La FIFA accuse l’UEFA de « campagne de désinformation » au sujet du projet d’investissement dans la Coupe du monde visant à faire dérailler la campagne de réélection de Gianni Infantino

La FIFA a vigoureusement répondu aux manœuvres juridiques de l’UEFA aux États-Unis, en déposant des documents en réponse devant un tribunal de district de Floride. Le mois dernier, l’UEFA a demandé la communication de preuves concernant le projet désormais abandonné FIFA Forward Enterprise (FFE), menaçant de déposer une plainte pénale en Suisse contre le président de la FIFA, Gianni Infantino. L’UEFA a affirmé qu’Infantino s’était rendu coupable de « mauvaise gestion criminelle » en promouvant une proposition fortement sous-évaluée à des fins personnelles.

L’instance dirigeante du football mondial a balayé ces accusations, reprochant à l’UEFA de mener une « campagne de désinformation » dans le cadre d’une stratégie de harcèlement ciblé. L’équipe juridique de la FIFA insiste sur le fait que l’examen de ce projet d’investissement privé relevait d’un devoir organisationnel strict, et non d’un complot clandestin.

Elle a en outre fait valoir que l’instance européenne avait délibérément mal compris la structuration financière de la proposition FFE. Alors que l’UEFA soutenait que l’opération avait été frauduleusement sous-évaluée à 20 milliards de dollars, la FIFA a rétorqué que ses détracteurs confondaient à tort la valeur des capitaux propres avec la valeur totale de l’entreprise, qui dépassait les 30 milliards de dollars.



