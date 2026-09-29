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La FIFA accuse l’UEFA de « campagne de désinformation » au sujet du projet d’investissement dans la Coupe du monde visant à faire dérailler la campagne de réélection de Gianni Infantino
Bataille juridique autour d’un projet d’investissement pour la Coupe du monde
La FIFA a vigoureusement répondu aux manœuvres juridiques de l’UEFA aux États-Unis, en déposant des documents en réponse devant un tribunal de district de Floride. Le mois dernier, l’UEFA a demandé la communication de preuves concernant le projet désormais abandonné FIFA Forward Enterprise (FFE), menaçant de déposer une plainte pénale en Suisse contre le président de la FIFA, Gianni Infantino. L’UEFA a affirmé qu’Infantino s’était rendu coupable de « mauvaise gestion criminelle » en promouvant une proposition fortement sous-évaluée à des fins personnelles.
L’instance dirigeante du football mondial a balayé ces accusations, reprochant à l’UEFA de mener une « campagne de désinformation » dans le cadre d’une stratégie de harcèlement ciblé. L’équipe juridique de la FIFA insiste sur le fait que l’examen de ce projet d’investissement privé relevait d’un devoir organisationnel strict, et non d’un complot clandestin.
Elle a en outre fait valoir que l’instance européenne avait délibérément mal compris la structuration financière de la proposition FFE. Alors que l’UEFA soutenait que l’opération avait été frauduleusement sous-évaluée à 20 milliards de dollars, la FIFA a rétorqué que ses détracteurs confondaient à tort la valeur des capitaux propres avec la valeur totale de l’entreprise, qui dépassait les 30 milliards de dollars.
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La FIFA riposte aux accusations sur sa valorisation et son éthique
Dans sa réponse devant la justice, la FIFA n’a pas mâché ses mots, condamnant les tentatives de l’UEFA d’obtenir des documents sensibles. Elle a fustigé la requête, qui contient selon elle « de nombreuses déclarations fausses ou trompeuses sur la FIFA et Infantino ».
« Sans le moindre fondement, l’UEFA suggère que M. Infantino a cherché à tirer un profit personnel de la proposition de la FFE », a déclaré la FIFA dans le dossier, consulté par Reuters. « Les insinuations de l’UEFA selon lesquelles M. Infantino aurait enfreint une quelconque loi ou un quelconque principe éthique sont catégoriquement dénuées de tout fondement. »
Abordant directement le différend financier, l’instance dirigeante du football mondial a accusé son homologue européenne d’ignorance délibérée. « L’UEFA, délibérément ou par ignorance, confond la valeur des capitaux propres avec la valeur d’entreprise », ajoute le dossier, en insistant sur le fait que la proposition aurait nécessité une ratification complète de la part des 211 associations membres.
Elle a également exhorté le tribunal américain à reconnaître le timing politique de la plainte. Les documents déclarent : « Juste avant l’élection de la FIFA, l’UEFA a déposé cette requête 1782 (ainsi que trois autres), en diffusant de fausses informations concernant M. Infantino.
« Ce tribunal devrait rejeter toute tentative d’influencer l’élection présidentielle de la FIFA sur cette base. »
Retombées politiques après l’échec du projet d’investissement
L’initiative FFE proposait à l’origine de vendre des participations lucratives dans la Coupe du monde et d’autres tournois majeurs à des investisseurs privés. Cependant, ce vaste projet a été abandonné en juillet à la suite d’une vive opposition de l’UEFA, de la CONCACAF et de la Confédération asiatique de football, qui ont toutes dénoncé un grave manque de concertation.
Cet échec a déclenché une énorme crise de gouvernance. L’UEFA a ouvertement perdu confiance en Infantino, menant une rébellion bruyante qui a finalement suscité des appels à sa démission immédiate.
La FIFA considère la pression judiciaire en cours comme une attaque politique calculée plutôt qu’une véritable quête de justice. En qualifiant les demandes de communication de pièces dans la procédure de « farcically overbroad » et de « in bad faith », le camp d’Infantino estime que l’UEFA tente désespérément de déstabiliser son leadership à l’approche du cycle électoral à venir.
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L’échéance approche pour contester le règne d’Infantino
Infantino reste déterminé à s’assurer un quatrième mandat lorsque l’élection présidentielle aura lieu en mars 2027. Ses critiques et adversaires politiques font face à l’échéance du 18 novembre pour présenter un candidat alternatif crédible afin de contester son règne, placé sous une forte surveillance.
Pour apaiser le mécontentement grandissant, le dirigeant suisse a récemment proposé un examen indépendant des processus décisionnels internes de la FIFA. Reste à savoir si cette branche d’olivier apaisera les tensions avec l’UEFA, ou si elle ouvrira simplement la voie à de nouvelles batailles judiciaires.
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