est exclu. »

La Fédération jamaïcaine de football (JFF) a affiché la même frustration dans un communiqué ferme : « La CONCACAF prend très au sérieux les questions d’éligibilité des joueurs et s’attend à ce que les règlements et procédures applicables soient appliqués de manière cohérente et équitable dans toutes les compétitions. Toute préoccupation concernant l’éligibilité d’un joueur, en particulier celles susceptibles d’affecter l’intégrité d’une compétition ou les intérêts de l’une de nos associations membres, doit être examinée en profondeur et traitée par les instances de gouvernance et disciplinaires appropriées de la FIFA, conformément aux règlements établis et au respect de la procédure. »

Pendant ce temps, la FIFA a justifié son inaction concernant la protestation initiale du Nigeria. L’instance dirigeante a indiqué que la plainte avait été rejetée en raison de son dépôt tardif, ajoutant que « les commissions sont autonomes et tranchent les affaires sur la base des règlements applicables et des faits spécifiques qui leur sont présentés ».



